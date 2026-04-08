Ko terasa postane najlepši prostor doma

Takrat se začne razmišljati o tem, kako je oblikovan zunanji del našega doma. Prostor, ki ni le dodatek, temveč pomemben del vsakdanjega bivanja. Terasa postane prostor jutranje kave. Prostor dolgih večerov z družino. Prostor, kamor se poleti preseli del življenja. In prav tam se začne zgodba znamke Eksteriêr .

Zunanjost kot podaljšek doma

V sodobni arhitekturi meja med notranjim in zunanjim prostorom postaja vse bolj zabrisana. Hiše imajo velike steklene površine, dnevni prostori se odpirajo proti vrtu, terase pa postajajo skoraj enako pomembne kot notranji prostori. A brez premišljene zasnove tak prostor pogosto ostane neizkoriščen. Poleti je prevroče. Jeseni preveč vetrovno. Ob prvem dežju pa se druženje hitro preseli nazaj v hišo. Rešitve Eksteriêr, kot so bioklimatske pergole, nadstreški, ZIP screen senčila in zasteklitve, omogočajo, da se zunanji prostor uporablja skozi večji del leta. Pergole z nastavljivimi lamelami omogočajo nadzor nad svetlobo, prezračevanjem in zaščito pred vremenskimi vplivi, kar ustvarja prijetno mikroklimo na terasi.

Dobro zasnovana pergola spremeni način bivanja

Dobra pergola ni zgolj konstrukcijski element na terasi, temveč ustvarja občutek udobja in svobode pri uporabi zunanjega prostora. Omogoča, da lahko na terasi ostanete tudi takrat, ko se vreme nekoliko spremeni, in da zunanji prostor ostaja prijeten ter uporaben skozi večji del dneva. Sonce ne blešči v oči, temveč ustvarja mehko svetlobo. Večer na terasi lahko traja dlje, ker prostor ostaja udoben in dom se naenkrat zdi večji.

Arhitektura pred izdelkom

Blagovna znamka Eksteriêr izhaja iz ideje, da zunanji prostor ni zgolj mesto za namestitev pergole ali senčila. Najprej je pomemben prostor sam – njegova orientacija, svetloba, pogled in način uporabe. Šele nato pride na vrsto tehnična rešitev. Vsak projekt se zato začne z analizo prostora in razumevanjem, kako ga bo lastnik uporabljal. Na podlagi tega se izbere ustrezen sistem: pergola, nadstrešek, pergotenda, ZIP senčila ali zasteklitev. Tak pristop omogoča, da je rešitev usklajena z arhitekturo objekta in ne deluje kot naknadni dodatek. Rezultat je prostor, ki deluje naravno – kot da je bil del zasnove že od začetka.

En projekt, ena ekipa

Ureditev zunanjega prostora pogosto vključuje več med seboj povezanih elementov – konstrukcijo, senčenje, odvodnjavanje, osvetlitev, v nekaterih primerih pa tudi zasteklitev ali ogrevanje. Če posamezne dele izvajajo različni izvajalci, lahko projekt hitro postane nepregleden in organizacijsko zahteven. Zato pri Eksteriêr projekte vodijo po principu "na ključ" – od ideje in načrtovanja do dobave, montaže ter podpore po izvedbi. Takšen pristop omogoča enoten koncept, usklajeno izvedbo in celovit rezultat.

Tradicija arhitekture in bivanja na prostem

Za blagovno znamko Eksteriêr stoji podjetje Arh tradicija d.o.o., ki se že vrsto let ukvarja z načrtovanjem in izvedbo masivnih lesenih hiš. Pri svojem delu združujejo tradicijo gradnje z naravnimi materiali, sodobne arhitekturne pristope in premišljeno funkcionalnost bivanjskih prostorov. Izkušnje na področju arhitekture in gradnje so podjetje postopoma vodile tudi k razvoju rešitev za bivanje na prostem. Zunanje površine danes predstavljajo pomemben del doma, zato morajo biti načrtovane z enako pozornostjo kot notranji prostori. Prav iz tega razumevanja je nastala blagovna znamka Eksteriêr, ki ponuja napredne sisteme za ureditev zunanjega ambienta – od pergol in nadstreškov do ZIP screen senčil ter zasteklitev. Rešitve so zasnovane tako, da dopolnjujejo arhitekturo objekta in omogočajo bolj udobno uporabo zunanjega prostora skozi večji del leta.

Prostor, ki ga začutite v vsakdanjem življenju