Financiranje strank iz tujine pod drobnogledom

"V DZ se moramo pogovoriti o tem, kako bomo izpolnjevali zaveze zakona o političnih strankah in ali so morda tudi potrebne spremembe zakona," je poudaril Jani Möderndorfer . Poročilo Urada za demokratične institucije in človekove pravice, ki deluje v okviru OVSE, glede financiranja volilne kampanje po besedah poslanca namreč zelo jasno pove, da financiranje strank iz tujine ni dovoljeno, vendar pa strankam ne prepoveduje, da bi imele v lasti podjetja, ki bi dobivala finančna sredstva iz tujine.

"Tudi finančna podpora, ki jo podjetja v domnevni navezi z madžarskimi vladajočimi strankami dajejo nekaterim slovenskim medijem, je bila predmet kritike zaradi potencialnega vpliva na kampanjo," je ob citiranju poročila še izpostavil Möderndorfer in med omenjenimi mediji navedel medijsko hišo Nova24TV, revijo Škandal24 in Demokracijo, lastništvo katerih je po njegovih navedbah povezano s SDS in madžarskimi investitorji.

Na podlagi poročila računskega sodišča glede financiranja političnih strank iz tujine imajo po besedah poslanca podatke samo o SDS. To pa ne pomeni, da v primeru indicev spornega ravnanja drugih strank komisija ne bo razširila predmeta preiskave. "Za to imamo vse podlage in možnosti, da to naredimo," je pojasnil Möderndorfer.

V preiskavi bo komisija preiskovala dogajanje od leta 2012 do 3. junija 2017. Pred 2012 zakon o političnih strankah namreč še ni govoril o nedovoljenem financiranju političnih strank.

"Verjamem in upam, da bomo lahko s to preiskavo ugotovili predvsem politično odgovornost, saj te ne more ugotavljati nihče drug kot preiskovalna komisija," je še dejal poslanec SMC.

SDS pozdravlja ustanovitev komisije

V SDS pozdravljajo ustanovitev take komisije. Menijo namreč, da bi tako lahko med drugim ugotovili tudi, "kakšen delež provizij od preko državne NLB oprane milijarde evrov za iranske teroriste" so prejele nekatere stranke.