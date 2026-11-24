Poslanka SDS Maruša Babnik je na novinarski konferenci ocenila, da je kampanja, ki jo v predreferendumskem času vodi opozicijska stranka Gibanje Svoboda, "agresivna" in "lažna" ter da deluje na vzbujanju strahu, nezaupanja in zavisti. Zato so se v koalicijskih strankah in Resnici odločili, da bodo sklicali izredno sejo, na kateri bodo predstavili "resnice o razvojnem zakonu". Strategija Gibanja Svoboda, ki je pred časom prišla v javnost, po besedah Babnikove "navaja kup nesresnic". Izrazila je prepričanje, da interventni zakon vsakomur nekaj prinese, skrbi pa jih, da bi se državljani zaradi zavajanj "napačno odločili". Elena Zavadlav Ušaj iz Demokratov je dejala, da so nad strategijo največje opozicijske stranke "zgroženi". Sprva so verjeli, da skušajo nasprotniki zakona le skomunicirati svoje poglede, a so kasneje videli, da gredo njihove razlage v "strašenje", je povedala poslanka. Gibanje Svoboda je obtožila, da igrajo na čustva ljudi in jih "zavestno zavajajo".

Poslanke koalicije in Resnice FOTO: Bobo

Kaj pravijo nasprotniki?

V Gibanju Svoboda v referendumski kampanji pozivajo k zavrnitvi interventnega zakona, češ da ta Slovenijo vodi v "strašljiv scenarij". V preteklih tednih so večkrat izpostavili opozorila o finančnih posledicah zakona in posledični luknji v proračunu in zatrdili, da zakon prinaša koristi zgolj najbogatejšim.

Da je razvojni zakon škodljiv, so prepričani tudi nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic. "Oblast z interventnim zakonom pod geslom razvoja trajno spreminja vrednote slovenske družbe. Solidarnost, ki nas je skozi stoletja ohranjala kot narod, razglaša za breme, pomoč za potuho, skupno odgovornost nadomešča z bojem vsakega z vsakomer, glasno vpije, da nismo vsi enaki in vodenje države predaja neizvoljeni kliki bogatašev. Socialno državo želi porušiti in jo spremeniti v neoliberalno državo," je v izjavi dejal Dušan Keber. Zakon po njegovem mnenju jemlje socialno varnost revnim, da bi dal tistim, ki imajo največ, ter odpira vrata privatizaciji javnih služb, zdravstvene storitve spreminja v tržno blago, posledice pa da bodo najbolj občutili najrevnejši.

Nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic. FOTO: Bobo

Pavel Gantar je dejal, da so predlagatelji zakon kot razvojnega označili "v trenutku neprištevnosti". Potegnil je vzporednice z menedžerskimi prevzemi pred 20 leti. "Če želite prevzeti državo, jo morate prignati do roba preživetja, ustvariti proračunsko luknjo, ki je ni mogoče pokriti drugače kot z razgradnjo socialne države," je poudaril. Spomnil je na nedavne proteste po Evropi in se vprašal, koliko stane družbeni razkol. Zakon je razvojni, a je težava v tem, da je ta razvoj napačno zastavljen, pa je dejal Vlado Miheljak. Ljudje se morajo vprašati, je dodal, ali zaupajo tistim, ki so zakon napisali in sprejeli – po njegovih besedah je to "skupina kriminalcev, lažnivcev, prevarantov, ljudi, ki ne poravnavajo svojih obveznosti do države in do svojih zaposlenih". Kaj se obeta, kaže proračun za leto 2027 z največjimi rezi v socialni sistem, zdravstvo, šolstvo in druge podsisteme, je menil. Franco Juri pa je spomnil na napovedano povečanje primanjkljaja v primeru uveljavitve zakona in menil, da se bo to luknjo krilo z rezi v socialno politiko. Dejal je, da je odličen primer družbe, ki da bi nastala ob takšnem zakonu, Argentina.

Kaj prinaša zakon?