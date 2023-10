'Ko zmanjka sredstev v proračunu, se vsaka vlada zateče v žepe državljanov'

Čeprav vlada ob predstavitvi predloga proračunov minimalne plače ni omenjala, se sindikati bojijo, da bi utegnila poseči tudi v to.

Vlada je predlog državnih proračunov za leti 2024 in 2025 predstavila v četrtek ter ju že poslala v potrditev v DZ. Kot je takrat povedal finančni minister Klemen Boštjančič, največ pozornosti posvečata obnovi po avgustovskih poplavah, med predlaganimi rešitvami pa je omenil, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 ne bodo usklajevali, prav tako ne olajšave in lestvica za odmero dohodnine.