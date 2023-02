Vedno več prosilcev za pomoč. Ko že kos nove obleke postane luksuz

Mama samohranilka z dvema majhnima otrokoma, ki štejeta komaj 7 in 9 let, živi v majhnem, enosobnem stanovanju v okolici Ljubljane. Najemnino so ji letos dvignili na 460 evrov, položnica za elektriko je narasla na skoraj 90 evrov, od novega leta pa je višja tudi cena komunalnih storitev, ki bodo s 1. marcem še dražje.

"Za vse skupaj za nas tri sem plačevala okoli 25 do 30 evrov. Zdaj pa že 60 evrov," je povedala mama. Kot pomočnica čistilke zasluži dobrih 700 evrov mesečno. Po plačilu vseh položnic in kredita ji na računu ostane slab stotak. Znesek, ki skopni že ob prvem obisku trgovine.