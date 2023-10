Ko telo in duša ječita od bolečine, pa človek ne ve, zakaj

V naselju Placar nedaleč od Ptuja je že s ceste moč videti ljubko prostorno hišo barve breskve. Pred njo je več parkiranih avtomobilov, zato bi človek pomislil, da gre morda za gostišče. No, na nek način je res tako, četudi ta hiša gosti ljudi na nekoliko drugačen način. Vrata odpira tistim, ki so se znašli v globoki življenjski stiski in ne vedo več, kako naprej. Gre za Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo (ISPP), ki pomaga odraslim, ki so bili v svojem otroštvu žrtve nasilja, spolnih zlorab, trpinčenja in poniževanja ali pa celo priča hudim kaznivim dejanjem.

Ljudje, ki se sem pripeljejo po pomoč, so običajno že globoko polnoletni, v zrelih letih, imajo tudi lahko lepo urejeno življenje, so visoko izobraženi z družino in dobro službo. A nekako se jim življenje ustavi, nič jim več ne gre dobro od rok, a ne razumejo, kaj se jim dogaja. Spremljajo jih lahko tesnobe in depresivna stanja, tudi zdravljenje slednjih nekako ni uspešno. Zato je treba iskati globlje, nam je pojasnil psihiater in psihoterapevt doc. dr. Robert Oravecz. "Zelo malo jih pride sem, da jim piše na prsih, da je travmatiziran. Običajno pridejo s hudimi občutki tesnobe, depresivni, z nekim zastojem na življenjski poti, ko ne vedo več, kako naprej." In pogosto se izkaže, da je v ozadju travma.

"Travma ni dogodek, travma je odziv na dogodek. Se pravi, mi govorimo o travmatogenem ali potencialno travmatogenem dogodku. Saj nekatere stvari bodo pri nekom povzročile razvoj travme, pri drugemu ne. Toda recimo, če nekoga dve leti zadržujejo v nekem čečenskem podzemnem zaporu, potem sigurno ne pride več nazaj takšen, kot je prispel vanj," je pojasnil. "Obstaja posttravmatska stresna motnja, ki lahko nastopi recimo v prometni nesreči, nekem enkratnem dogodku, ampak mi delamo večinoma s kompleksno posttravmatsko stresno motnjo, ki se razvije ob dolgotrajni izpostavljenosti trpljenju, zlorabi, poniževanju in tako naprej. In mogoče ne verjamete, a tudi besede imajo strašansko moč," je opisal Oravecz, ki se trudi, da bi ISPP, ki je tudi član Evropske zveze za psihotravmatologijo, zavarovalnica in ministrstvo za zdravje verificirala kot subspecialistični program. "V Evropi je že veliko takšnih travma centrov, pri nas ga še ni. Težave ima namreč ogromno ljudi, takšen center, ki je ekskluzivno namenjen razreševanju travme, zares potrebujejo. Namreč, tukajšnja interdisciplinarna obravnava človeka v kratkem času prinese velik uspeh v primerjavi z individualno terapijo, ki poteka veliko počasneje."

