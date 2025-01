Ko te 'ljubezen' ubije

Žalostno je bilo videti, da je od prizorišča zločina policijska postaja Bled oddaljena manj kot kilometer in kdove, kako bi se zgodba razpletla, če bi policija prejela klic in oddrvela na teren ... " Na vsak klic se odzovemo in naprošamo vse ljudi, ki vedo za kakšno nasilje za štirimi stenami, da nas o tem čim prej obvestijo. Zavedati se morajo, da lahko takšen klic nekomu tudi reši življenje ali pa pomeni vsaj začetek konca nekih težav, nasilja, ki se odvija za štirimi stenami, " je ljudi pozval vodja sektorja za splošno kriminaliteto na PU Kranj, Dušan Žnidaršič.

Policija je s podatki o tem, kaj se je pravzaprav dogajalo 29. decembra zvečer na Alpski cesti na Bledu, zelo skopa, saj preiskava dogodka še poteka. Znano pa je, da naj bi v večernem času med zakoncema prišlo do spora, menda naj bi se iz stanovanja tudi slišalo, da doma ni vse v najlepšem redu, a policije ni poklical nihče. Verjetno si ljudje ob takšnih sporih mislijo, da gre pač za manjši prepir, ki bo minil brez hujših posledic, a so se, vsaj tokrat motili.

Predstavila je, kaj so opozorilni znaki, ki kažejo, da nek odnos postaja vse bolj težaven, kar lahko v nadaljevanju in stopnjevanju nekih težav privede tudi do nasilja. " Nevarno je recimo v odnosu, če nekdo grozi, da se bo ubil, če ti nečesa ne boš naredil. Recimo, da reče ženska, če moški nikamor noče iti, jaz bi pa rada šla na morje s prijateljico za en dan, on pa reče, če boš to naredila, se bom pa ubil. Potem so tu grožnje, da bo nasilnež drugemu nekaj naredil. Če boš to pa to naredila, potem bom pa celo družino ubil ..., " navaja Mirnik Trtnikova ob opozorilu, da so lahko tudi ženske nasilne in ne le moški.

Sosedje seveda niso odgovorni za dejanja neke nasilne osebe, a lahko pripomorejo k temu, da se nasilneža ustavi. " Včasih pomaga, da nasilni osebi pozvonimo na vratih, s tem morda prekinemo tok nasilja, s tem se morda nasilnež ovede, se zave, kaj počne ," nam je povedala psihoterapevtka dr. Nada Mirnik Trtnik , ki že dvajset let pomaga posameznikom in parom, ki se znajdejo v težavah.

A so tudi ljudje, ki so že v izhodišču bolj ranljivi in dovzetni za nepremišljene reakcije ob morebitnem visokem stresu. "Je recimo lahko nekdo že v osnovi vzgojen v nasilni družini, ima v sebi nasilni vzorec in ta nasilni vzorec prenaša naprej, ker ne gre drugače. Ko pride do neke točke frustracije, znotraj njega postane grob, začne groziti, žaliti, ob tla kaj metati, tako nasilno pride do drugega," opisuje psihoterapevtka, ki svetuje vsem, ki se znajdejo v težavnih situacijah, ki jih ne znajo sami razrešiti, da poiščejo pomoč.

Prav tako pa, da ne gre podcenjevati "običajnih" prepirov, ki lahko tudi eskalirajo. Povedala je, da najpogosteje prihajajo na terapijo pari, stari med 30 in 50 let, vzroki za prihod pa so slaba komunikacija z grdimi besedami ali žaljivkami oziroma "tihimi mašami", v zadnjih letih pa vse pogosteje zakonci ali pari iščejo pomoč zaradi prevar, ker je torej eden v paru imel razmerje s tretjo osebo.