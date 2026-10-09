Ko zmanjka prostora: skladiščni šotori in hale Petre kot hitra rešitev za podjetja

Pri podjetju PETRE šotori - hale d.o.o. ponujajo aluminijaste skladiščne šotore in hale, namenjene podjetjem, ki potrebujejo funkcionalen dodaten prostor za skladiščenje blaga, materiala, strojev ali za podporo delovnim in logističnim procesom.

Ena ključnih prednosti skladiščnih šotorov in hal je hitra montaža. Modularna aluminijasta konstrukcija omogoča prilagajanje objekta potrebam uporabnika, zato je rešitev primerna tako za začasno povečanje skladiščnih zmogljivosti kot za dolgoročnejšo uporabo.

Objekti so lahko izvedeni s PVC ponjavo, na voljo pa so tudi različice s pločevinasto izvedbo ali termoizolacijskimi paneli.

Takšne rešitve so zanimive za podjetja s področja logistike, proizvodnje, trgovine in drugih dejavnosti, kjer se potrebe po prostoru spreminjajo glede na obseg poslovanja.