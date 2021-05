Ko žepnina prispe kar preko telefonske številke

Mulcem žepnino kar fliknite

Verjetno je minilo precej časa, odkar ste žepnino svojim otrokom dali v gotovini. Uporabo mobilnih bank imate v malem prstu, a kar zares potrebujete, je rešitev za transakcije brez omejitev. Flik je sodoben način plačil in nakazil med uporabniki, preko katerega lahko nakazilo denarja izvedete tudi, ko so banke že zaprte – pozno popoldne, zvečer, med vikendi in prazniki.