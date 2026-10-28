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Ko Zoran Stevanović pove, da je izkoristil funkcijo predsednika DZ

Ljubljana, 28. 10. 2026 17.10 pred 1 uro 1 min branja 112

Avtor:
24UR
Zoran Stevanović

V oddaji 24UR bomo danes razkrili manj kot teden dni star posnetek, na katerem Zoran Stevanović jasno pove, da je funkcijo predsednika Državnega zbora izkoristil, da je uredil donacijo za nakup občinskega zemljišča in gradnjo v Kranju.

Posnetek je nastal minuli četrtek, ko je Stevanović ob boku kranjskega župana nagovoril člane kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva.

Kaj bodo gradili? Kdo bo dal denar?

Več pa torej ob 18.55 na POP TV. 

Zoran Stevanović
Zoran Stevanović
FOTO: Bobo
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stevanović resnica kranj cerkev zemljišče

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KOMENTARJI112

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Kakosmodanes
28. 10. 2026 18.11
To je Delo pisalo že leta 5. 4. 2015
Odgovori
+1
1 0
Na pol ovca
28. 10. 2026 18.09
Stevo je dobil od Janeza al pa od njegovih šefov kar nekaj miliončkov, da je je vkorakal v to zgodbo.
Odgovori
-1
1 2
Misika1967
28. 10. 2026 18.09
A plesete desnuhi??? Veterani ste ponosni na stevica in janeza??? Vlado sestavli porazenci z notarsko overjenimi laznjvci harajo po blagajni,narod pa nima niti za hrano. Humanitarne organizacije imajo prazna skladisca medtem ko pacient svoje skladisce polni. Plesite kolo desnuhi lepo vas stevic sramoti.
Odgovori
+1
3 2
Antifriz
28. 10. 2026 18.08
Janša pravi, da gre za lov na čarovnice... tudi čas je primeren.
Odgovori
+3
4 1
Bella Ciao1
28. 10. 2026 18.08
Stevanovič je intelektualec v janšistični paradržavi
Odgovori
+3
5 2
Bella Ciao1
28. 10. 2026 18.07
Kot volilec Resnice sem pripravljen podati tožbo za prevaro
Odgovori
+3
5 2
Bbcc12
28. 10. 2026 18.11
Veliko vas je overjeno nategnil.
Odgovori
0 0
Gaber81
28. 10. 2026 18.07
Ma tip v zivljenju ni kaj prevec delal...le od kje mu denar...smrdi tole k .....pa še sestra mu je mal pomagala k je na ue radovljica
Odgovori
+4
5 1
Bella Ciao1
28. 10. 2026 18.06
Policija tožilstvo sodišča nimajo več mask. So valpti mafije...državni udar na pravno državo. Vsa Slovenija npr. ve za kriminal Mijića...kaj so naredili v pol leta?🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
28. 10. 2026 18.08
Janša kruli krivosodstvo. V bistvu pa z njim sodeluje..
Odgovori
+3
5 2
prdara
28. 10. 2026 18.05
ja glejte srbskim vernikom bo omogočil gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju,kaj je tu spornega,izteka se pogodba za najem rimokatolične cerkve,ki jo imajo v uporabo,sedaj bi pa gradili svojo
Odgovori
+4
4 0
DSS
28. 10. 2026 18.04
Kakšno zavajanje. To zemljišče je v igri že desetletja za izgradnjo cerkve,
Odgovori
-5
1 6
Kakosmodanes
28. 10. 2026 18.04
Samo, da ne boste ob 19 uri tole zaprli.
Odgovori
+0
2 2
tech
28. 10. 2026 18.03
Pa kaj ste pričakovali od goljufa, saj imate že podatke koliko krat je bil obsojen.
Odgovori
+7
8 1
mb3zb6
28. 10. 2026 18.03
A da je to ven prišlo je kriv RTV? Golob? Kučan? Revež verjetno ni tako mislil, se je Samo nerodno izrazil.
Odgovori
+6
8 2
Jejzus
28. 10. 2026 18.02
Mijič skoraj inženir, Stevanovič skoraj doktor, Janša skoraj normalen. To je realno stanje naše politike.
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+19
20 1
SDS_je_poden
28. 10. 2026 18.04
Skratka naš DZ je ena mentalna bolnica.
Odgovori
+5
6 1
Rudar
28. 10. 2026 18.01
Nekateri mislijo, da so še v Jugoslaviji.
Odgovori
+7
7 0
ptuj.si
28. 10. 2026 17.58
Patetika novinarjev.
Odgovori
-21
1 22
Bbcc12
28. 10. 2026 17.59
In korupcija stevanovića.
Odgovori
+20
20 0
WOKEPROPAGANDA
28. 10. 2026 18.01
To je delo novinarjev! A po tvoje naj posneteknkorupcije skrivajo?
Odgovori
+11
13 2
Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 18.02
patetika ptüjčanov janševikov...takoj začno histerično preplašeno kuliti ko se jih dobi pri kriminalu in kazati v vse smeri z belim prstom...češ, kaj pa tisti...tisto
Odgovori
+3
5 2
BrezPitt
28. 10. 2026 18.03
Patetika desnuharjev, ki ga zagovarjajo.
Odgovori
+4
5 1
Vojko Kos
28. 10. 2026 18.04
A po vaše bi morali biti tiho?! 🤮🤮🤮
Odgovori
+4
4 0
Challenger71
28. 10. 2026 17.58
Grozno, popolnoma nepričakovana novica 🙄
Odgovori
+8
9 1
SDS_je_poden
28. 10. 2026 17.56
Kdo bi si mislil, da bomo kadarkoli imeli tako kriminalno sestavo v državnem zboru?
Odgovori
+23
25 2
Bbcc12
28. 10. 2026 18.00
Jaz. Ko pride Janša na oblast je vedno tako. Tokrat mu je z lažjo in desnokrati uspelo.
Odgovori
+8
9 1
Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 17.56
isti stevanović je javno krulil...da nihče ne bi smel imeti nobene funkcije...če je bil KADARKOLI kaznovan. ...on je bil najmanj 4 x
Odgovori
+16
19 3
A1B3
28. 10. 2026 17.56
Kdaj bo pa analiza seznama povabljencev na novoletno zabavo pri Smodeju? Aja to je tabu tema kaj
Odgovori
-15
3 18
Rudar
28. 10. 2026 17.58
A ima to kakšno vezo s tem člankom.
Odgovori
+14
15 1
A1B3
28. 10. 2026 17.59
Ja kam nej pa napišem .. pod vreme?
Odgovori
-8
2 10
Misika1967
28. 10. 2026 18.03
Zadeva je na sodiscu koliko vem,a si povabljen??? Lepo se imej.
Odgovori
+2
4 2
Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 18.04
analiza tega seznama je nepotrebna...potrebuje jo samo klet 4 tovarne zla in laži s trstenjakove...za širitev svojih laži...mimogrede...Mesec je šel prostovoljno na teste že takrat...in še 3x ...vedno negativen na VSE droge....
Odgovori
-1
1 2
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