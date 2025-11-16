Ko telo prosi za počitek. Zakaj je spanje temelj zdravja in sreče?

Utrujenost, nemiren spanec in stres so za mnoge ženske del vsakdana. A telo v (peri)menopavzi potrebuje več počitka, kot si same pogosto dovolimo. Okrogla miza Spanje, stres in resnične zgodbe žensk bo pokazala, kako pomembno je poslušati svoje telo – še posebej, ko se hormoni spreminjajo.

Pogovor bo vodila novinarka POP TV Petra Čertanc Mavsar, njene sogovornice pa bodo prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, specialistka nevrologije in klinična nevrofiziologinja, strokovnjakinja za medicino spanja in vodja Centra za motnje spanja, Tina Bončina, zdravnica in psihoterapevtka, avtorica knjige Izgorelost, ter igralka Nina Ivanič.

"Slabo spanje ni le utrujenost – je klic telesa po ravnovesju," pravi dr. Dolenc Grošelj. "Ko ženska preneha poslušati svoje telo, se v resnici začne izgubljati sama," dodaja dr. Bončina.

Zdravnici bosta razložili, kako stres vpliva na hormone, zakaj se kakovost spanja po 40. letu spremeni, in kako z majhnimi spremembami izboljšati počutje.