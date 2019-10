Novelo zakona z isto vsebino so že šestič predlagali v SDS, kjer po besedah Jelke Godec želijo uresničiti odločbo ustavnega sodišča. Poslanka je koaliciji očitala kršitev več členov ustave in teptanje človekovih pravic, ker DZ odločbe niti po petih letih še ni uresničil. Po njenih besedah se želijo uresničitvi odločbe izogniti z vsemi možnimi variantami, od"barantanja z odstotki" do referenduma.

Zadnji poskus SDS za izenačitev financiranja zasebnega in javnega šolstva je zavrnil že matični odbor za izobraževanje, tako da se je DZ le seznanil, da je zakonodajni postopek končan. So pa poslanske skupine še prej predstavile svoja stališča.

Novelo so poleg SDS podpirali še v NSi in SNS. Po besedah poslanke NSi Tadeje Šuštar je treba zaradi spoštovanja načela pravne države in spoštovanja ustavnega sodišča neustavnost čim prej odpraviti. Koalicija pa je z zavrnitvijo "zamudila zadnjo priložnost, da si opere ime". Dušan Šiško (SNS) pa je opozoril, da je v zasebnih šolah le odstotek otrok, zato se mu zdi nesmiselno, da koalicija "komplicira pri financiranju, za ostale bedarije pa se vedno najde denar".

Po drugi strani pa so noveli nasprotovali v koalicijskih poslanskih skupinah in Levici. Po besedah Aljaža Kovačiča (LMŠ) je predlog SDS nesprejemljiv, saj je ločevanje med javnim in zasebnim nujno, da se ne spodjeda javnih storitev. Ob tem je obžaloval, da zadostne podpore ni dobil predlog ministrstva za izobraževanje.

Tudi v SD uresničitve odločbe ustavnega sodišča ne vidijo le v en rešitvi, stoodstotnem financiranju obveznega in razširjenega programa. Treba bo najti širši dogovor, meni Marko Koprivc, ki upa, da bo ministru Jerneju Pikalu s svojo delovno skupino uspelo najti za vse sprejemljivo rešitev, ki ne bo ogrožala obstoja javne mreže šol.

Predloga SDS niso podprli niti v SMC, saj se po besedah Branislava Rajića nikoli niso zavzemali za stoodstotno financiranje zasebnih šol. Po njegovih besedah tega ustavno sodišče tudi ni zahtevalo, pač pa je samo potegnilo ločnico med javnim in zasebnim. Popolni izenačitvi javnega in zasebnega šolstva po besedah Branka Simonoviča niso naklonjeni niti v DeSUS, kjer ugotavljajo, da je pri uresničevanju ustavne odločbe najtrši oreh njeno različno razumevanje