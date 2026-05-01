'Ko vam obljubljajo višje plače, se primite za denarnice'

Govornica je spomnila, da mineva že 140 let od znanih protestov v Chicagu, ko so delavci v znanih protestih zahtevali svoje pravice, pri tem pa jih je nekaj tudi izgubilo življenje. Od takrat do danes se je po njenih besedah spremenilo marsikaj. "Ali vemo, da so takrat delali še po 16 ur na dan, da takrat ni bilo zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, da ni bilo pokojnin in da so povprečno živeli samo do 45 let. Torej se je marsikaj spremenilo, zato se splača boriti za to, da pridobimo nove pravice in da ohranimo tiste, ki jih že imamo," je dejala.

Ocenila je, da je Slovenija danes socialna in tudi še pravna država, kar pa ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. "Napadi na socialno državo so vedno bolj pogosti, svet se vrti vedno hitreje in vedno več je glasnih pozivov, da imajo slovenski delavci preveč pravic," je opozorila. Zato se lahko po njeni oceni tudi zgodi, da se kakšne pravice izgubi, pravzaprav se to zgodi lažje, kot se jih pridobi, je dejala.