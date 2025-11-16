Svetli način
Slovenija

Ko telo prosi za počitek. Zakaj je spanje temelj zdravja in sreče?

Ljubljana, 16. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Konferenca Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra 2025 v ljubljanskem Centru Rog, odpira vrata tudi iskrenim pogovorom o tem, kar sodobne ženske najpogosteje zanemarimo – počitek.

Utrujenost, nemiren spanec in stres so za mnoge ženske del vsakdana. A telo v (peri)menopavzi potrebuje več počitka, kot si same pogosto dovolimo. Okrogla miza Spanje, stres in resnične zgodbe žensk bo pokazala, kako pomembno je poslušati svoje telo – še posebej, ko se hormoni spreminjajo.

Spanje ni luksuz – je temelj zdravja

Petra Čertanc Mavsar
Petra Čertanc Mavsar FOTO: POP TV

Pogovor bo vodila novinarka POP TV Petra Čertanc Mavsar, njene sogovornice pa bodo prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, specialistka nevrologije in klinična nevrofiziologinja, strokovnjakinja za medicino spanja in vodja Centra za motnje spanja, Tina Bončina, zdravnica in psihoterapevtka, avtorica knjige Izgorelost, ter igralka Nina Ivanič.

"Slabo spanje ni le utrujenost – je klic telesa po ravnovesju," pravi dr. Dolenc Grošelj. "Ko ženska preneha poslušati svoje telo, se v resnici začne izgubljati sama," dodaja dr. Bončina.

Zdravnici bosta razložili, kako stres vpliva na hormone, zakaj se kakovost spanja po 40. letu spremeni, in kako z majhnimi spremembami izboljšati počutje.

Pridruži se iskrenemu pogovoru o spanju, stresu in pogumu žensk, ki so se odločile – da se postavijo zase. Konferenca "Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi" bo 3. decembra 2025 v Centru Rog v Ljubljani. Število mest je omejeno – vstopnice so že na voljo.

