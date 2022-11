Koalicija do petka s predlogi za nove ministre

Kot je dejal Robert Golob v izjavi za medije ob robu današnjega obiska NUK, so si koalicijski partnerji vzeli čas do petka, da ponudijo imena za položaje na ministrstvih, ki bodo po uveljavitvi sprememb zakona o vladi na novo ustanovljena. Sam bo tako počakal do konca tedna, prihodnji teden pa bodo ta imena "dali naprej", je še napovedal.

Spremembe zakona o vladi predvidevajo tudi ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost, ki naj bi ga po prvotnem načrtu prevzel koordinator Levice Luka Mesec, a naj bi ta sedaj ostal na funkciji ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po Golobovih besedah ministrstvo za solidarno prihodnost ostaja v domeni Levice, pri čemer se premier, kot je napovedal, "ne bo vtikal v to, kako bo Levica sama na svojem ministrstvu predlagala ministre". Do njihovega predloga se bo opredelil, ko ga bo dobil, je še napovedal.

Glede dilem, kateri ministri oz. kandidati bodo morali na zaslišanja pred pristojna delovna telesa v DZ, Golob pravi, da bosta o tem presojali vladna služba za zakonodajo in parlamentarna zakonodajno-pravna služba. "Temu se bomo na nek način podredili in tisti, ki bodo morali, bodo pač morali iti na zaslišanje," je dodal.