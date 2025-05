Koalicija in opozicija z nasprotnimi stališči pred referendumom

V SDS to sporočilo vidijo kot zaušnico in zelo jasno sporočilo Golobovi vladi pred referendumom o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Vse to kaže, da se predreferendumska kampanja osredotoča na privabljanje volivcev na nedeljski referendum oziroma na pozive k bojkotu, saj so v igri veliki politični vložki. SDS namreč pravi, da bo glas proti na referendumu štel dvojno, tudi proti škodljivi Golobovi vladi, vse to pa lahko ob majhni volilni udeležbi izzveni, saj je Janez Janša močno zmago na referendumu povezoval tudi s predčasnimi volitvami.

"Gre za poseg v neodvisnost Republike Slovenije in odločanje volivcev in volivk, ki so samostojni. Tak vpliv veleposlaništva je za nas nedopusten," meni Arčon. Po mnenju Černača dajejo v koaliciji preveliko pozornost omenjenemu zapisu, Vance je po njegovem mnenju pozval k upoštevanju demokratičnih standardov in svobode govora. Vrečko na drugi strani meni, da ZDA podpirajo radikalne desne stranke po svetu. Po njenem mnenju gre v kampanji SDS za referendum proti vladi. Dimic iz NSi, kjer zakona prav tako ne podpirajo, medtem meni, da si je stranka Levica podredila kulturno sceno v Sloveniji tudi z imenovanji na vrh Prešernovega sklada. "Kultura da, privilegiji ne," je povedala in dodala, da ministrici ne zaupajo.

Kaj bo torej sledilo, če SDS-u ne bo uspelo mobilizirati volivcev, da v nedeljo pridejo v zadostnem številu, saj se mora referenduma udeležiti vsaj 338.000 volivcev, da se rezultat referenduma udejanji v praksi.

Bo Gibanju Svoboda in Levici uspelo prepričati volivce, naj ne pridejo na referendum, saj gre po njihovem za plačano predvolilno kampanjo SDS in ponoven napad na kulturo in umetnost. Lahko sporočilo ameriškega veleposlaništva spodbudi ljudi, da bodo odšli na referendum, ali bo zaradi tega, kot pravijo v Gibanju Svoboda, nedopustnega pritiska ameriškega veleposlaništva, na referendum odšlo še manj ljudi?

