Ko Zoran Stevanović pove, da je izkoristil funkcijo predsednika DZ

Posnetek je nastal minuli četrtek, ko je Stevanović ob boku kranjskega župana nagovoril člane kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva.
Kaj bodo gradili? Kdo bo dal denar?
Več pa torej ob 18.55 na POP TV.
V oddaji 24UR bomo danes razkrili manj kot teden dni star posnetek, na katerem Zoran Stevanović jasno pove, da je funkcijo predsednika Državnega zbora izkoristil, da je uredil donacijo za nakup občinskega zemljišča in gradnjo v Kranju.
Posnetek je nastal minuli četrtek, ko je Stevanović ob boku kranjskega župana nagovoril člane kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva.
Kaj bodo gradili? Kdo bo dal denar?
Več pa torej ob 18.55 na POP TV.
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