Slomemija: kdo ustvarja meme, ki nas zabavajo?

Redkokateri uporabnik družbenih omrežij še ni zasledil Slomemije – profila, polnega šal in satir na račun vseh – politikov, tako levih kot desnih, pa znanih in malo manj znanih oseb, brez dvoma pa zabave na račun vsakdanjih situacij in aktualnih dogodkov. No, tudi naša spletna stran in informativne oddaje so že bile "ujete" na njej. Vsi si želimo izvedeti, a le malo jih ve – kdo deluje v ozadju profila?

OGLAS

Naj bodo memi, fotografije ali posnetki – originalni, zrežirani ali prirejeni – tovrstna hoja po robu zabavnega in provokativnega, je pri večini sledilcev profila Slomemija sprejeta s smehom, odzivi ljudi, ki so tarče norčevanja, pa so različni. Nekateri s poobjavami dokažejo, da se znajo nasmejati na svoj račun, drugi zadeve preprosto ignorirajo, tretji pa se odzovejo z blokiranjem in celo z grožnjami. "Te večinoma prihajajo od tistih, ki ne ločijo satire od sovražnosti. Včasih so to anonimni junaki, drugič pa čisto pravi ljudje, ki jim meme zbije ego. Grožnje segajo od klasičnega "bomo že izvedeli, kdo si in te bomo našli", pa do bolj kreativnih verzij, kot so "v nekaj dneh te bo doletela karma". Včasih te nasmejejo, včasih pa vseeno vrata zakleneš dvakrat," pojasni naš sogovornik – recimo mu ustvarjalec vsebin.

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija

icon-expand FOTO: Instagram - Slomemija



















Objave na Slomemiji icon-picture-layer-2 1 / 11

Toliko vam zaenkrat lahko razkrijemo – za profilom Slomemija, ki vsebine ustvarja že osem let, ne stoji cela vrsta ljudi, pač pa človek, katerega namen je – kot pravi – nasmejati sebe in druge. "Objave nasmejejo mene. Če ob tem polepšam dan še komu, je namen dosežen."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Iz njegovih objav je jasno, da spremlja različne medije in dogajanje po svetu. "Nekje moraš dobiti material za meme terapijo. Svet je včasih tako absurden, da ga je najlažje prebaviti skozi humor. Ideje črpam iz vsakodnevnih situacij in aktualnih dogodkov – če me nekaj zbode, se mi zdi butasto, čudno ali preveč 'relatable', gre verjetno na moj profil."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prizna pa, da za objave porabi preveč časa. "Povprečno dve uri na dan, če štejemo vse, od ideje, ustvarjanja in objave pa še interakcijo s sledilci." Pogosto si privošči šale na račun politikov – Luka Mesec, Janez Cigler Kralj in Žan Mahnič so med tistimi, ki so šale na svoj račun še celo poobjavili. "Politiki so kot meme material – eni pridejo sami od sebe, drugi se trudijo preveč. Z večino nimam neposrednega stika, ampak zanimivo je videti, koga kak meme "zadane" in kdo ga zna vzeti z distanco. Tisti, ki se znajo nasmejati tudi na svoj račun, imajo mojo podporo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Direktno ali posredno ga seveda spremljata tudi Robert Golob in Janez Janša. "Golob deluje kot nekdo, ki ne komentira, ampak vse vidi. Janša pa ima zgodovino zelo javnih odzivov na internetne vsebine, tako da vem, da memi pridejo tudi do njega, konec koncev me je blokiral na X-u."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ena stalnih "tarč" na Slomemiji je kontroverzna štajerska teoretičarka zarot Saša Petek. Se mu je tudi ona kdaj oglasila? "Saša Petek je kot lik iz serije, ki kar noče ven iz scenarija. Nisem prepričan, kako sprejema meme – mogoče jih vidi kot potrditev, da je na "pravem bojišču". Do zdaj me še ni kontaktirala, kar je verjetno dober znak. Mogoče pa le tiho zbira NEIZPODBITNE DOKAZE in pripravlja KRISTALNO-JASNI napad," se pošali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Profilu Slomemija na Instagramu sledi dobrih 20.600 sledilcev. Ironično je, še pravi naš sogovornik, da največ všečkov pogosto dobijo najbolj preprosti memi – en stavek oziroma misel. "Včasih se mučim eno uro s konceptom, pa dobim le 200 lajkov. Potem pa en preprost, ampak relatable meme zraste čez 13 tisoč lajkov, kot je na primer spodnji. To je čar (in frustracija) mema."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadnje odmevne objave so bile akcijske figurice znanih Slovencev – od Herte Kosmina do Zorana Jankovića, Nike Kovač, Pera Martića, do Boruta Pahorja, Luke Mesca, Janeza Janše, Roberta Goloba, Jonasa in Martina Strela. "Ideja ni moja, gre za produkt brainstormanja z umetno inteligenco, konkretno z ChatGPT-jem. Vrgel sem nekaj svojih klasičnih tem v pogovor in ven je prišla zamisel za Slovenske akcijske figure. Od tam naprej sem jo samo prilagodil v svoj stil. Včasih je AI kar dober soustvarjalec, ki (še) ne zahteva kredita ...," pojasni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zaradi narave objav je profil Slomemija že prejel nekaj opozoril in omejitev. "Nič drastičnega, a dovolj, da te spomni, da meme svoboda ni popolna svoboda. Na trenutke se počutim kot meme James Bond: misija uspešna, ampak vedno na robu, da me zablokirajo," še pove naš sogovornik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči