Ko staršem ne gre več zaupati, bi morala otroka prevzgojiti država

"Nimamo nobenih pravnih postopkov za nasilne otroke, mlajše od 14 let. Lahko grozijo, izsiljujejo, pridejo z nožem na šolo, pa se ne bo nič pravnega zgodilo," opozarja pravni strokovnjak Miha Šepec. "Ne zagovarjamo nekih hudih kazensko-represivnih ukrepov, ampak nek prevzgojni postopek s strani države, da tega otroka obravnava, poskuša prevzgojiti, ker staršem njegovim ne moremo več zaupati," je prepričan, da bo treba prej ali slej uvesti tudi postopke za nasilniška ravnanja mlajših otrok. V oddaji 24UR sta na vprašanja odgovarjali tudi pravosodna ministrica in doktorica socialne pedagogike.

"Nekaj bo treba narediti s temi nasilnimi otroki, mlajšimi od 14 let," je prepričan pravni strokovnjak Miha Šepec, ki opozarja, da država nima nikakršne pravne moči, da bi zoper njih karkoli naredila. Pravi, da stroka ne zagovarja, da bi zoper 12- in 13-letnike uvedli neki hudi kazenski postopki, a po njegovem mnenju je edina pot za pravno državo prihodnosti vpeljava določenih prevzgojnih postopkov. Predlaga, da bi se s takim otrokom pogovorili psihologi in policisti, ki bi dali neko resnost s strani države, kaj ta otrok počne in ga poskušali malo prevzgojiti: "Kajti starši ga ne bodo, starši so že propadli."

Pravosodna ministrica Andreja Katič se je branila, da vsa stroka, ki se ukvarja z otroki in mladostniki, v vseh državah pravi, da je 14 let tista meja, ko naj otrok ne bi bil kazensko odgovoren. Dejala je, da na ministrtvu pri pripravi sprememb zakonodaje sledijo predlogom stroke. "Verjamem pa, da glede na to, kako se družba spreminja, je kazenska zakonodaja tista zadnja. Mi moramo prej pogledati, kaj vse nam je odpovedalo, da smo prišli do situacije, kakršno sedaj gledamo tudi v medijih."

Poleg Šepca, ki je spomnil na Švico, kjer so mejo odgovornosti znižali na zgolj 10 let, je ministrici zavajanje očitala tudi Leonida Zalokar, ravnateljica Strokovnega centra Planina. Spomnila je, da je stroka v Sloveniji glede obravnave otrok izjemno kontroverzna in ni enotna. Spomnila je, da pri vsaki vladi na novo poslušamo, da nimamo učinkovitih ukrepov za mlajše od 14 let: "Vlade se menjajo in se delajo nove delovne skupine, odkriva se topla voda. Če bi nekdo vzel vse te izsledke, ki jih je pripravila stroka v zavodih in pogledal, kaj bi morali v Sloveniji narediti, bi že nekje bili." Prav tako opozarja, da gre za osamljene primere, pravi, da je tega precej več, kot navajajo uradne statistike, vse niti ne pride v medije. Socialna pedagoginja s 35-letnimi izkušnjami opozarja, da v praksi pogosto čisto nič ne zaleže: "Potrebni so ukrepi, ki so za marsikoga v slovenskem prostoru žal še zaenkrat preveč radikalni," je spomnila na očitke, češ, da se s tem poseže v družino. Pravi, da se ve, kaj bi bilo treba storiti: "Kazenska odgovornost staršev," je poudarila.