Ko zaradi sproščenega vzdušja in zabav hitreje popustijo zavore

Slovenija ni nobena izjema – tudi pri nas število spolno prenosljivih okužb dosega rekordne ravni. Na alarmanten trend opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. "Za 200 odstotkov gonoreje, celo pri ženskah v najbolj občutljivem starostnem mladostnem obdobju. Da ne govorimo o sifilisu," našteva vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Mojca Matičič. Po zadnjem poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta sicer najpogostejši spolno prenosljivi okužbi po pričakovanju v Sloveniji okužba s humanim papiloma virusom in klamidijska okužba. A to je le vrh ledene gore, številne okužbe namreč potekajo brez simptomov. Mnogi se zaradi stigme niti ne želijo testirati, a je tak strah odveč, poudarja profesorica Matičič. "Ambulante za spolno prenosljive okužbe v Sloveniji so od leta 2021 dostopne brez napotnice izbranega osebnega zdravnika. Neposredno s prijavo na naši informacijski točki se lahko testiramo recimo tudi na infekcijski kliniki. Čakalna doba ni nič kaj zelo pretirana," dodaja.

Najprej pogovor z zdravnikom, nato preiskave

Pregled se začne s pogovorom z zdravnikom, ki oceni tveganje in glede na posameznika določi potrebne preiskave. "Ne torej le bris spolovila, lahko tudi bris zadnjika ali bris žrela. To nato pregledamo na klamidije, gonoreje, trihomonijazo in tudi pri določenih populacijah na ene in druge bakterije urogenitalne mikoplazme. Nato pa vzamemo še kri, ki jo pregledamo na okužbo z virusom HIV, hepatitis A, B in C in sifilis," pojasnjuje Matičičeva.

Spolnost FOTO: Shutterstock

Takšno testiranje je priporočljivo po vsakem tveganem spolnem odnosu. Pri nas so najbolj izpostavljeni mladi do 24. leta in moški, ki imajo odnose z moškimi. Po besedah profesorice Matičič je porast okužb odraz sodobnega načina življenja. Tu sogovornica izpostavlja tudi spolne odnose ob uporabi drog, kot na primer psihoaktivnih substanc, ki vplivajo tudi na način spolnega vedenja. "Po drugi strani so tu mobilne aplikacije. Se pravi tehnologija je svoje naredila," pove.

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