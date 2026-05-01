Slovenija

'Ko vam obljubljajo višje plače, se primite za denarnice'

Ljubljana, 01. 05. 2026 15.22 pred 1 uro 2 min branja 53

Avtor:
STA M.S.
Prvi maj na Rožniku

ZSSS je osrednje srečanje ob 1. maju v Posavju pripravila na Lisci. Zbrane je nagovorila predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je opozorila.

Govornica je spomnila, da mineva že 140 let od znanih protestov v Chicagu, ko so delavci v znanih protestih zahtevali svoje pravice, pri tem pa jih je nekaj tudi izgubilo življenje. Od takrat do danes se je po njenih besedah spremenilo marsikaj. "Ali vemo, da so takrat delali še po 16 ur na dan, da takrat ni bilo zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, da ni bilo pokojnin in da so povprečno živeli samo do 45 let. Torej se je marsikaj spremenilo, zato se splača boriti za to, da pridobimo nove pravice in da ohranimo tiste, ki jih že imamo," je dejala.

Ocenila je, da je Slovenija danes socialna in tudi še pravna država, kar pa ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. "Napadi na socialno državo so vedno bolj pogosti, svet se vrti vedno hitreje in vedno več je glasnih pozivov, da imajo slovenski delavci preveč pravic," je opozorila. Zato se lahko po njeni oceni tudi zgodi, da se kakšne pravice izgubi, pravzaprav se to zgodi lažje, kot se jih pridobi, je dejala.

Lidija Jerkič
Lidija Jerkič
FOTO: Damjan Žibert

Pravice delavcev po oceni Lidije Jerkič ogroža "kapital, ki se je oblekel v ovco in v imenu ljudi razlaga, kako je treba sprostiti zakonodajo, ki da nas zavira pri ustvarjalnem delu, ter kako je treba pustiti prosto pot kapitalu, da bomo vsi lažje živeli". "Upam, da vsemu temu ne verjamemo. Dovolj smo zreli in dovolj izkušenj imamo, da točno vemo, kam pes taco moli," je opozorila. In še dodala: "Ko vam obljubljajo višje plače, bodite pozorni, primite se za denarnice, ker to pomeni, da bo samo manjšina imela več."

Tradicionalno srečanje ob 1. maju na Lisci je pripravila območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dolenjske, Bele krajine in Posavja, po grobi oceni pa se ga je udeležilo okoli 1500 ljudi. Nekateri so se na priljubljeno posavsko izletniško točko povzpeli peš, drugi pa so se do nje pripeljali z avtomobili. Podobno srečanje je območna organizacija ZSSS danes pripravila tudi na Debencu pri Mirni.

sindikati prvi maj plače lidija jerkič

KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
01. 05. 2026 16.52
nekateri,se že zdej držimo za denarnice.če bodo pa desnuhi na vrhu,jih bomo dal pa na ketno,pa to
Odgovori
0 0
2mt8
01. 05. 2026 16.39
SDH ki ga obvladujejo levi nastavljenci s predčasno podaljšanimi mandati upravljajo državna podjetja s skupno 13 milijardami premoženja. V političnem populizmu kaviar socialistov pa polna usta delavskega izkoriščanja.
Odgovori
+2
3 1
tech
01. 05. 2026 16.23
Te sindikati delajo samo za izbrance prisesane na proračun, za delavce in njihovo kupno močjo jim dol visi. Bolj velja, ko sindikati govorijo o socialni državi se primite za denarnice, ker se pripravlja novi davek za delavne ljudi.
Odgovori
+3
6 3
razumi če lahko
01. 05. 2026 16.23
Polna usta vseh o socialni državi in delavskih pravicah o 8 urnem delovniku in ne vem kaj še ne ! Moji zaposleni delajo samo 7u in 30 minut potem pa domov dalje delam samo sam dobijo plačo , božičnico , regres , potne stroške , nadomestilo za malico in vse kaj gre zraven noben ni prikrajšan za nič , da bi pa imeli lahko še višje plače pa bo mogoče samo ob višjih cenah produkta ali večji storilnosti matematika je enostavna !
Odgovori
+4
5 1
BrezPitt
01. 05. 2026 16.16
Desnuharjad moti Jerkičeva plača, ne moti pa jih Brodnjakova 15x višja plača, celo včeraj nekaj poslancev sds na fb normaliziralo tako plačo češ, da plača dosti davkov, no torej tudi Jerkič plača dosti davkov, dela pa isto kot Brodnjak. Ste se pa desnuharjad spet ujeli v kontradiktornosti, ko imate na drugi strani JaJotovega prijatelja davčnega optimizatorja.
Odgovori
+6
8 2
Buci in Bobo
01. 05. 2026 16.45
Kdo je Brodnjak tudi povej...
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
01. 05. 2026 16.49
In da malo požgečkam vas lewajzarje ko je Pahorček obdavčil milijonsko Kramarjevo nagrado...
Odgovori
0 0
Anion6anion
01. 05. 2026 16.16
Sindikalne centrale naj se pogledajo v ogledalo. Kdaj so zadnjič uskladili tarifni del splošne kolektivne pogodbe. Tam je še vedno izhodiščna plača za 1. Tarifni razred pri 480_€bruto. Torej ni problem minimalna plača , ampak kolektivna pogodba.
Odgovori
-3
0 3
Anion6anion
01. 05. 2026 16.13
Kje JJ praznuje 1.maj? Na Maldivih?
Odgovori
+1
6 5
BrezPitt
01. 05. 2026 16.18
Še zadnje usklajevanje na jahti kdo bo prevzel posle pod mizo v zdravstvu
Odgovori
+5
5 0
razumi če lahko
01. 05. 2026 16.30
V zdravstvu oziroma ko se gre za proračunski denar se vedno sklene pod mizo vprašanje je samo kdo sedi za mizo in kdo ne poglej samo izraz na licu Alenke ko je ugotovila , da se bo najbrž morala posloviti !
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
01. 05. 2026 16.10
Kolk plače in ugodnisti ima sindikalistka govorilka?
Odgovori
+0
6 6
jank
01. 05. 2026 16.14
Vprašaj se raje, koliko penzije boš imel v prihodnje!
Odgovori
+3
6 3
Buci in Bobo
01. 05. 2026 16.46
Jank se posmehuje, ma palica ima dva kraja!
Odgovori
-1
0 1
jernam
01. 05. 2026 16.06
Kje ste sindikalisti bili zadnja 4 leta. Realno so zmanjšali rast usklajevanja pokojnin, kljub povečanemu odmernemu odstotku bodo zaradi daljše dobe izračuna povprečja v prihodnje nižje 30 plus let že niste uspeli delavcem uredit dostojne plače. Kako vas ni sram ?
Odgovori
+1
5 4
jernam
01. 05. 2026 16.07
In eni in isti se valjate v sindikalnih goteljih, na čelu s Kučanovim zetom Štrukljem🤢
Odgovori
+0
3 3
lakala28
01. 05. 2026 16.15
Še sreča, da prihaja bolnikova kradovllda. Sedaj pa bo, a ne? bolnikova vlada je med 2020 in 2022 dvignila pokojnine z 5 (pet)%, Golobova pa med 2022 in 2026 za 26 (šestindvajset)%. Kdo torej ni dvigal pokojnin? Da o plačah sploh ne govorimo. V obdobjih bolnikove kradovlade so bile minimalne plače mizerne, sedaj so jih krepko dvignili. In za nagrado so ljudje volili bolnika, lažnivca in goljufa, ki so obljubili nižje davke, a pozabili povedati, da le za elito. Zdaj pa mamo. Zdaj pa mirno pljuvajte po vladi dr. Goloba in preštevajte drobiž v denarnici.
Odgovori
+1
3 2
jank
01. 05. 2026 16.16
Ti isti pravijo, da je vlada dala preveč denarja za zaposlene v JS. Sedaj pa jokaš, da so plače prenizke!
Odgovori
-2
0 2
razumi če lahko
01. 05. 2026 16.35
Ni pomembna plača ampak kaj za to dobiš lahko dokaj preprosto izračunaš matematika nikoli ne laže !
Odgovori
+2
2 0
2mt8
01. 05. 2026 16.06
Delavcem trgajo od plač članarine, zato da imajo lahko levi sindikalisti 10.000€ bruto plače.
Odgovori
-4
3 7
dadinho10
01. 05. 2026 16.05
Saj ne, da se sindikati ubijajo za delavce, je pa res kar je gospa rekla... Iz lastnih izkusenj.... Kapital prihaja vse bolj v vse pore nasih podjetij...Ko pride, predvsem tuji kapial, je njim najmanjsa skrb briga za delavce....Dali bodo kolikor morajo, da dobijo svoje....Dokler jim je ok, bodo tu, ko jim ne bo, sledijo odpovedi, krcenja, reorganizacije, stecaji in grem jaz..... Kolektivne pogodbe so tu, kolikor so.....Spostujejo se, kolikor se...
Odgovori
+0
2 2
Alergičen na levake
01. 05. 2026 16.04
Levica je obljubljala višje minimalne plače. In jih sprejela kot predvolilni bonbonček ... in za posledico ima ogromno ljudi zdaj manj v denarnici, ker zaradi višje minimalne plače izgubljajo druge bonuse... Nauk te zgodbe: ne verjemi ničemur, kar je levo in rdeče ... tudi če vidiš na lastne oči 😁🫣
Odgovori
+0
4 4
lakala28
01. 05. 2026 16.18
In bolnik je skupaj z lažnivcem in goljufom napovedal nižje davke, a pozabil povedati, da le za elito. Ja, res pametno, da smo to izvolili. in kdo bo pokril luknjo v proračunu? manj, kot je možno se bodo dvignile pokojnine, uvedli se bodo novi davki in krepko dražje bomo plačevali gorivo in elektriko. Super, a ne? Tudi dokladi in socialne bodo manjše, nič bat, pa božičnice ne bo, pa.... Ha,ha,ha, izvolili smo rešitelje za najbolj bogate.
Odgovori
+2
2 0
Špica
01. 05. 2026 16.26
saj ko je bil ze preh na vlaldi J.J je penzjonistom pobral nekaj penzije pa so ga se penzici kar se volili
Odgovori
0 0
pager
01. 05. 2026 16.04
Ko papige, primite se za denarnice,s tem je začela desna stran, vedno ko je imel golob kak predlog da bo finančna situacija"boljša". Ja takrat se je vedelo da se je potrebno prijet za denarnico , ker je bila po vsaki taki napovedi tanjša. Še prej pa bi bilo prav da nam obrazložiš situacijo, ki je nisi znala takrat, ko sindikati (ti osebno) niste znali obrazložitve zakaj ste proti nižjim davkom, ki bi prinesli več kupne moči delavcu. spomnite se kakšne neumnosti je klatla in se delala nevedno na tv.
Odgovori
-1
1 2
marker1
01. 05. 2026 16.02
Sindikati že brusijo nože, ker se svita možna desna vlada. Pod levimi vladami so pridno tiho. Sindikati so samo podaljšek uprav podjetij in podporniki leve politike. Sindikalni zaupniki prejemajo od podjetja dodatek 30%. Roke ki te hrani ne grizeš. Po osamosvojitvi se ni nič spremenilo, razen da so sindikati ustanovili Delavsko Hranilnico, kjer obračajo in plemenitijo sindikalne članarine ter si izplačujejo dividende. Lastniki DH so sindikati 39%, sam SVIZ je lastnik 10%. Tako si sindikati z vplačanimi članarinami izplačujejo dividende. Sindikati so podaljšek leve politike enako kot so NVO. Nobene razlike ni. Sindikati delujejo proti delavcem, ker jim ne privoščijo višjih plač. Članarine bi morali delavci plačevati sami, ne pa da jim jih kar trgajo od plače kot ostale prispevke. Sindikate zanimajo samo vaše vplačane članarine, ne pa dobrobit delavcev. Sindikati bi vas radi prepričali da brez njih ne gre. Vse pravice so že pridobljene kar precej let in se ne spreminjajo. Sindikati so dediči komunistov. Vse je enako, le kradli članarin pa niso. Izstop iz sindikatov, ker nimate nobene koristi od njih.
Odgovori
-2
1 3
BrezPitt
01. 05. 2026 16.07
Ne vem eni sindikati so bili kar glasni zadnja 4 leta, bodo pa seveda naslednja 4 leta oz do predčasnih volitev čudežno tiho.
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
01. 05. 2026 15.58
Dejstvo je, da smo delovni ljudje vedno najbolje živeli pod desnimi vladami, čeprav baje režejo socialne pravice. So pa zato nižji davki in ti ostane več od tega kaj zaslužiš. Pa gospodaratvo vedno cveti pod desnimi, pod levimi pa stagnira.
Odgovori
+3
7 4
periot22
01. 05. 2026 16.02
Bolfenik2 to za sebe pišeš si Janševa ovca te Janša striže!!!!!
Odgovori
+2
4 2
2mt8
01. 05. 2026 15.56
Ultrabogat socialistični sindikalist bo delavcem razlagal, kako so izkoriščani. Ne bo jim pa povedal, da jim je kljub dvigom minimalca Golob tako nabil davke in inflacijo, da lahko s to plačo kupijo bistveno manj kot pred 4 leti
Odgovori
+2
8 6
assassin911
01. 05. 2026 15.54
Sindikalisti se po 4 letih oglašate. Po 4 letih ko je holob nabil davke in dajatve ko delavcu odtrgajo že več kot polovico plače, sedaj se oglašate? Pojdite nazaj v luknje kjer ste se zadnje 4 leta skivali.
Odgovori
+4
8 4
BrezPitt
01. 05. 2026 16.02
Tisti sindikati, ki pa so bili zadnja 4 leta glasni pa bodo naslednja 4 leta oz.do predčasnih volitev čudežno tiho
Odgovori
+0
1 1
alkimistos
01. 05. 2026 15.53
Jerkička z 10.000 eur plače bo govorila o socialnih pravicah.. grem bruhat.! Kdo naseda tej povzpetnici KDO!!????
Odgovori
+7
9 2
Bombardirc1
01. 05. 2026 15.59
Delat je treba sveçka, jufka mora izraelcem stroške poravnat...
Odgovori
-3
3 6
BrezPitt
01. 05. 2026 16.00
Desnuharjad je vceraj normalizirala 150.000€ plače direktorju nlb češ,da plačuje ogromno davka. Torej tudi Jerkič je normalno da dobi tolikšno plačo, ker plača potem dosti davkov in prispevkov. Dela pa ravno toliko kolikor direktor nlb-ja.
Odgovori
+3
3 0
marker1
01. 05. 2026 16.06
Golob jih je že poravnal, zato finančna luknja.
Odgovori
0 0
main
01. 05. 2026 15.49
Jerkička fuj....imaš ogromno plačo, dvigu delavskih pa nasprotuješ. Skrij raje svojo možgansko sramoto...
Odgovori
+10
12 2
BrezPitt
01. 05. 2026 16.03
A misliš Brodnjaka pod delavskimi plačami??
Odgovori
+2
2 0
šta_je_ovooo_sunce_ti_jbm
01. 05. 2026 16.03
🤦‍♂️ @podlesničar
Odgovori
0 0
batman1972
01. 05. 2026 15.47
Raziščite koliko dobijo teli sindikalni bogat u ni. Kako jih ni sram da se napajajo direktno od članarin. In sedaj bodo kričali . KJE STE BILI SEDAJ 4 LETA ??? Zakaj niso kričali pa skakali v zrak ko so plače dvigovali poslancem pa božičnice talali ki bodo sedaj problem ker denarja enostavno ni več!!!
Odgovori
+6
6 0
