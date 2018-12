Koalicija bi povečala število državnih sekretarjev

Poslanci koalicije so v parlamentarni postopek vložili predloga sprememb zakona o vladi ter zakona o državni upravi,s katerima povečujejo število državnih sekretarjev na posameznih ministrstvih in vladnih službah. Predlog je pričakovano že doživel tudi kritične odzive.

Veljavni zakon o državni upravi namreč določa, da ima posamezno ministrstvo lahko največ dva državna sekretarja, izjema je ministrstvo za finance, kjer so državni sekretarji lahko štirje.

Koalicija bi zakon spremenila tako, da bi se na zdravstvenem ministrstvu število državnih sekretarjev povečalo z dva na štiri. Dodatnega državnega sekretarja bi dobilo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer bi tretji državni sekretar v prvi vrsti skrbel za področje športa. Tri državne sekretarje bi po novem imelo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

O državnih sekretarjih, ki jih imajo lahko ministri brez resorja, govori zakon o vladi. Veljavni zakon vsakemu ministru brez resorja dopušča po enega sekretarja, koalicijski poslanci pa bi število državnih sekretarjev v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko povečali na dva.

V koaliciji povečanje števila državnih sekretarjev zagovarjajo s strokovno krepitvijo resorjev

Vodje nekaterih poslanskih skupin koalicije so danes pojasnili, da se je koalicija za povečanje števila državnih sekretarjev na nekaterih resorjih dogovorila že ob oblikovanju vlade. Med ministrstvi, ki da jih želijo na tak način strokovno okrepiti, izpostavljajo ministrstvo za zdravje, saj je zdravstvo ena od vladnih prioritet, težav pa veliko.

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ, je ob tem dejal, da je bila vloga poslanske skupine priprava omenjene zakonske podlage za povečanje števila državnih sekretarjev. Ta mesta pa so po njegovih navedbah usklajena, predlagala so jih ministrstva oz. koalicijski partnerji.

Na vprašanje, ali se mu zdi večje število državnih sekretarjev upravičeno na vseh resorjih, kot predlagajo, med drugim v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je odgovoril, da se tako podrobno s tem zakonom ni ukvarjal.

Matjaž Han iz SD je medtem spomnil na resorje, ki so zahtevni in potrebujejo določene ljudi za reševanje težav, in pri tem izpostavil zdravstveno ministrstvo ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, pod katerega med drugim sodi področje športa, ki je po njegovih ocenah zapostavljeno. "Če bodo trije ali štirje ljudje več in bodo nekaj dobrega naredili na teh resorjih, s tem nimam težav. Res pa je, da bi lahko to naredili takoj na začetku oblikovanja vlade. A ta vlada nima privilegija, da bi se lahko na hitro uskladila," je povedal.