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Slovenija

Ko zaradi sproščenega vzdušja in zabav hitreje popustijo zavore

Ljubljana, 18. 07. 2026 09.00 pred 52 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Spolni odnos

Poletje, dopust in nove romance. Prav v tem času strokovnjaki opažajo več tveganega spolnega vedenja. Opozarjajo celo na sindrom sonca, dopusta in spolnosti, ko zaradi sproščenega vzdušja in zabav hitreje popustijo zavore. Posledice so vidne tudi v Sloveniji, kjer število spolno prenosljivih okužb še naprej narašča. Številne okužbe potekajo povsem brez simptomov, posledice pa so lahko zelo resne – od neplodnosti in rakavih obolenj do kroničnih bolečin in duševnih stisk.

Slovenija ni nobena izjema – tudi pri nas število spolno prenosljivih okužb dosega rekordne ravni. Na alarmanten trend opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

"Za 200 odstotkov gonoreje, celo pri ženskah v najbolj občutljivem starostnem mladostnem obdobju. Da ne govorimo o sifilisu," našteva vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Mojca Matičič. Po zadnjem poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta sicer najpogostejši spolno prenosljivi okužbi po pričakovanju v Sloveniji okužba s humanim papiloma virusom in klamidijska okužba.

A to je le vrh ledene gore, številne okužbe namreč potekajo brez simptomov. Mnogi se zaradi stigme niti ne želijo testirati, a je tak strah odveč, poudarja profesorica Matičič. "Ambulante za spolno prenosljive okužbe v Sloveniji so od leta 2021 dostopne brez napotnice izbranega osebnega zdravnika. Neposredno s prijavo na naši informacijski točki se lahko testiramo recimo tudi na infekcijski kliniki. Čakalna doba ni nič kaj zelo pretirana," dodaja.

Najprej pogovor z zdravnikom, nato preiskave

Pregled se začne s pogovorom z zdravnikom, ki oceni tveganje in glede na posameznika določi potrebne preiskave. "Ne torej le bris spolovila, lahko tudi bris zadnjika ali bris žrela. To nato pregledamo na klamidije, gonoreje, trihomonijazo in tudi pri določenih populacijah na ene in druge bakterije urogenitalne mikoplazme. Nato pa vzamemo še kri, ki jo pregledamo na okužbo z virusom HIV, hepatitis A, B in C in sifilis," pojasnjuje Matičičeva.

Spolnost
Spolnost
FOTO: Shutterstock

Takšno testiranje je priporočljivo po vsakem tveganem spolnem odnosu. Pri nas so najbolj izpostavljeni mladi do 24. leta in moški, ki imajo odnose z moškimi. Po besedah profesorice Matičič je porast okužb odraz sodobnega načina življenja.

Tu sogovornica izpostavlja tudi spolne odnose ob uporabi drog, kot na primer psihoaktivnih substanc, ki vplivajo tudi na način spolnega vedenja. "Po drugi strani so tu mobilne aplikacije. Se pravi tehnologija je svoje naredila," pove.

'Sindrom sonca, stimulansov in spolnosti'

Mobilne aplikacije olajšajo hitra poznanstva z neznanimi partnerji. Mnogi pa se precej bolj sprostijo tudi med dopustom poleti.

"Na potovanju pride do enega zanimivega fenomena, tako imenovanega sindroma sonca, stimulansov in spolnosti. Temu rečemo situacijska inhibicija, ko resnično popustijo zavore in ljudje se lahko čisto drugače obnašajo spolno, kot bi se v enem rutinskem domačem spolnem okolju," doda Matičičeva.

Najboljša zaščita še vedno ostaja kondom, proti hepatitisu B in HPV pa je na voljo tudi cepljenje. Če ste imeli tvegan spolni odnos, čim prej obiščite eno od ambulant, na spletni strani ASPO pa lahko izpolnite tudi vprašalnik za oceno tveganja.

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