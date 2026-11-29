Pohištvo po meri omogoča, da prostor prilagodite svojemu načinu življenja, namesto da bi se morali vi prilagajati pohištvu. Pri tem ne gre samo za izkoriščenost prostora, temveč tudi za izbiro materialov, funkcionalnost in videz, ki se ujema s preostalo opremo doma. Po Sloveniji smo poiskali deset ponudnikov, ki izdelujejo vse od kuhinj in vgradnih omar do lesenih stopnic in celotne notranje opreme.

Kuhinja po meri: od prve ideje do končne montaže

Pri kuhinji je dobro najprej razmisliti, kako jo boste uporabljali. Nekdo potrebuje veliko delovne površine, drugi več prostora za shranjevanje, tretjemu pa največ pomeni praktična razporeditev aparatov. Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi električne in vodovodne priključke, saj lahko njihova lokacija precej vpliva na postavitev posameznih elementov.

Ko je osnovna razporeditev določena, pride na vrsto izbira materialov. Iveral, lakirani MDF, furnir in masivni les se razlikujejo po videzu, lastnostih in ceni, na končni strošek pa vplivajo tudi kakovost okovja in zahtevnost izdelave. Z različnimi materiali dela Darko Debelak s.p. iz Ljubečne, ki ponuja izdelavo kuhinj in notranje opreme po meri. Deluje predvsem na Savinjskem, po dogovoru pa tudi drugod po Sloveniji.

Ker si je končni videz kuhinje včasih težko predstavljati samo na podlagi mer in skic, lahko pri načrtovanju veliko pomaga 3D izris. Tako lahko še pred izdelavo preverite razporeditev omaric, izbiro barv in druge podrobnosti ter po potrebi prilagodite načrt. Takšen pristop uporablja Pohištvo Klemen, Klemen Pirnat s.p., s Polzele, kjer pred izdelavo pripravijo 3D izris pohištva po meri. Ko je načrt usklajen in potrjen, pohištvo izdelajo v svoji delavnici, nato pa poskrbijo še za montažo na domu in končni pregled opravljenega dela.

Brezplačen 3D izris ponujajo tudi pri podjetju Domles pohištvo d.o.o., ki ima salon v BTC Cityju v Ljubljani. Pri načrtovanju kuhinj po naročilu poskrbijo za izmero na domu, pomagajo uskladiti razporeditev s potrebnimi priključki ter uredijo dostavo in montažo. Njihova ponudba je namenjena naročnikom po vsej Sloveniji.

Ko prostor zahteva drugačne rešitve

Mansarde, ozki hodniki in niše so pogosto med zahtevnejšimi prostori za opremljanje. Zaradi poševnih sten ali neobičajnih mer standardne omare ne izkoristijo vsega razpoložljivega prostora, medtem ko lahko z izdelavo po meri pridobite dodatne police, predale in druge uporabne površine za shranjevanje.

S takšnimi rešitvami se ukvarja Mizarstvo Ravnikar iz Komende, kjer izdelujejo mansardne in vgradne omare po meri, prilagojene nišam, poševninam in drugim posebnostim prostora. Pred izdelavo pripravijo izris, na podlagi katerega lahko uskladite mere, materiale in okovje. Če opremljate več prostorov, lahko poskrbijo tudi za usklajen izbor barv, da posamezni kosi pohištva delujejo kot del celote.

Na Gorenjskem se lahko za izdelavo in montažo pohištva po meri obrnete na Mizarstvo Šivic z Dobrega Polja pri Brezjah. Izdelujejo pohištvo za mansarde in druge prostore z nestandardnimi merami, pri čemer uporabljajo masivni les, furnirane plošče, iveral in MDF. Za kuhinjo ali večji komplet pohištva navajajo okviren rok izdelave od štiri do osem tednov, montaža pa običajno traja od enega do treh dni. Če prenavljate dom in morate izdelavo pohištva uskladiti z drugimi deli, vam lahko ti podatki pomagajo pri načrtovanju časovnice.

Od lesenih stopnic do obnove starega pohištva

Mizarsko delo ni omejeno samo na omare in kuhinjske elemente. Les se pogosto uporablja tudi za notranja vrata, stopnice, mize in druge izdelke, ki lahko pomembno vplivajo na značaj in rabo prostora. Pri takšnih naročilih pridejo še posebej do izraza možnosti prilagajanja dimenzij, vrste lesa in končne obdelave.

Na Savinjskem se z izdelavo različnih lesenih elementov ukvarja M-ART-IN, Martin Koprivnik s.p., iz Petrovč pri Žalcu. Poleg kuhinj izdelujejo lesene stopnice, notranja vrata in mize po meri. Pred izdelavo opravijo izmero na lokaciji in pripravijo načrt, pri izbiri materiala in barv pa naročniku tudi svetujejo, da se bodo novi leseni elementi čim bolje ujemali s preostalo opremo prostora.

Včasih pa za osvežitev doma sploh ne potrebujete novega pohištva. Kakovostna lesena miza, stoli ali omara so lahko še vedno povsem uporabni, čeprav se na njih poznajo leta uporabe. Z brušenjem, lakiranjem ali prebarvanjem jim lahko povrnete lepši videz in jih prilagodite prenovljeni notranjosti.

Takšne mizarske storitve in obnovo pohištva ponuja Gregor Levstek s.p. iz Dola pri Ljubljani, ki poleg izdelave pohištva po meri obnavlja stole, mize in omare. Njegovo delo obsega tudi zunanje lesene izdelke, kot so terase, pergole in ograje, zato se lahko nanj obrnete tudi pri urejanju okolice doma.

Ko želite usklajeno opremiti več prostorov

Pri opremljanju celotnega stanovanja ali hiše je treba razmišljati širše kot pri nakupu posamezne omare. Kuhinja, dnevna soba, spalnice in hodniki naj bodo funkcionalno prilagojeni svojim uporabnikom, hkrati pa je dobro, da se materiali, barve in slog pohištva med seboj dopolnjujejo. Če načrtovanje in izdelavo prevzame isti izvajalec, je tudi usklajevanje posameznih prostorov lahko precej enostavnejše.

Na Dolenjskem takšne projekte izvaja VAVIDEJA d.o.o. iz Šentruperta, kjer ponujajo kompletno notranjo opremo po meri. Njihove storitve vključujejo projektiranje, izdelavo in montažo kuhinj, vgradnih omar ter opreme za dnevne sobe, spalnice in pisarne. Delujejo tudi na območju Trebnjega in Novega mesta.

Pri novogradnjah, posebej lesenih montažnih hišah, je mogoče notranjo opremo načrtovati že med nastajanjem doma. S tem se ukvarja tudi Lokri House d.o.o. iz Pivole pri Hočah, ki poleg gradnje lesenih montažnih hiš ponuja izdelavo pohištva po meri, vključno s kuhinjami, omarami in notranjimi vrati. Takšno povezovanje gradnje in opremljanja omogoča, da se o posameznih rešitvah razmišlja že v zgodnejših fazah projekta.

Celovito opremljanje doma pa ni namenjeno samo novogradnjam. Tudi pri prenovi obstoječega stanovanja lahko z novimi omarami, kuhinjo ali pohištvom za dnevno sobo precej spremenite njegovo uporabnost in videz. Mizarstvo Oražem d.o.o. iz Kamnika izdeluje kuhinje, omare in drugo pohištvo po meri za spalnice, dnevne in otroške sobe. Pri izdelavi lahko prilagodite dimenzije, razporeditev in zaključne površine, med katerimi so tudi laminat, lak in furnir.