Ko telo uide: resnica o tikih pri otrocih

" Tiki niso navada in otrok jih ne izvaja namenoma. Gre za nehotene gibe ali glasove, ki jih lahko otrok za kratek čas sicer zadrži, vendar ga to zelo obremeni ", pojasnjuje pediatrinja in otroška nevrologinja dr. Jasna Oražem Mrak . Najpogostejši so preprosti motorični tiki, kot so mežikanje, trzanje z glavo ali skomiganje z rameni, med glasovnimi tiki pa pokašljevanje, smrkanje in odkašljevanje. Strokovnjaki ocenjujejo, da se s prehodnimi tiki v nekem obdobju sreča približno vsak peti otrok, večina pa jih spontano izzveni v nekaj tednih ali mesecih.

Čeprav starši pogosto opazijo, da se tiki okrepijo v obdobjih stresa, utrujenosti ali večjih življenjskih sprememb, stres ni njihov glavni vzrok. "Gre za nevrološko pogojeno motnjo, pri kateri lahko stres simptome okrepi, ni pa razlog za njihov nastanek", poudarja dr. Oražem Mrakova. Prav zato otroku ne pomaga opozarjanje, naj z gibanjem ali zvokom preneha. Nasprotno. "Ko otroka nenehno opominjamo na tik, se pogosto zgodi, da se njegova stiska poveča, s tem pa tudi sami tiki. Najpomembnejši sta sprejemanje in podpora", pravi sogovornica.

Posebno pozornost javnosti še vedno vzbuja Tourettov sindrom, o katerem kroži veliko zmot. Najpogostejša je predstava, da ljudje s Tourettovim sindromom nekontrolirano preklinjajo. V resnici je takšna oblika tikov precej redka. Za postavitev diagnoze morajo biti prisotni tako motorični kot glasovni tiki, ki trajajo več kot leto dni in se začnejo v otroštvu.

Dobra novica je, da se pri številnih otrocih tiki z odraščanjem omilijo ali celo izginejo. Zdravljenje je potrebno predvsem takrat, ko tiki pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno življenje, šolsko delo ali socialne stike. Takrat lahko pomagajo vedenjske terapije, v hujših primerih pa tudi zdravila. Dr. Jasna Oražem Mrak ob tem opozarja, da je poleg strokovne pomoči izjemno pomemben tudi odziv okolice. "Otrok s tiki ne potrebuje pomilovanja, ampak razumevanje. Ko ga okolica sprejme takšnega, kot je, se pogosto zmanjša tudi njegova stiska, s tem pa lažje obvladuje vsakodnevne izzive."