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Ko telo uide: resnica o tikih pri otrocih

Ljubljana, 13. 06. 2026 16.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Svet na Kanalu A
Dr. Jasna Oražem Mrak o otroških tikih.

Ko otrok nenadoma začne pogosto mežikati, trzati z glavo ali se oglašati z nenavadnimi zvoki, starše hitro zaskrbi. Gre za minljivo obdobje ali opozorilni znak? Tiki so del otroštva številnih otrok, a o njih še vedno kroži veliko zmot. Kdaj so povsem običajni in kdaj zahtevajo pozornost strokovnjaka? S priznano strokovnjakinjo dr. Jasno Oražem Mrak smo razbijali tudi mite o Tourettovem sindromu in izvedeli, kako lahko starši otroku najbolje pomagajo.

"Tiki niso navada in otrok jih ne izvaja namenoma. Gre za nehotene gibe ali glasove, ki jih lahko otrok za kratek čas sicer zadrži, vendar ga to zelo obremeni", pojasnjuje pediatrinja in otroška nevrologinja dr. Jasna Oražem Mrak. Najpogostejši so preprosti motorični tiki, kot so mežikanje, trzanje z glavo ali skomiganje z rameni, med glasovnimi tiki pa pokašljevanje, smrkanje in odkašljevanje. Strokovnjaki ocenjujejo, da se s prehodnimi tiki v nekem obdobju sreča približno vsak peti otrok, večina pa jih spontano izzveni v nekaj tednih ali mesecih.

Posebno pozornost v javnosti še vedno vzbuja Tourettov sindrom.
Posebno pozornost v javnosti še vedno vzbuja Tourettov sindrom.
FOTO: Aljoša Kravanja

Čeprav starši pogosto opazijo, da se tiki okrepijo v obdobjih stresa, utrujenosti ali večjih življenjskih sprememb, stres ni njihov glavni vzrok. "Gre za nevrološko pogojeno motnjo, pri kateri lahko stres simptome okrepi, ni pa razlog za njihov nastanek", poudarja dr. Oražem Mrakova. Prav zato otroku ne pomaga opozarjanje, naj z gibanjem ali zvokom preneha. Nasprotno. "Ko otroka nenehno opominjamo na tik, se pogosto zgodi, da se njegova stiska poveča, s tem pa tudi sami tiki. Najpomembnejši sta sprejemanje in podpora", pravi sogovornica.

Posebno pozornost javnosti še vedno vzbuja Tourettov sindrom, o katerem kroži veliko zmot. Najpogostejša je predstava, da ljudje s Tourettovim sindromom nekontrolirano preklinjajo. V resnici je takšna oblika tikov precej redka. Za postavitev diagnoze morajo biti prisotni tako motorični kot glasovni tiki, ki trajajo več kot leto dni in se začnejo v otroštvu.

Dobra novica je, da se pri številnih otrocih tiki z odraščanjem omilijo ali celo izginejo. Zdravljenje je potrebno predvsem takrat, ko tiki pomembno vplivajo na otrokovo vsakodnevno življenje, šolsko delo ali socialne stike. Takrat lahko pomagajo vedenjske terapije, v hujših primerih pa tudi zdravila. Dr. Jasna Oražem Mrak ob tem opozarja, da je poleg strokovne pomoči izjemno pomemben tudi odziv okolice. "Otrok s tiki ne potrebuje pomilovanja, ampak razumevanje. Ko ga okolica sprejme takšnega, kot je, se pogosto zmanjša tudi njegova stiska, s tem pa lažje obvladuje vsakodnevne izzive."

Nuša Lesar in Jasna Oražem Mrak odkrito o Tourettovem sindromu.
Nuša Lesar in Jasna Oražem Mrak odkrito o Tourettovem sindromu.
FOTO: Aljoša Kravanja

 

Če torej pri otroku opazimo tike, ni razloga za paniko. Je pa smiselno poiskati strokovni nasvet, kadar tiki trajajo dlje časa, se stopnjujejo ali začnejo pomembno vplivati na otrokovo življenje. Več o tej temi pa prisluhnite v celotnem pogovoru v oddaji Svet na kanalu A.

tiki zdravje otroški tiki nevrologinja tourettov sindrom

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