Ko v Državni zbor vdrejo Butalci

V torek so bili v Državnem zboru Butalci. Zlobni jeziki bi rekli, kaj je tu novega. A v hram demokracije so dejansko prišli cerkniški Butalci s povabilom na nedeljsko pustno povorko. Povedali so, da so v Ljubljano prileteli s Falconom in da v Butalah ni čakalnih dob v zdravstvu. Sprejela jih je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Tam je bil tudi Aleksander Pozvek, ki ga je zanimalo, kako zaljubljeni so naši poslanci. A ko je v DZ toliko Butalcev, lahko valentinovo počaka na jutri, vsaj tako pravi Pozvek.