KOMENTAR: Teorije zarote v slovenski politiki. Ko žanješ, kar si sejal

Stranka, ki je govorila, da je edina primerna, da nas reši pred koronavirusom, stranka, ki je obljubljala stabilnost, predvidljivost, prihodnost, nam je dostavila Jelka Kacina, Milana Kreka in številne menjave. Sanjski tim, ki naj bi nas peljal v svetlo prihodnost. A ljudje so dobili zmedenost in nejasnosti, teoretiki zarote se pojavljajo povsod, ljudje so nezadovoljni. Ta ista stranka, ki je leta uporabljala podobna orodja, lažne novice in teorije zarote, zdaj žanje tisto, kar je sejala.

icon-expand Stranka SDS je vedno močno spodbujala uporabo alternativnih medijev, ki niso MSM (main-stream-media) in opozarjala na cenzuro globoke države in podkupljenih medijev. Identične izraze danes uporabljajo koronaskeptiki. FOTO: Shutterstock

Preden me označite za "levuharja", "komonista" ali še kakšne drugačne izraze, ki jih rade uporabljajo strankarske platforme za mimikrijo medijev, je čas, da stopimo korak nazaj in kritično opozorimo na zadeve, ki so povzročile današnjo zmedo. Kar zadeva trenutno vodilno stranko SDS, je imela ta v preteklosti številne poglede, ki so bili v nasprotju s trditvami znanstvenikov – a te je ponavljala, ker je vedela, da prinašajo politične točke. In predvsem razbijajo tako imenovano "moralno trdnjavo" levičarstva.

Eden najbolj znanih, ki so se izpostavljali tudi poimensko, je bil poslanec Branko Grims. On kot geolog ve, da je globalno segrevanje laž. Zarota. Branko Grims, geolog, ima več vpogleda v klimatske spremembe kot vsi strokovnjaki s tega področja. Med drugim je trdil:"Govorjenje o segrevanju zemlje je velika laž. Sem geolog in vem, da ni tako. Zemlja se v resnici ohlaja. Črni panter, simbol Karantanije, je izumrl, ker se podnebje v Evropi ohlaja, saj je bil črni panter navajen na toplejše podnebje." Branko Grims pravzaprav v vsem vidi vpletenost levičarjev.

To seveda ni bila edina teorija zarote, ki so jo zvesto delili drugi poslanci, vrtela se je po televizijah madžarskega lastništva in enotah, ki so sicer zavedene v razvidu medijev, a poznajo le eno resnico. Kadarkoli so se pojavile objektivne in znanstveno podprte teorije o določeni zadevi, so jo v stranki diskreditirali in pozivali k ogledu alternativnih medijev in poti za ogled "resnice." Tu se najde na desetine teorij, ki so se razvijale v zadnjih letih, predvsem z namenom diskreditiranja levičarskih strank in tistih, ki niso slepo sledili nalogu prvega moža največje parlamentarne stranke.

To se je dogajalo znova in znova, od globalnega segrevanja do "izvora" Grete Thunberg(da ne omenjam gnusnih napadov njihovih medijev z namigovanji, da je posledica fetalnega alkoholnega sindroma). Ta napad na Thunbergovo ni bil zgolj slovenski, bil je globalni – na večini desnih televizij so ponavljali to laž. Večkrat. Čeprav so jo zavrnili. A škoda je bila narejena – ni nujno, da poveš resnico, diskreditacija je bila uspešna. To so naredili tudi že avtorju teh vrstic, saj karkoli poveš proti edini pravi stranki, tudi če je objektivno, prek njenih aparatčkov in internetnih trolov dobiš porcijo zaničevanja in groženj.

Kolumna izraža stališče avtorja.

Ne gre za nasprotna dejstva, ampak zgolj napade na osebo, ki je kaj rekla proti njej. Osebno in žaljivo. Ker je večina vodij odraščala in bila vzgojena v komunizmu, je bila mantra najprej diskreditacija, potem likvidacija njihova naravna reakcija. A to je borba proti komunizmu, če niste vedeli.

Levičarske zarote, prvorazredni, Murgle, Kučan, svetovna LGBT ideološka mantra in njihov najljubši – George Soros. Desnica ne sovraži nikogar tako kot mrzi Georgea Sorosa in na račun tega je bilo ustvarjenih že toliko teorij zarot, da jim je pravzaprav težko slediti. Od podpiranja anarhistov do plačevanja Globoke države, vzdrževanja temeljev Murgel, likvidacijske feministke in drugi levičarski produkti, kot pravijo. Večino teh stvari so ovrgli znanstveniki, a seveda jih je doletela ista "antilevuharska" poplava propagandnega stroja. Stranka je vedno močno spodbujala uporabo alternativnih medijev, ki niso MSM (main-stream-media) in opozarjala na cenzuro globoke države. Identične izraze danes uporabljajo koronaskeptiki.

Potrči, Ribiči in drugi koronaskeptiki Stranka, ki je trdila, da lahko prevzame krmilo in reši Slovenijo iz koronakrize, se zdaj bori proti poplavi lažnih novic in vse večjemu negodovanju zaradi ukrepov. Pustimo slabo komunikacijo glede ukrepov in njihove razlage, o nenavadnih odločitvah glede Hrvaške, nakupih ventilatorjev, ki jih imamo zdaj dvakrat več kot osebja, ali kadrovskih čistkah po vseh ministrstvih. Pustimo to, tako ali tako so samo levičarji tam. Stranka, ki je svojo podobo vzgojila na teorijah zarote, se pravzaprav ne zna obraniti pred govorcem in tistimi, ki verjamejo, da so ukrepi odveč.

Edino, kar so naredili njeni sateliti – kot pri političnih nasprotnikih, je, da so šli v diskreditacijo oseb. Ne njihovih besed ali pomanjkanja znanja, ampak njih osebno. Bili so "bedaki, idioti, nevarni levičarji". Da je besedišče proti tako imenovanemu kulturnemu marksismu, ki ogroža svet (predvsem na Madžarskem in Poljskem), postalo v vsakdanji uporabi njihovih sledilcev. Da nihče ne ve, kaj to točno je, samo pomembno je vedeti, da gre za komuniste in vse, kar ni "naš vidik", je vidik kulturnega marksizma, in to je narobe. Skoraj bi si upal zapisati, da je to tako, kot da bi te ljudi označili za ovce, ker nosijo maske ...

Porast okužb v Sloveniji po mnenju številnih sledilcev stranke in vodilnih ni popuščanje pozornosti ali naveličanost nad ukrepi, ki je sicer epidemiološka realnost, na katero opozarjajo tudi v strokovni skupini vlade. Ne, krivo je kolesarjenje, krivi so levičarji, kriva je leva propaganda, krivi so mediji. Znova pustimo ob strani, da smo mediji samovoljno poskušali reševati lažne novice, napačne podatke, da bi bili ljudje pravilno informirani, medtem ko je vlada iskala okužene med kolesarji, ki jih ni bilo. Ali pa spreminjala odloke večkrat na teden, interpretacije pa pogosto kar med oddajami. Osem mesecev po pojavu novega koronavirusa v Evropi smo v Sloveniji tam, kjer smo bili – nimamo dovolj kapacitet, vlada pa z novim valom strahu in zaničevanja poskuša ljudi prisiliti v spoštovanje ukrepov. Levi del politike se medlo odziva in se je začel spogledovati z antimaskarsko logiko in debato.

Ko jim nasprotniki kažejo nasprotna dejstva glede ukrepov, vlada kaže na stroko in marginalizira tisti odstotek znanstvenikov, ki so proti. Pred letom pa so počeli sami isto – 2–3 odstotke znanstvenikov ne verjame, da je globalno segrevanje resnično, 97–98 odstotkov pa, da je. In ta ista vodilna stranka je vseh 98 odstotkov označevala za del levičarske zarote in pozivala k ogledu pravih podatkov na njihovi spletni strani. Podobno razmerje je seveda tudi pri covidu-19, a ta bolezen je na napačni strani političnega radarja, tako da je zdaj teh 2–3 odstotka nasprotnikov skoraj izdajalcev domovine.

