Koalicija in Levica se strinjata o prenosu dopolnilnega zavarovanja v obvezno

V Levici od časovnice ne odstopajo in menijo, da je zakon mogoče sprejeti še letos. Cilj delovne skupine je, da do konca septembra pridejo do predloga zakona, ki bo vložen konec istega meseca. S tem tudi pogojujejo podporo proračunu, je v izjavi po srečanju pojasnil poslanec Matej T. Vatovec .

Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je v izjavi medijem pojasnil, da zagovarjajo pristop celostnega reševanja problematike v sklopu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi ga po njihovi časovnici dali na vlado junija prihodnje leto. To pomeni, da bi lahko ulovili tudi časovnico Levice in uveljavitev zakona z januarjem 2021. "Zagotovo pa je en mesec priprave za tako kompleksno vprašanje oz. reformo zdravstvenega sistema premalo," je dodal.

Glede predloga Levice je poudaril, da izračuni na eni in na drugi strani še strižejo, zato morajo v pogovore vključiti tudi ministrstvo za finance in zdravstveno blagajno, kar je danes eden pomembnejših dogovorov. "Treba je narediti izračune, saj brez računa ni krčmarja," je poudaril in pojasnil, da za zdaj številke strižejo za okoli 60 ali 70 milijonov evrov, in to ob neupoštevanju ohlajanja gospodarstva. A po njegovih besedah bo treba pri projekcijah upoštevati tako ohlajanje gospodarstva kot demografijo.

Vatovec je sicer sestanek označil za pozitivnega. Strinjali so se, da se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese v obvezno, da se ohrani enako raven pravic, da se uvede takšno spremembo z letom 2021 in da se to naredi na razvojen in finančno vzdržen način, je pojasnil. Po njegovih ocenah imajo dober temelj za nadaljnje pogovore okoli predloga Levice.