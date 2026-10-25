Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ko tema vse hitreje požira dneve, mi pa smo vse bolj utrujeni in nerazpoloženi

Ljubljana, 25. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Maja Pavlin
Otožnost

Zjutraj v službo še v temi, domov pa, ko se že mrači. Dnevi postajajo vse krajši, energije je vse manj, kavč in topla odeja pa vse bolj mamljiva. Tudi za druženje, sprehode in vsakodnevne dejavnosti nam pogosto zmanjkuje volje. A jesenska utrujenost ni nujno le posledica napornega vsakdana. Pomanjkanje dnevne svetlobe namreč vpliva na našo notranjo biološko uro, spanje in razpoloženje. Medtem ko gre pri mnogih zgolj za prehodne spremembe počutja, se lahko pri nekaterih pojavijo tudi resnejše težave. Kaj se dogaja z našim telesom in psiho, ko dnevi postanejo temnejši?

Sonce zahaja vse prej, 25. oktobra pa bomo kazalce premaknili še za uro nazaj in prešli na zimski čas. Čeprav bomo tako pridobili uro spanja, se bo po premiku kazalcev zvečer tudi stemnilo prej. Kot pojasnjuje specialistka nevrologije in evropska strokovnjakinja za motnje spanja prof. dr. Leja Dolenc Grošelj iz Centra za motnje spanja, pa ima svetloba pomembno vlogo pri uravnavanju naše notranje biološke ure.

"Svetloba vpliva na našo biološko uro, ritem spanja in budnosti ter procese v možganih, povezane z razpoloženjem," pojasnjuje strokovnjakinja. Ob manjši izpostavljenosti dnevni svetlobi se lahko spremeni naš spalni ritem, poveča zaspanost, zmanjša pa se lahko tudi želja po druženju in vsakodnevnih dejavnostih.

Leja Dolenc Grošelj
Leja Dolenc Grošelj
FOTO: Luka Kotnik
"Če slabo razpoloženje, izguba zanimanja, utrujenost, motnje spanja ali občutki brezupa trajajo dva tedna ali več in vplivajo na vsakodnevno življenje, je smiselno poiskati pomoč. Zgodnejši posvet je primeren tudi ob hitrem poslabšanju ali izraziti stiski." - prof. dr. Leja Dolenc Grošelj

Pri tem ni pomembno le, koliko dnevne svetlobe smo deležni, temveč tudi, kdaj smo ji izpostavljeni. Kot pojasnjuje ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), jutranja svetloba pomaga uravnavati našo notranjo biološko uro in spodbuja zgodnejše uspavanje ter prebujanje, večerna pa ima nasproten učinek. Raziskovalka spanja Myriam Juda z univerze Simon Fraser je za kanadski CBC pojasnila, da jutranja svetloba vpliva tudi na čas izločanja melatonina, hormona, ki sodeluje pri uravnavanju spanja. Ob pomanjkanju jutranje svetlobe smo lahko zvečer bolj budni, podnevi pa bolj utrujeni.

K slabšemu počutju lahko ob tem prispevajo tudi manj gibanja na prostem, manj socialnih stikov, stres in delovne obremenitve. Podobno velja za dolgotrajno meglo in slabo vreme, zaradi katerih običajno preživimo manj časa na dnevni svetlobi. Vendar pa se vsi ljudje na sezonske spremembe ne odzivajo enako, ob tem poudarja sogovornica.

Kdaj utrujenost ni več zgolj posledica letnega časa?

"Običajna utrujenost navadno niha in se izboljša ob počitku, prijetnih dejavnostih ali druženju," pravi Dolenc Grošljeva. Medtem se po njenih besedah pri resnejši stiski slabo razpoloženje, izguba zanimanja in pomanjkanje energije pojavljajo večino dni, lahko vplivajo na delo, odnose in vsakodnevne obveznosti ter ne minejo zgolj s počitkom. "V takšnem primeru je smiseln obisk zdravnika," svetuje.

Preberi še 'Premikanje ure z biološkega vidika ni nekaj dobrega'

Pri delu ljudi pa so lahko težave izrazitejše in se značilno ponavljajo v določenem delu leta. Takrat gre lahko za sezonsko depresijo oziroma sezonsko razpoloženjsko motnjo, pri kateri se depresivni simptomi najpogosteje pojavljajo jeseni in pozimi, v drugih delih leta pa se izboljšajo.

Poleg slabega razpoloženja in izgube zanimanja se, kot poudari sogovornica, lahko pojavijo tudi povečana potreba po spanju, utrujenost, večja želja po ogljikovih hidratih in socialni umik: "Ne gre zgolj za običajno zimsko utrujenost, temveč za motnjo razpoloženja, ki potrebuje nadaljnjo obravnavo pri zdravniku."

Večjo pozornost je zato v tem času treba nameniti predvsem tistim, ki so se v preteklosti že soočali z depresijo ali sezonsko razpoloženjsko motnjo ter motnjami spanja, ljudem s kroničnimi boleznimi, starejšim, osamljenim in tistim, ki so izpostavljeni dolgotrajnemu stresu.

Otožnost
Otožnost
FOTO: Shutterstock

Če slabo razpoloženje, izguba zanimanja, utrujenost ali občutki brezupa trajajo dva tedna ali več in vplivajo na vsakodnevno življenje, je smiselno poiskati strokovno pomoč, opozarja Dolenc Grošljeva. Ob hitrem poslabšanju ali izraziti stiski pa je primeren tudi zgodnejši posvet z zdravnikom.

Pomembno je tudi, da dolgotrajne utrujenosti ne pripisujemo samodejno letnemu času, saj je lahko povezana tudi z drugimi zdravstvenimi težavami.

Kako si lahko pomagamo?

Eden najpomembnejših dejavnikov pri ohranjanju dobrega počutja je po besedah strokovnjakinje ustaljena dnevna rutina: "Redna rutina je eden ključnih zaščitnih dejavnikov." Podoben čas vstajanja, dovolj spanja, dnevna svetloba, gibanje in redni socialni stiki namreč pomagajo uravnavati biološko uro ter podpirajo duševno zdravje.

"Če oseba govori o samomoru, jo moramo vzeti resno in poskrbeti za takojšnjo pomoč," opozarja sogovornica.

"Ni treba, da so spremembe velike – pomembno je, da so izvedljive in dovolj redne," pravi. Koristijo že krajši vsakodnevni sprehodi na dnevni svetlobi, redni obroki in ohranjanje stikov z bližnjimi. Tistim, ki opažajo vse več brezvoljnosti, strokovnjakinja svetuje tudi postavljanje majhnih, dosegljivih ciljev, namesto čakanja, da se motivacija vrne sama od sebe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pomembno vlogo imajo lahko tudi bližnji. Če opazijo, da se nekdo vse bolj zapira vase, je pomembno, da mu prisluhnejo brez obsojanja ali zmanjševanja njegovih težav. Namesto besed "saj bo minilo" ali "samo malo se potrudi" je po besedah Dolenc Grošljeve bolje pokazati razumevanje in vprašati, kako lahko pomagamo. Podporo lahko ponudimo tudi s konkretnimi dejanji, na primer s skupnim sprehodom, druženjem ali pomočjo pri iskanju strokovne obravnave.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
tema krajši dnevi sezonska depresija motivacija energija

Kučan: 'Ta vlada bije idološki boj z nasprotniki, ki jih ni več'. Janša: 'Žalostno ...'

Vizita.si Jesenska utrujenost: Ali vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov?
Moskisvet.com Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
Moskisvet.com Pasti nočnega dela in napake, ki jih delate pred jutranjim spancem
Moskisvet.com Jesenska utrujenost: zakaj nastane, kako jo prepoznati in kaj narediti?
Vizita.si Zakaj smo med zimskimi meseci tako utrujeni? To so naši nasveti za boljše počutje!
Vizita.si Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
24ur.com 'Premikanje ure z biološkega vidika ni nekaj dobrega'
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Skriti naravni biser Slovenije, ki jemlje dih: Ste že obiskali ta čudoviti kamniti most?
Skriti naravni biser Slovenije, ki jemlje dih: Ste že obiskali ta čudoviti kamniti most?
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
Nosečnost je skrivala več mesecev, zdaj pa je razkrila, kako ji je to uspelo
zadovoljna
Portal
Pokojni mami še vedno zastavlja vprašanja, včasih pa dobi tudi odgovor
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
cekin
Portal
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
moskisvet
Portal
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
dominvrt
Portal
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
okusno
Portal
Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Tiho mesto
Tiho mesto
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022