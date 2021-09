Koalicija KUL prepričana, da bo bodo naslednje volitve zmagali

S tem se strinja tudi predsednica SD Tanja Fajon , ki pravi, da je podpis sporazuma o povolilnem sodelovanju priložnost za nov začetek: "Ljudje hočejo spremembe, mi pa želimo normalizirati stanje v državi. Za nas je ključno, da ljudem vrnemo spoštovanje in dostojanstvo, da spoštujemo neodvisne demokratične institucije, neodvisne in svobodne medije ter da smo alternativa trenutni vladi, ki jo razumemo kot zelo razdiralno." Prepričana je, da bodo naslednje volitve zmagali.

Bratuškova ob tem opozarja, da uspešne socialne države ni brez "močnega internega gospodarstva, brez zdravih javnih financ". "Prepričana sem, da bomo našli kompromise, seveda pa se stranka SAB zavzema za stabilno gospodarsko okolje, ki bo gospodarstvu še naprej omogočalo, da dobro dela, da imamo gospodarsko rast, saj bomo lahko le tako na drugi strani zagotovili višje pokojnine in višje plače, kar pa je zagotovo naš skupni cilj," pravi, a je ob tem prepričana, da bodo z ostalimi strankami lahko prišli do skupnega kompromisa.

"Prav tako pa bo morala biti to vlada družbenih sprememb," poudarja Mesec. "Če se bomo dogovorili, da bomo gradili stanovanja za mlade, bomo to tudi storili. Če se bomo dogovorili, da bomo urejali stvari v zdravstvu, bomo vztrajali pri tem, da se uredi, da nekdo ne more hoditi v javni sektor v službo na papirju, sicer pa delat v svoji privatni ambulanti," poudarja.

"S podpisom smo se zavezali, da smo partnerji in zavedamo se, da popravnih izpitov ne bo," pravi Mesec. Ob tem poudarja tudi, da so vse stranke kljub razlikam zavezane močni socialni državi, enakim možnostim in družbeni pravičnosti, kar pomeni tudi pravično davčno ureditev. "So razlike med nami in konflikti zagotovo bodo, ampak moramo se dogovoriti."

Da nobena stranka ni proti gospodarstvu ali prostemu trgu, poudarja tudi Šarec. "Smo pa vsi tudi za veliko stopnjo pravičnosti. Tudi pri socialnih vprašanjih."

Za SD prioriteta zdravstvo

Stranka SD se bo po besedah Fajonove fokusirala na zdravstvo. Pravi, da bi morali zdravstvu nameniti bistveno več denarja, ga bolje organizirati in tudi bolje plačati nekatere zdravstvene delavce, kot so na primer medicinske sestre. "Nedopustno je, da zdravniki sedijo tako v zasebnem kot javnem sektorju." Poudarila je tudi težave, kot so dolge čakalne vrste in premalo diagnosticiranih resnih obolenj v času epidemije. "Čez čas se nam bo to zagotovo poznalo," je prepričana.

"Zgodovinsko najvišji dolg, zgodovinsko visok primanjkljaj - vse te zapitke vlade Janeza Janše bo treba plačati in vračati," ob tem poudarja Bratuškova, ki pravi, da se bodo morale stranke tega zavedati, ko bodo odšle na volitve.