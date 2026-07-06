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Slovenija

Ko zagori na počitnicah: kaj storiti, kam se umakniti?

Ljubljana, 06. 07. 2026 20.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Požar na morju

Že samo iskrica je ob visokih temperaturah in izsušenem rastlinju dovolj, da se razbesni požar, v poletni sezoni opozarjajo gasilci. Tako je bilo te dni tudi na Hrvaškem, kjer so več večjih požarov zanetile strele. Ogenj je hitro zajel drevesne krošnje in se razširil tudi do okoliških hiš in počitniških namestitev. Kaj storiti, če zagori, denimo v kampu? Kam se umakniti in kako si pomagati ob morebitnih opeklinah?

Na Hrvaškem je v preteklem tednu izbruhnilo več požarov, nekateri so se hišam približali le na nekaj deset metrov. V podobni situaciji se je lansko leto znašla tudi ena od Slovenk, ki je na Braču dopustovala ravno v času požara.

"Ogenj, visok pet metrov. Gorelo je vse okoli nas, do hiše, v kateri dopustujemo. Sreča, da smo zraven ceste in smo lahko zbežali," je takrat zapisala. 

Hitra evakuacija je pomembna, prikimavajo gasilci. "Pomembno je, da ostanemo mirni, da ne povzročamo dodatne panike, ker s tem lahko bistveno vplivamo na sam potek in čas evakuacije," poudarja Jan Špindler, svetovalec za gasilsko preventivo. 

V primeru požara je pravilo, da se rešuje najprej ljudi, živali in šele nato premoženje. "Najprej rešimo sebe, vzamemo pa le najnujnejše – dokumente, zdravila, mogoče telefon in zraven kakšen power bank. Če je ponoči, je fino, da poskrbimo, da smo obuti, da ne zbežimo bosi iz naše kamp prikolice," svetuje Luka Bratuš iz Gasilske brigade Ljubljana. 

Umaknemo se na varno, kar je lahko tudi plaža. "Lahko je to na določeno zbirno mesto v kampu, če pa tega ni, pa na kakšno očiščeno, asfaltirano površino, ki ni zaraščena, ni borovcev, suhe trave," dodaja Bratuš.

Poskušajmo zaščititi dihalne poti, pa svetuje zdravnica. Vroč zrak namreč lahko poškoduje sluznico, nevarne so tudi saje in strupeni plini.

"Najprej je treba takega človeka odpeljati na svež zrak, treba mu je razrahljat obleko, potem pa ga opazujemo. Znaki hudega poslabšanja dihanja so najprej bledica, potem celo modrikasta barva, predvsem najbolj oddaljenih delov telesa: prstov, konice nosu, ušesnih mečic, v skrajnem primeru tudi okoli ust in ustnic," pravi Nena Kopčavar Guček, specialistka družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Morebitne opekline hladimo. "Lahko kar z mrzlo vodo, ta je povečinoma povsod dostopna. Dokler ta občutek pečenja, pekočine ne neha," še dodaja zdravnica. 

Rane, ki so globje od le površinskih rdečin pa mora oskrbeti zdravnik, je še dodala. 

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