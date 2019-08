'Ko so delavci pometali mladiče iz gnezda, so jih kot smeti pustili na asfaltu'

Lastovke niso v napoto samo inšpektorjem, njihova prisotnost moti tudi trgovce in upravljalce zdravilišč. V Termah Olimia je bilo nezakonito odstranjenih vsaj 30 gnezd mestnih lastovk, pod streho trgovine Tuš v Polzeli pa 16.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) je konec prejšnjega tedna prejelo več obvestil o nezakonitem odstranjevanju gnezd mestnih lastovk. "Ker se niso obnašale po pravilih zdraviliškega turizma, je vsaj 30 parov mestnih lastovk izgubilo svoje gnezdo na bazenskem kompleksu Term Olimia. Kako so končala njihova jajca in mladiči? Verjetno zelo podobno kot pred trgovino Tuš Polzela. Po naročilu vodje v trgovini je bilo odstranjenih 16 gnezd, ker bi naj kvarili podobo trgovine. Ko so delavci pometali mladiče iz domačega gnezda, so jih kot smeti pustili na asfaltu," so zapisali. Za oba primera so podali prijavo na pristojno inšpekcijsko službo.

Takole so pobite lastovice pustili na tleh kot smeti. FOTO: DOPPS

Številka, da je letno uničenih med 50 in 200 gnezd, je podcenjena Dopps je v Poročilu o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji ocenil, da je v Sloveniji letno uničenih med 50 in 200 gnezd mestnih lastovk v času gnezdilne sezone. "Glede na število zabeleženih primerov je zelo jasno, da smo številko močno podcenili," so še dodali. Mestna lastovka je zavarovana živalska vrsta z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Po Zakonu o ohranjanju narave je živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati, kršenje tega pa je hujša kršitev splošnega varstvenega režima. Prav tako je po Uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati živali živalskih vrst iz poglavja A priloge 1 te uredbe, kamor sodi tudi mestna lastovka. Prav tako je prepovedano zavestno odstranjevanje, sprememba, poškodovanje ali uničenje struktur nujno potrebnih za razmnoževanje (npr. gnezda).

uničena lastovičja gnezda FOTO: DOPPS