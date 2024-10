Ko v ponev vlijemo liter olja in začnemo kramljati po telefonu

Od 2500 požarov, ki jih v Sloveniji letno naštejemo na objektih, je največ tistih v kuhinji. Kaj storiti, ko se v ponvi vname mast ali zagori v pečici? Pogosto gorijo tudi novoletne smrečice in adventni venčki. Gasilci so dobili novo vozilo, ki bo potovalo po državi, v njem pa lahko svetlobnimi in zvočnimi učinki simulirajo zelo realne pogoje, do katerih lahko pride pri požarih v objektih, kot je denimo zadimljen prostor, kar bo pomagalo ljudem razumeti, kako pravilno ravnati.

Gre za manjše gasilsko vozilo za logistiko, za katero pravijo, da bo imelo v prihodnje ključno vlogo pri ozaveščanju in usposabljanju prebivalcev, pa tudi gasilcev, o požarni varnosti. "Imenujemo ga preventivno vozilo, uporabljali ga bomo na različnih prireditvah in usposabljanjih po Sloveniji, prav tako bo vključeno v redna usposabljanja gasilcev," so napovedali pri Gasilski zvezi Slovenije, krovni organizaciji prostovoljnih gasilk in gasilcev v naši državi.

Simulator, ki prikaže zadimljeno kuhinjo. FOTO: Tomaž Kmecl icon-expand

Vozilo na podvozju Fiata Ducato je dolgo približno sedem metrov in tehta pet ton. Zasnovano je za dva inštruktorja, ki upravljata z napredno simulacijsko opremo, kar omogoča zelo interaktivno usposabljanje. "Gre za neke vrste potujočo učilnico in laboratorij," pravijo. Na strehi je velik LED-zaslon z multimedijsko podporo, del opreme se lahko uporablja znotraj vozila, del pa na prostem, kar omogoča prilagodljivost samega vozila in izvedbo različnih scenarijev.

Novo preventivno gasilsko vozilo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pravijo, da je njegova posebnost to, da je plod njihove ideje in slovenskega inženirskega znanja v sodelovanju s proizvajalcem gasilskih vozil. "Je edinstveno in ponosni smo, da ga imamo v naši floti. Opremljeno je z več kot 20 različnimi simulatorji, od katerih sta dva narejena posebej za to vozilo. Pokrivajo širok spekter področij, od gašenja začetnih požarov, prve pomoči, do nevarnosti pri ravnanju s plinom in uporabi električne napeljave. Z različnimi svetlobnimi in zvočnimi učinki lahko simuliramo zelo realne pogoje, do katerih lahko pride pri požarih v objektih, kot je zadimljen prostor, kar pomaga tako občanom kot gasilcem razumeti, kako ravnati," so pojasnili ob nedavnem slavnostnem prevzemu vozila v Celju ob praznovanju 30-letnice Zakona o gasilstvu.

Svečani prevzem novega gasilskega vozila v Celju. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pasti v domačem okolju "Simulatorji v vozilu so namenjeni predvsem temu, da pokažejo nevarnosti v domačem okolju. Vžig olja na domačem štedilniku, plinsko eksplozijo, nevarnosti, vezane na elektriko. Denimo primer nekoga, ki uporablja sušilnik za lase v kopalnici in mu nato ta pade v vodo kopalne kadi. Imamo primer lutke, ki bi se ji vnela oblačila in simulator daje navodila, kako ukrepati v tem primeru. Simuliramo tudi požar v pečici ali na štedilniku, kjer imamo znova možnost pokazati, kaj storiti oziroma kakšni so preventivni ukrepi," je za 24ur.com naštel Aleš Jug, ki je član Komisije za požarno preventivo pri Gasilski zvezi Slovenije.

Hišne varovalke. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Mi mu pravimo kar potujoča učilnica, ker ga lahko postavimo v lokalno okolje, kot je šola, vrtec, trgovski center, gasilski dom in nato tam prikažemo te stvari," pravi. Pojasnjuje, da bo imelo vozilo inštruktorje, ki bodo potovali po Sloveniji in skupaj z lokalnimi gasilci delovali na področju požarne preventive.

Aleš Jug FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Navede, da imamo v Sloveniji vsako leto približno 2500 požarov na objektih, najpogostejši vzrok pa so prav požari v kuhinjah. Na drugem mestu so toplotni viri, torej ogrevanje, zimska sezona, kurilne naprave, neočiščeni dimniki. Na tretjem mestu pa je kajenje, ki po besedah sogovornika še vedno ostaja pomemben vir požarov. Vrne se k najpogostejšemu vzroku požarov: "Približno tretjina ljudi, ko vidi, da se je na štedilniku vžgalo olje ali mast, kar je nekako najpogostejši scenarij, ukrepa napačno. Na to olje vlije vodo. To povzroči burno reakcijo, ki ji rečemo toplotna eksplozija oziroma izbruh. Ta običajno nato prenese požar naprej na napo, na kuhinjske elemente in stanovanje."

Simulator kuhinjskega požara v vozilu FOTO: Tomaž Kmecl icon-expand

Poudari, da je pravilen ukrep, da tako ponev pokrijemo s požarno oddejo ali vsaj s pokrovko. "Če posodo čimprej pokrijemo s pokrovko in ugasnemo štedilnik, se olje počasi ohladi, s pokrovko pa odvzamemo kisik za zgorevanje, ki je pomemben del, da požar sploh teče naprej," pojasni. Pravi, da je to prvi ukrep, je pa še en pred njim – da smo pri kuhanju prisotni: "Nas pa tukaj veliko stvari zmoti, telefon, otroci, zvonec. Ko analiziramo požare, je pogosto to vzrok. Osebo je nekaj zmotilo, na štedilniku pa je bila ponev z litrom olja, ker je želel nekaj ocvreti."

Med kuhanjem nas pogosto kaj zmoti. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Simulator vse to pokaže na varen način: "Da vidimo tveganje, kajti vemo, da če vidiš, si nekako najbolj zapomniš. Z besedami je težje opisati, tukaj pa to pokažemo." Doma imejte javljalnik in gasilnik Sogovornik izpostavlja, kako pomembno je imeti doma javljalnik požara, ki nas pravočasno opozori. "Danes ga ljudje lahko kupijo v tehničnih trgovinah za 20, 25 evrov. Druga taka priprava je gasilnik za gašenje požarov. To je naprava, ki bo večino začetnih požarov uspešno pogasila, če seveda deluje in če smo usposobljeni. Ravno smo v mesecu požarne varnosti, veliko gasilskih društev ima dneve odprtih vrat in ljudem predlagamo, naj jih obiščejo," polaga na srce.

Gasilni aparat lahko uspešno pogasi začetni požar. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Decembrski prazniki v plamenih V prihajajoči sezoni pa Jug opozarja še na eno nevarnost, praznična drevesca. "Nevarne so predvsem novoletne jelke, ki so naravne in so suhe. V tem primeru je ukrep, da se jih vlaži, da se postavi spodaj posodo z vodo. Ta novoletna jelka nato tudi takrat, ko je odrezana, pije vodo in so iglice še vedno vlažne. Drug previdnostni ukrep se tiče razsvetljave, ki jo običajno dajemo nanje. Lučke izklopimo, ko se odpravimo v posteljo oziroma naj gorijo le takrat, ko smo prisotni," poudarja. LED-lučke so sicer varnejše, vendar sogovornik opozarja, da je veliko odvisno od proizvajalca: "Imeli smo tudi že takšne, ki so se vžigale," opozarja. "Pri nakupu naj ljudje pogledajo vsaj, ali imajo CE oznako, da niso mehansko poškodovane, da se ne pregrevajo," našteva.

V prazničnem času so pogost vzrok požarov tudi adventni venčki. "Damo jih na mizo, prižgemo svečke, ko pa te svečke dogorijo ali se spustijo na raven venčka, se bo ta vžgal. Na leto imamo od 10 do 20 takšnih požarov v Sloveniji in je pomembno opozarjati na ta tveganja," je pojasnil. Nevarno polnjenje sodobnih električnih naprav Ljudje danes doma polnijo tudi vse več električnih naprav. Od mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov do električnih skirojev in koles. "Tudi v tem primeru je pomembno, da se te naprave polnijo, ko smo prisotni. Govorimo o različnih mikromobilnih napravah, ki jih poganjajo litij-ionske baterije. V prostor, kjer se te naprave polnijo, namestimo javljalnik požara in imamo gasilnik. Danes se že dobijo taki, ki tovrstne požare uspešno pogasijo. Pozorni moramo biti na kakršno koli napako ali odklon v delovanju teh naprav, napihnjenost baterije, pregrevanje baterije. Pomembno je, da te naprave vzdržujemo skladno z navodili proizvajalca, kar pomeni, da če je baterija iztrošena, da jo zamenjamo z enako baterijo, kompatibilno baterijo. Kajti eden od problemov je pogosto ta, da baterija ni usklajena s polnilcem, ta jo prepolni, to dejstvo pa lahko vodi v tako imenovan toplotni pobeg, ko baterija zagori in lahko tudi eksplodira. Tudi pri nas smo že imeli te požare, to so resni problemi," dodaja Jug.

Pravi, da je tam, kjer je veliko več električnih skirojev in koles, denimo v Londonu, se gasilci vsak dan srečajo z enim takim požarom e-kolesa ali skiroja, ki ga poganja litij-ionska baterija. "Ti požari so težava, ker oddajajo veliko energije. Pri požaru skiroja se lahko hitro vžgejo tudi gorljive stvari, ki so v bližini, kot so sedežna garnitura, pohištvo, zavese. Lahko pa skiro tudi eksplodira, pri tem pa se tvori veliko nevarnih plinov in dima, kar otežuje evakuacijo," je nanizal.

Novo preventivno gasilsko vozilo FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand