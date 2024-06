Koalicija Brezniku očitala samopromocijo in obstruirala razpravo

Sejo so obstruirali tudi v SD, kjer so po besedah Jonasa Žnidaršiča prav tako prepričani, da je njen namen izključno dejanje Breznikove predvolilne kampanje. "Menimo, da je ta skozi funkcijo predsednika odbora zlorabil institut sklica nujne seje, vse z namenom politične propagande in svoje promocije kot kandidata za evropskega poslanca," je dejal.

Na Žavbijeve besede se je odzval podpredsednik odbora Andrej Hoivik (SDS), ki je vodil današnjo sejo, in dejal, da predsednik Svobode sklicuje regijski obisk oz. sejo vlade v Krškem pred Nekom. "Torej pravzaprav je on prvi, ki zlorablja politiko zelenega prehoda za svojo promocijo," je dejal Hojvik.

Predvsem desne stranke po Evropi, pri nas SDS, so po Žavbijevih besedah poleg demonizacije in zlorab migrantskih politik začele prepričevati tudi to, da zeleni prehod ni priložnost Evrope, ampak cokla razvoja, podnebne spremembe pa levičarski manifest. Sklic današnje seje je označil za prozoren predvolilni manever stranke SDS pred nedeljskimi volitvami in zlorabo poslovniškega določila ter hkrati odbora za zadeve EU za namene promocije enega kandidata za evroposlanca, ki je hkrati predsednik odbora in predstavnik predlagatelja.

"Sklic današnje nujne seje odbora za zadeve EU je v prvi vrsti vnašanje lažnih in polresničnih dvomov s strani skrajnih populistov v času volitev in pred razgrnitvijo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki je rezultat intenzivnega procesa usklajevanja in oblikovanja ukrepov in rešitev z vsemi deležniki," je razloge za obstrukcijo utemeljil Lenart Žavbi (Svoboda).

Opozicija kritična, Breznik o 'zeleni ideologiji'

Opozicijski poslanci so bili do poteze kolegov iz koalicije kritični. Breznik je izpostavil, da je zeleni prehod pomembna tema, ki se tiče slovenskih podjetij in podjetnikov, pa tudi kmetijskega sektorja. "Zelena ideologija", ki se širi po Evropi, je po ocenah poslanca največje opozicijske stranke prešla v "zeleni ludizem" in uničuje evropsko energetiko, evropsko gospodarstvo in evropsko kmetijstvo.

"Državljanom in državljankam moramo natočiti čistega vina, da bodo videli, kako se svet suče okrog Evrope in kakšno škodo si dela Evropa v zadnjih letih s tako imenovanim radikalnim ali ludističnim pristopom k zelenem prehodu," je poudaril Breznik.

Slovenija po njegovih besedah ustvari 0,5 odstotka vseh emisij toplogrednih plinov v EU, ogljična intenzivnost slovenskega gospodarstva pa se je od leta 2005 intenzivno zmanjšuje. Večina onesnaževanja z ogljikovim dioksidom po njegovih besedah prihaja iz nekaj držav, EU pa je sicer odgovorna za manj kot osem odstotkov svetovnih emisij, medtem ko je Kitajska za približno 30 odstotkov.

"V tej zeleni histeriji Evropejci pod neko indoktrinacijo medijev mislijo, da ima Evropa svojo atmosfero," je dejal. Glede podnebnih sprememb Breznik verjame, da se "nekaj dogaja" in verjame znanosti, "moramo pa vedeti, da jih ni storila Evropa ali pa zelo malo, predvsem so jih storile Kitajska, Indonezija, Rusija, Južna in Severna Amerika in tako naprej. Te države, pa nimajo nobenega programa velikega zelenega prehoda," je poudaril.

Obstrukcijo koalicijskih poslancev je obžaloval Rado Gladek (SDS). "Predstavniki koalicije so v svoji razlagi obstrukcije sicer povedali, da je zeleni prehod prav zagotovo pomembna tema, priznali pa so tudi, da niso dovzetni za kritike oz. za normalno razpravo o plusih in minusih ukrepov zelenega prehoda," je dejal. Odzval se je tudi na očitke, da gre pri sklicu seje za predvolilne aktivnosti. Predvolilni čas izkorišča koalicija, je poudaril Gladek, pri tem pa izpostavil priznanje Palestine in obljube o milijardi evrov proračunskih sredstev za gradnjo stanovanj.

Predlagatelji seje so odboru sicer predlagali potrditev sklepa, s katerim bi vlado pozvali, da ponovno preuči nacionalni energetski in podnebni načrt ter določi nabor ukrepov, ki bodo v pomoč slovenskemu gospodarstvu, kmetu in slovenskim državljanom pri zelenem prehodu. A se je seja končala brez sklepa, saj odbor zaradi obstrukcije koalicije ni bil sklepčen.