Ko veš, da ješ okusno, slovensko hrano

Trgovci poskušajo slediti željam kupcev in Spar Slovenija ni nobena izjema, zato v okviru projekta »To smo mi« povezuje svoje kupce z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane. Z njimi aktivno sodeluje in ustvarja ponudbo, ki kupcem prinaša kakovostno, okusno in do okolja prijazno hrano, ki je pridelana po visokih standardih in ni prepotovala več tisoč kilometrov, da je prišla do njih. Na primer jagode, ki jih za Spar prideluje Agraria Koper, so na policah že naslednji dan, potem ko so bile obrane.

Spar Slovenija vedno daje prednost lokalnim dobaviteljem in si prizadeva, da je v njihovih trgovinah čim več izdelkov slovenskega porekla. Tako so odkup lokalnega sadja in zelenjave v letu 2021 povečali za kar 11% v primerjavi z letom prej. Pri njih je v poletni sezoni na policah kar 90% slovenskega jagodičevja in 75% slovenskih jagod, 78% kumar, bučk in jajčevcev. Z jabolki pa so ob dobri letini lahko celo samooskrbni.

Prav s Kmetijsko zadrugo Agraria iz Kopra, ki na letni ravni proizvede več kot 1.500 ton različnih vrst sadja in zelenjave, Spar Slovenija nadgrajuje odnos s podpisom dolgoročnega sodelovanja . S sklenitvijo dogovora se bo delež odkupa lokalnih pridelkov še okrepil, predvsem pa bo imel Spar zdaj konkurenčno prednost pri odkupu njihovega lokalno pridelanega sadja in vrtnin.

Prednosti na prvem mestu za kupca

Prav grajenje dolgoročnega odnosa s svojimi lokalnimi dobavitelji je zaveza podjetja Spar Slovenija. Dobaviteljem dogovori prinašajo večjo stabilnost poslovanja, redno in pošteno plačilo in možnosti za razvoj, ki ga je laže načrtovati, če imajo ob sebi zanesljivega partnerja. Spar pa ima zagotovljene vire dobave kakovostnih izdelkov, da lahko zadovoljijo kupce, ki kakovost prepoznajo in se vračajo v njihove trgovine. In tako se krog sklene. »Kar cenim pri podjetju Spar, je njihov spoštljiv odnos do kmeta in vzbujanje zavesti pri potrošnikih, da je kmet pridelovalec hrane, in da se trudijo v svojih trgovinah zagotoviti čim več slovenskih lokalnih pridelovalcev,« je sedemletno sodelovanje opisal Stojan Lipoglav mlajši iz okolice Slovenske Bistrice, ki Sparu dobavlja namizna jabolka različnih sort.

Družinska ekološka kmetija Kocjančič

Vzdrževanje dobrih odnosov z lokalnimi dobavitelji je Spar Slovenija pripeljalo do točke, na kateri se lahko pohvalijo s ponudbo, v kateri je večina izdelkov slovenskih proizvajalcev – natančneje, kar 70 %*. Prav posebno sodelovanje je Spar zgradil z Ekološko kmetijo Kocjančič z Gotenice, ki je prva pri nas začela z novim načinom reje krav – krave ne živijo v klasičnih hlevih, ampak se tudi pozimi pasejo zunaj. Živali so tako na svežem zraku, kar se pozna tudi na kakovosti izdelkov. Kmetija se lahko pohvali s kakovostnim ekološkim mlekom, iz katerega izdelujejo tudi ostale ekološke mlečne izdelke. Posebej poznani so po bio jogurtih, skuti in gurmanskih sirih, ki jih obogatijo s posebnimi sestavinami, kot sta poper ali čili. V spodnjem videu si lahko ogledate, kako poteka vsakdan na kmetiji!