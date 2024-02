Koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih: tokrat zaradi domov za starejše

Med razlogi za sklic izredne seje je po mnenju SDS zaskrbljujoč položaj oskrbovancev in zaposlenih v domovih starejših občanov (DSO), opozorili so, da so kljub sprejetemu Zakonu o dolgotrajni oskrbi dolge čakalne vrste za mesto v domu, poslabšano finančno stanje domov in pomanjkanje kadra.

Vlada naj bi v skladu z njihovimi priporočili rešila problematiko v domovih najkasneje do 1. marca. Tako naj bi denimo poenotila kadrovske normative za zdravstvene delavce in cene zdravstvenih storitev v domovih in bolnišnicah. Ob tem naj bi sprejela ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike, uredila finančno stanje domov, nastalo zaradi višanja stroškov investicij, in zagotovila dodatna sredstva za digitalizacijo domov. Hkrati naj bi dopolnila kadrovske normative, da bodo omogočili zaposlovanje dodatnih kadrov, denimo računalničarja.