Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Koalicija in Resnica pred referendumom: Zakon bo ljudem prinesel več

Ljubljana, 03. 11. 2026 14.30 pred 49 minutami 5 min branja 98

Avtor:
N.Š.
Tiskovna konferenca

Predstavniki koalicijskih poslanskih skupin in stranke Resnica so pred decembrskim referendumom predstavili razloge za podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poudarjajo, da bi zakon razbremenil zaposlene in gospodarstvo, povečal konkurenčnost države ter izboljšal položaj državljanov. Sindikati medtem opozarjajo na posege v socialne pravice, Fiskalni svet pa na znatne posledice za javne finance.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je poudarila, da gre za zakon za ljudi, ki delajo in ustvarjajo. "Kdor dela, mora imeti od svojega dela več," je dejala. Po njenih besedah zakon ne prinaša le kratkoročnih koristi, temveč predstavlja tudi pomemben korak za prihodnji razvoj Slovenije.

Kot je pojasnila, je produktivno in konkurenčno gospodarstvo temelj dolgoročno stabilne socialne države. "Zakon bo vsem prinesel več, okrepil gospodarstvo in s tem sprostil sredstva, ki so namenjena za izvajanje javnih služb od zdravstva, sociale in šolstva," je poudarila. Zagotovila je tudi, da zakon ne uvaja novih davkov in prispevkov.

Jelka Godec
Jelka Godec
FOTO: Aljoša Kravanja

Vodja poslanske skupine Demokratov Lucija Zavadlav Ušaj je izpostavila predvsem ukrepe na stanovanjskem področju in uvedbo tako imenovane razvojne oziroma socialne kapice. Čeprav bi ta neposredno koristila razmeroma majhnemu številu najbolje plačanih zaposlenih, je po njenih besedah njen pomen predvsem dolgoročen.

"Bistvo razvojne kapice je predvsem v tem, koliko kakovostnih in dobro plačanih delovnih mest bomo zaradi nje ustvarili jutri," je dejala.

Opozorila je tudi na spremembe v zdravstvu, ki bi zdravnikom pod določenimi pogoji omogočile dodatno delo zunaj matičnega javnega zavoda.

Kaj konkretno prinaša zakon?

Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije posega na številna področja, od davkov in prispevkov do pokojnin, zdravstva in stanovanjskega trga. Med najbolj izpostavljenimi ukrepi je znižanje DDV za izbrana osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov. Nižja stopnja bi veljala med drugim za kruh, moko, testenine, mleko, jogurt, maslo, jajca, nekatere vrste mesa ter sveže sadje in zelenjavo. To bi lahko prispevalo k nižjim cenam, vendar ni zagotovila, da bi trgovci celotno davčno razbremenitev prenesli na kupce.

Zakon vladi omogoča tudi začasno znižanje DDV na elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo z 22 na 9,5 odstotka, in sicer za največ devet mesecev. Ukrep ne bi začel veljati samodejno, temveč bi morala o njem posebej odločiti vlada.

Luč
Luč
FOTO: Shutterstock

Ena pomembnejših sprememb je uvedba socialne kapice pri 7500 evrih bruto mesečno. To pomeni, da bi se prispevki za socialno varnost obračunavali največ od tega zneska, tudi če bi bila plača višja. Ukrep bi tako neposredno razbremenil predvsem zaposlene z najvišjimi prejemki in njihove delodajalce. Predlagatelji menijo, da bi Slovenija s tem postala privlačnejša za visoko usposobljene kadre in bolje plačana delovna mesta.

Spremembe so predvidene tudi za samostojne podjetnike. Meja prihodkov za vključitev v sistem normiranih odhodkov bi se praviloma zvišala na 70.000 evrov, za samozaposlene, ki izpolnjujejo predpisani pogoj zavarovanja, pa na 150.000 evrov. Zakon pri slednjih določa tudi različne deleže priznanih normiranih odhodkov glede na višino prihodkov.

Nižje davke bi plačevali tudi nekateri najemodajalci. Splošna stopnja dohodnine od oddajanja nepremičnin v najem bi se znižala s 25 na 15 odstotkov. Posebna petodstotna stopnja bi veljala pri oddajanju stanovanj mladim do 30. leta oziroma najemnikom z vzdrževanimi mladoletnimi otroki, če bi bili izpolnjeni tudi pogoji glede dejanskega bivanja in prijavljenega stalnega prebivališča.

Pomembne spremembe zakon prinaša na področju pokojnin. Oseba, ki izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino, bi lahko nadaljevala delo in ob tem prejemala celotno pokojnino. Toda zakon hkrati določa, da bi delavcu ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino pogodba o zaposlitvi praviloma prenehala po samem zakonu. Nadaljevanje zaposlitve bi bilo mogoče na podlagi predloga delavca in postopka odločanja delodajalca. Če delodajalec na pravočasno vložen predlog ne bi odgovoril v predpisanem roku, bi se delovno razmerje nadaljevalo pod enakimi pogoji.

Upokojenci po predvideni ureditvi od pokojnin ne bi več plačevali prispevka za dolgotrajno oskrbo. Ta obveznost bi bila odpravljena tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, med drugim za tako imenovane popoldanske samostojne podjetnike.

Zdravstvo
Zdravstvo
FOTO: Bobo

Na področju zdravstva zakon predvideva možnost dodatnega dela zdravstvenih delavcev zunaj matičnega javnega zavoda. Za to bi potrebovali predhodno pisno soglasje delodajalca, ki bi ga bilo mogoče izdati za največ 12 mesecev. Pri zaposlenih za polni delovni čas bi bilo takšno delo praviloma omejeno na osem ur tedensko.

Zakon posega tudi v ureditev kratkotrajnega oddajanja stanovanj turistom. Za leto 2027 predvideva neuporabo časovnih omejitev oddajanja, podaljšuje pa tudi nekatere roke, povezane z registracijo nastanitvenih obratov in pridobivanjem soglasij.

Fiskalni svet opozarja na milijardni učinek

Čeprav predlagatelji zakona poudarjajo njegove razvojne učinke, so pristojne institucije opozorile na tveganja za javne finance.

Ministrstvo za finance je ocenilo, da bi zakon po statičnem izračunu pomenil približno 848 milijonov evrov manj javnofinančnih prihodkov letno, ob upoštevanju predvidenih odzivov gospodarstva in prebivalstva pa okoli 647 milijonov evrov.

Še izrazitejše posledice predvideva Fiskalni svet, ki ocenjuje, da bi zakon samo v prihodnjem letu javnofinančni primanjkljaj povečal za približno 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5 odstotka napovedanega BDP. Čeprav bi ukrepi lahko spodbudili gospodarsko rast, njihovi pozitivni učinki po oceni sveta niti v desetih letih ne bi v celoti nadomestili izpada prihodkov.

Zakonu nasprotujejo tudi sindikati, ki opozarjajo, da bi predvidene spremembe posegle v temelje socialne države in koristile predvsem premožnejšim skupinam prebivalstva. V opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica zakonu prav tako ostro nasprotujejo in podpirajo sindikate, ki so zahtevali referendum. Opozarjajo, da bi predvidene davčne razbremenitve najbolj koristile najpremožnejšim, hkrati pa zmanjšale sredstva za financiranje javnih storitev. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin je ocenila, da bi zakon povzročil tako veliko javnofinančno vrzel, da bi otežil sprejemanje drugih koristnih ukrepov. V SD opozarjajo predvsem na pomanjkljive izračune finančnih posledic, v Levici pa na obsežne posege v pokojninski, zdravstveni in socialni sistem brez ustrezne javne razprave in socialnega dialoga. Poslanec Levice Vladimir Šega je pred časom poudaril, da ne gre za manjše popravke zakonodaje, temveč za poseg v družbeni dogovor, ki se je oblikoval več kot 30 let.

O zakonu, ki ga je državni zbor sprejel 11. maja, bodo volivci odločali na zakonodajnem referendumu v nedeljo, 6. decembra. Odločali bodo o tem, ali naj se zakon uveljavi.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
interventni zakon referendm

Več kot četrtina obrokov ni primerna za vsakodnevno uživanje

'Projekt Jek 2 želimo pripeljati tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti'

24ur.com Komu koristi predlagani interventni zakon – bogatim ali tistim, ki delajo?
24ur.com GZS zadovoljen, sindikati na okopih, Fiskalni svet zaskrbljen
24ur.com Komu koristi zakon za razvoj Slovenije?
24ur.com Jabolko spora vlade in opozicije: obvezna božičnica in razbremenitve plač
24ur.com Štrukelj: Zakon koristi bogatim, Trobiš: Sindikati nasprotujejo nižjemu DDV
24ur.com Priložnost za investicije in večji prihodek ali ustvarjanje milijardne luknje?
24ur.com Sindikati na vladni predlog o plačnem sistemu: Še veliko odprtih vprašanj
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI98

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rokololo
03. 11. 2026 15.27
Ne podpiram, da dobijo več samo tisti nad 7000€ plače. Ni fer.
Odgovori
0 0
devlon
03. 11. 2026 15.26
3 x NE. Zdaj zapustite oder
Odgovori
0 0
Jerry321
03. 11. 2026 15.26
Gre za zakon ki bo koristil tistim ki imajo že tako dovolj oz. preveč, ostali od tega ne bomo imeli NIČ, povečal pa se bo tudi proračunski primankljaj!!! BRAVO 👏👏👏 ploskajmo in plešimo👏👏👏
Odgovori
+1
1 0
York
03. 11. 2026 15.26
O, gospa jelka godec, se ne čudim, da tako goreče zagovarjate ta zakon. Vrhovom vlade in mnogim parlamentarcem bo osebno prinesel kar visoke zneske. Imate bruto prejemke tako visoko, da vas bo dosegla plačna kapica in par 10.000 desettisoč več v žepu ob koncu leta. No, pa alkohol v šole je tudi sprememba, ki jo tako žejno zagovarjate. Imate bife ali osebne probleme z alkoholom?
Odgovori
0 0
optimist11
03. 11. 2026 15.26
Jelka na sliki izgleda, kot da bi bila na obisku pri kakem ravnatelju , pa sta ruknila par kratkih.
Odgovori
0 0
Misika1967
03. 11. 2026 15.26
Delavci in upokojenci malenkost ali nic,bogatasi pa 10.000tisoce evrov. Pamet v glavo.
Odgovori
+1
1 0
SLObunkeljn
03. 11. 2026 15.25
Jelka, raje pojdi kaj spit h kakemu ravnatelju in ne klobasaj neumnosti.
Odgovori
+2
2 0
dober dan
03. 11. 2026 15.24
če bi SDS obljubil 10000€ za vse državljane, bi levičarji jokali v komentarjih
Odgovori
-1
0 1
ArkaMast
03. 11. 2026 15.26
ja seveda, ... če?
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
03. 11. 2026 15.23
Pri sekti SDS so tako zarukani, da se sploh ne zavedajo, da jim partnerstvo z Lažni.co dejansko škoduje. 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
4 2
FERDO9
03. 11. 2026 15.23
PROTI! Le kdo ne zna spoznati prevaro te sekte. Tistim, ki imajo veliko dajmo še več. S tem da naredijo luknjo v proračun, ki jo ne znajo upravičit. Karkoli je dobrega v omnibus zakonu bi lahko že zdavnaj uresničili - če bi se jim šlo za ljudi - ampak se jim gre za peščico, ki ima že sedaj več kot preveč......
Odgovori
+2
4 2
FrancRode
03. 11. 2026 15.22
Kaj pa če bi NVO-jem zmanjšali 80% sredstev? Koliko bi privarčevali?
Odgovori
-1
2 3
heroj2000
03. 11. 2026 15.21
Resnica v ful občinah nima kandidatov, v Mislinji pa obsojeno notarko.
Odgovori
+3
4 1
Senzor
03. 11. 2026 15.21
Z majhnimi koraki se začne varčevanje. Tudi pri plačevanju prisilnega davka za RTV. Javno pristaši razglašajo, kako se ohranja našo kulturo. Našo kulturo se mora braniti z učinkovitim vojaškim varovanjem meje. Enako velja za vso EU. Brez potrebe se naklada o identiteti naroda, z prišleki in vsiljeno asimilacijo le-teh ni mogoče. Albanka je na soočanju na TV sama izjavila, kdo pa se hoče asimilirati.??? Tudi mi Slovenci si ne želimo vsiljene asimilacije z tujci. Vsaka vsiljena stvar vodi v nezadovoljstvo in splošen revolt naroda. Lep primer so nasilni protesti v nekaterih članicah EU.
Odgovori
-3
1 4
Davao
03. 11. 2026 15.20
Za upokojence je predlog tak: še naprej delajte,da boste kaj zaslužili in bolje živeli.O dvigu pokojnini niti besede,ne zmorejo vsi upokojenci delat,sploh ne upokojenci,ki so postali invalidi po 40 letih dela.Siliti nekoga po 40 in več letih dela zato,da bo imel več in več kot menijo,je za stare upokojence sprevrženo.Ne zmore vsak upokojenec dodatno delati iz določenih vzrokov.
Odgovori
+2
3 1
rogla
03. 11. 2026 15.18
In kdo še verjame koaliciji in Resnici (beri lažnici)? Vlada in DZ delujeta proti Sloveniji in Slovencem! Na visokih položajih obsojenca, lažnivca, izdajalec ... in nobeden od njiju pravi(!) Slove so sinec. Primož Trubar bi danes zapisal: "Luni Slovenci, kam ste zašli?" In Valentin Vodnik: "Sloven'c, kdaj izgubil si um, ki bil ti je dan?"
Odgovori
+5
6 1
rogla
03. 11. 2026 15.20
... pravi Slovenec ... "Lubi ...
Odgovori
-1
0 1
dobrabejba35
03. 11. 2026 15.17
Proti
Odgovori
+4
5 1
BtpS
03. 11. 2026 15.17
Tisti ki imajo visoko placo, 7000,, bo imal olajsavo. Vsi do 7000, pa brez. Kdo potrebuje denar za prezivetje???? Tisti ki ima manj, po zdravi kmecki logiki.
Odgovori
+6
8 2
Uporabnik1536341
03. 11. 2026 15.16
Zakon bo prinesel koristi najbogatejšim,ostali se bodo obrisali pod nosom.Manj davkov pomeni,manj za zdravstvo,šolo,socialo in pokojnine.In sevede več bo šlo za vojsko.Upam,da ljudje ne bodo nasedli tem ljudem,ki dokazano lažejo odkar so na oblasti!
Odgovori
+7
10 3
marker1
03. 11. 2026 15.15
Vsak gospodarstvenik dela bolje zato, da bo več zaslužil, oz. bo večji dobiček. Če mu bo država preveč vzela , kar hočete na levi, bo odšel v bolj prijazno okolje. Tako okolje ponujajo vse sosednje države. Podjetnik lahko vodi podjetje s slabšim rezultatom, od katerega bo tudi država imela manj. Odločitev, oziroma izbira je vaša. Če raje jeste samo travo, izvolite in glasujte proti. Raje se vprašajte, zaka pri nas ni nobene tuje investicije. V vse države višegrajske skupine investitorji veliko vlagajo, ker imajo investitorjem prijazno davčno okolje. Vi levi pa bi kar višali davke, zato pa k nam nikogar ni. Kitajci bodo tudi kmalu odšli iz Gorenja ravno zaradi vas.
Odgovori
-8
4 12
SLObunkeljn
03. 11. 2026 15.17
Daj daj Kristina, saj so še zmeraj tukaj. Kdo pa jih bo tako "velesposobne" sploh zaposlil v tujini?
Odgovori
+4
5 1
Male?ka
03. 11. 2026 15.26
Lahko hredo v davčno ugodno Bosno, Snežič vse uredi. Vse velike kororacije se selijo v Bosno. Davki pa to 🤣
Odgovori
0 0
SLObunkeljn
03. 11. 2026 15.15
Superhik koalicija - Superhik iz Alan Forda, ki krade revnim in nemočnim in daje bogatim ...
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
Se še spomnite skodrane Suzi? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Všečki, komentarji in primerjanje: Kako družbena omrežja vplivajo na najstnike?
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Je otrok nenadoma postal preveč priden in ustrežljiv? To je lahko opozorilni znak
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
Film Barbie je navdušil milijone, njena sinova pa sta ga ostro kritizirala
zadovoljna
Portal
Še vedno zaljubljena kot prvi dan? Fotografije povedo več kot tisoč besed
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
3 astrološka znamenja, ki jih novembra čaka sreča v ljubezni
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Razhod se ne začne z odhodom, ampak s tem
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković
vizita
Portal
Kakšna je povezava med visokim krvnim tlakom in bolečinami v sklepih
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Preseneti lahko kogarkoli, vsaka minuta šteje
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
Ali je hladna voda po vadbi res slaba za telo?
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
'Krvni podpis' mediteranske diete povezan z nižjo umrljivostjo
cekin
Portal
Zavod: Prihodnje leto bo v Sloveniji primanjkovalo teh delavcev
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Elektrika se je v nekaj urah podražila za več kot 900 odstotkov. Kdo je lahko s tem zaslužil?
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Umetna inteligenca porablja toliko energije kot cele države
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
Mnogi upokojenci imajo več premoženja, kot mislijo
moskisvet
Portal
Vse je delovalo brezhibno. Potem pa hladen tuš ...
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ste samski? Ta država vam plača potovanje, morda pa tam najdete še ljubezen
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Ena največjih zimskih težav Slovencev: prizadene kar 80 odstotkov odraslih
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'
dominvrt
Portal
'Naš dom je neznosno tih': Nika Zorjan ob žalostni izgubi
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Teh 5 jesenskih navad povečuje vlago v stanovanju in tveganje za plesen
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Starih oblačil nikar ne zavrzite: doma jih lahko uporabite na te presenetljive načine
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
Krizantem nikar ne zavrzite po prvem novembru: s tem trikom bodo cvetele več let
okusno
Portal
Se spomnite te jedi iz otroštva? Naše babice so jo pogosto kuhale
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Zdrav jesenski zajtrk, ki ga pripravimo vnaprej in uživamo več dni
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Karim ni skrival navdušenja: Annina kreacija ga je ganila
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022