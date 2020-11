Cerar: Slovenija talka ozkoglede politike premierja, koalicijske stranke soodgovorne

Tudi krog Zdravka Počivalška , ki mu po novem svetuje Sebastijan Jeretič , naj bi se vse bolj ožil. Včeraj je s pismom takole miril člane, jezne zaradi Janševih navedb Evropi o vladavini prava ter (po njegovih besedah) ukradenih volitvah: " V tem trenutku je bistveno nekaj drugega, to je spopad z največjo zdravstveno in ekonomsko krizo našega časa ."

Ne le SMC, kot meni Cerar, so vse tri Janševe partnerice brez hrbtnice, snedle so obljube, pravi. " Oni so tisti, ki vodijio državo, saj ni samo gospod Janša. To je koalicija, delajo skupaj. Niso noben branik demokratičnih vrednot in vladavine prava, pač pa so zgolj izvrševalci direktiv, ki jih postavlja predsednik vlade oziroma vladajoča stranka, to pa je za Slovenijo ta hip velik problem," dodaja.

Prikimava jim tudi bivši premier, nekdanji zunanji minister in ustanovitelj SMC Miro Cerar , ki ugotavlja, da od njegove bivše stranke razen imena ni ostalo ničesar. " V njej so ostali predvsem tisti, ki v tem vidijo osebno korist ali pa so zaslepljeni v nekem drugem vidiku, kajti od vseh ustanovnih vrednot so odstopilim kar v praksi dokazujejo ," je bil oster Cerar.

" Slovenija je z dogajanjem v zadnjih nekaj tednih izjemno izgubila na svojem ugledu in zelo težko bomo povrnili to, kar je bilo v tem kratkem času tako grobo razvrednoteno ," pa je nekdanji premier pokomentiral tako Janševo pismo kot tudi javne prepire z diplomati, ko je premier predčasno čestital ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu .

"V deklaraciji jasno piše, da bo Slovenija delovala za močnejšo, bolj povezano, učinkovitejšo in preglednejšo Evropsko unijo (EU), ki bo imela potrebno globalno težo za zaščito svojih vrednot in interesov. V deklaraciji je tudi jasno zapisana usmeritev Slovenije k jedrnim državam EU. Ena izmed temeljnih vrednot EU pa je pravna država in z njo povezana vladavina prava," v nadaljevanju zapiše Novakova, ki kot nerazumljivo in nesprejemljivo označuje ravnanje premierja.

Na Janševo pismo se je odzvala tudi evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak , ki je uvodoma spomnila na deklaracijo o slovenski zunanji politiki, ki je bila 10. julija 2015 sprejeta s 64 glasovi za in petimi proti, takrat pa so za njo glasovali tudi vsi poslanci koalicijske NSi.

"Potrebno se je zavedati, da besede predsednika vlade katerekoli države članice EU v Bruslju zelo odmevajo. Izjemno težko se je distancirati od tega in sporočiti, da to ni mnenje države, če predsednik vlade po mednarodnem pravu predstavlja in vodi državo tudi v tujini. Izrečene besede predsednika vlade štejejo, ne glede na to, ali so bile usklajene s koalicijo ali ne, in tega bi se moral vsak predsednik vlade tudi zavedati,"nadalje opominja.

"Sprašujem se, kako je mogoče, da smo prišli do točke, ko v Sloveniji postaja vprašanje, ali si sploh želimo biti del EU, v kateri so postavljena demokratična pravila, ki temeljijo na vladavini prava in mehanizmih, ki so pred desetletji povojno Evropo združili. Menim, da se nahajamo na točki preloma, ko ne gre več za vprašanje o obvladovanju političnih vrtičkov, ampak za zelo resno vprašanje o prihodnosti države,"pa zaključuje pismo evropska poslanka.