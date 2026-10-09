Ko zmanjka prostora: skladiščni šotori in hale Petre kot hitra rešitev za podjetja

Pri podjetju PETRE šotori - hale d.o.o. ponujajo aluminijaste skladiščne šotore in hale, namenjene podjetjem, ki potrebujejo funkcionalen dodaten prostor za skladiščenje blaga, materiala, strojev ali za podporo delovnim in logističnim procesom.
Dodaten prostor brez dolgotrajnega čakanja
Ena ključnih prednosti skladiščnih šotorov in hal je hitra montaža. Modularna aluminijasta konstrukcija omogoča prilagajanje objekta potrebam uporabnika, zato je rešitev primerna tako za začasno povečanje skladiščnih zmogljivosti kot za dolgoročnejšo uporabo.
Objekti so lahko izvedeni s PVC ponjavo, na voljo pa so tudi različice s pločevinasto izvedbo ali termoizolacijskimi paneli.
Takšne rešitve so zanimive za podjetja s področja logistike, proizvodnje, trgovine in drugih dejavnosti, kjer se potrebe po prostoru spreminjajo glede na obseg poslovanja.
Nakup ali izposoja
Vsako podjetje dodatnega prostora ne potrebuje za enako dolgo obdobje. Zato podjetje PETRE omogoča nakup ali izposojo skladiščnih šotorov in hal.
Izposoja je primerna predvsem pri začasnih in sezonskih potrebah ali projektih z omejenim trajanjem, medtem ko je nakup zanimiv za podjetja, ki želijo dolgoročno povečati svoje skladiščne zmogljivosti.
Skladiščni prostor, ki se prilagaja podjetju
Prednost modularnih skladiščnih rešitev je predvsem prilagodljivost. Namesto da bi se podjetje prilagajalo obstoječemu prostoru, je mogoče objekt zasnovati glede na dejanske potrebe poslovanja.
Skladiščni šotori in hale PETRE tako predstavljajo praktično rešitev za zaščito blaga, strojev in materiala ter za podjetja, ki želijo svoje prostorske zmogljivosti povečati hitro in učinkovito.
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