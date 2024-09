Ko te do prvega soseda loči 1000 km, življenje lahko reši le letalo

Slovenski gledalci so vpogled v trdo življenje sredi neprijazne avstralske divjine dobili v priljubljeni TV-seriji 'McLeodove hčerke', ki se je osredotočala na skupino deklet, ki so skušale po svojih močeh kar najbolje voditi posestvo Drover's Run in tam živeti.

Najprej je bil leta 1996 posnet televizijski film, nato pa mu je sledilo še osem sezon priljubljene serije, ki je romala na televizijske zaslone v več kot 100 državah sveta. Gledalci so napeto spremljali zgodbe Claire, Tess, Jodi, Meg ter sosedov Alexa in Nicka ter druščine, v življenja katerih so se pogosto zarezale nesreče in tragedije.

"Oh, tudi v Sloveniji poznate to serijo," je navdušen Warren Brown , ko prileze iz starinskega vozila, ki ga je pravkar parkiral v ljubljanskem nakupovalnem središču. "Moja prijateljica se je poročila z glavnim igralcem, tistim največjim," spomni na privlačnega Alexa Ryana, ki mu je v seriji glas in stas posodil igralec Aaron Jeffrey .

Ko te kača ugrizne sredi ničesar ...

"Če ste gledali to serijo, potem dobro veste, kako prostrana je avstralska divjina. Avstralija je ogromna, razdalja od vzhoda do zahoda je enaka tisti od Londona do Moskve, od severa do juga pa tolikšna, kolikor je od Glasgowa na Škotskem do Kaira v Egiptu. In praktično celoten osrednji del je puščava, za ljudi, ki živijo tam, je tako v primeru medicinske nuje edino upanje Royal Flying Doctor Service (RFDS)," Brown pojasni, zakaj je njun cilj zbiranja sredstev tako pomemben.

"Oskrba je brezplačna, če zboliš, imaš nesrečo ali se znajdeš v težavah, takoj pridejo pote. To je zdaj v veljavi že skoraj 100 let in na svetu ni ničesar, kar bi bilo podobno temu, je edinstveno," ponosno doda.