Koalicija in Levica korak bližje dogovoru glede dopolnilnega zavarovanja

Po današnjih usklajevanjih koalicije in Levice glede prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, so po njihovih besedah, kot trdijo, korak bližje dogovoru. Med izračuni njihove stranke in vlade je sicer še vedno 80 milijonov proračunske vrzeli.

Poleg 80 milijonov evrov v državnem proračunu je po besedah poslanca Levice Mihe Kordiša tudi še za 20 milijonov evrov razkoraka v blagajnah javnega financiranja. Levica je sicer predlagala, da bi finančno vrzel, ki bi nastala s prenosom zavarovanja, nadomestili z dvigom prispevnih stopenj in s prispevkom na kapitalske dohodke. O tem oziroma o finančni konstrukciji pa se še niso uskladili. Po današnjih navedbah Kordiša so na začetku poenotili metodologijo, zatem dobili v obravnavo nekaj predlogov vlade ter uspeli zbližati stališča. Podrobnosti ni razkril.

Neenotni glede časovnice pri sprejemanju zakonodaje

Koalicija in Levica tudi v časovnici sprejemanja te zakonodaje nista enotni. Levica namreč napoveduje, da bo prihodnji teden vložila zakon za prenos dopolnilnega zavarovanja, pa če bo usklajen ali ne. Medtem pa v koaliciji in na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da finančne konstrukcije za tako pomembno zadevo tako hitro ne morejo narediti.

Poslanec LMŠ Robert Pavšičje poudaril, da "to ne gre čez noč, ne gre v enem tednu". Po njegovih navedbah je treba odgovorno pristopiti do tega vprašanja in zagotoviti, da bo sistem ne le vzdržen, ampak tudi dolgotrajen oziroma robusten. "Tudi na tem področju so napredki," je ocenil, a priznal, da finančno konstrukcijo še usklajujejo.

V Levici vztrajajo pri prenosu zavarovanja še v letošnjem letu, kar je njihov prvi pogoj za podporo državnemu proračunu. "Imamo koalicijsko pogodbo in sporazum vlade o sodelovanju z Levico. Slednji predvideva, da se zakon v postopek vlaga v septembru in dokončno sprejme v novembru, v veljavo pa stopi januarja 2021," je spomnil Kordiš.