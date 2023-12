Koalicija bi preimenovala praznik: ne vrnitev, temveč priključitev Primorske k matični domovini

Po navedbah predlagateljev Primorci že od nekdaj praznujejo praznik priključitve k matični domovini, in ne vrnitve, saj je takšno poimenovanje praznika del njihove tradicije in kolektivne identitete. Termin priključitev prav tako uporabljajo vsi, ki ob prazniku prirejajo spominske slovesnosti in praznovanja, med njimi tudi primorske občine, društva in združenja.

"V kolektivni identiteti Primorcev je priključitev Primorske izid dolgoletnega in požrtvovalnega boja za narodne pravice – da lahko govorijo slovenski jezik in gojijo svojo kulturo," so v današnjem skupnem sporočilu za javnost poudarile poslanske skupine SD, Svoboda in Levica.