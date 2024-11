Koalicija meni, da imajo zadnje poteze opozicije en sam cilj: destabilizacija vlade

V opozicijskih potezah zadnjih dni, interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja in predlogu razrešitve predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič koalicija vidi poskus destabilizacije. Pri glasovanju o predsednici DZ presenečenj ne pričakujejo. S komentarji o očitkih na račun Poklukarja so sicer skopi, a mu podpore niso odtegnili.

Konkretnih odzivov na očitke v interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki so jo vložili poslanci SDS, NSi ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, koalicijski partnerji danes niso podali. Prst uperjajo tudi v opozicijo, saj da gre za njihove klasične manevre. V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da minister iz njihove kvote svoje delo opravlja dobro in odgovorno. "Prepričana sem, da bo vse očitke iz interpelacije pojasnil in tudi ovrgel," je v izjavi za medije dejala vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič. Do očitkov v interpelaciji, kot tudi do tega, ali bi moral Poklukar zaradi sodbe upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja Policije Senada Jušića, prevzeti objektivno odgovornost, pa se ni želela opredeliti.

Interpelacija je bolj stvar vlade, izvršne veje oblasti kot zakonodajne, pa je pred današnjimi koalicijskimi usklajevanji dejal namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi. "Zdi se mi, da NSi vsakič, ko se ima priložnost distancirati od destruktivne opozicije, to priložnost zamudi, in zdi se mi, da so tudi ta teden, ko je SDS pokazal svoj pravi obraz, zamudili priložnost, da dajo nekaj časa mir," je dejal. V SD so še zjutraj bili zadržani do zapleta pri imenovanju generalnega direktorja Policije Senada Jušiča. Najprej je treba preveriti vse okoliščine, potem pa ukrepati, če je šlo kaj narobe. "Prejudicirati vnaprej, da je nekaj narobe, pa vsaj jaz kot politik tega nisem delal nikoli in tudi v tem trenutku ne bom," je ob prihodu na redni sestanek koalicije dejal vodja poslancev SD Jani Prednik. Po njegovih besedah je sicer vsaka interpelacija možnost za koalicijo oziroma za interpeliranega ministra, da na očitke odgovori v DZ ter javno predstavi tudi svoje dosežke. "To ni nujno slaba stvar za koalicijo in ministra," je dejal. Opozicija ima legitimno pravico, da vlaga interpelacije, pravi. "Pričakujemo, da bodo to delali tudi v prihodnjem letu in pol, saj je to nek način, s katerim utrjujejo svoje privržence," je dejal Prednik.

Urška Klakočar Zupančič, Boštjan Poklukar in Senad Jušič FOTO: Bobo icon-expand

Njegov poslanski kolega Predrag Baković je medtem v popoldanski izjavi poudaril, da upravno sodišče kot tudi generalni direktor Policije "ni kar nekdo", zato meni, da bi moral slednji odstopiti in ponoviti razpis. "Senca dvoma je padla na samo imenovanje in postopek in mislim, da si slovenska policija ne more privoščiti tega, da bi s to senco dvoma živela naprej," je poudaril. O tem, ali bi lahko obstoj Jušića na čelu Policije vplival na podporo poslancev SD ob interpelaciji, pa je dejal, da se bodo v stranki o tem še pogovorili. Kot je izpostavil, je koalicijska pogodba glede podpore koalicijskih poslancev interpelacijam ministrom jasna, kljub temu pa lahko izrazijo svoje mnenje. Minister za delo iz vrst Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec pa je po današnji seji vlade potrdil, da so se pogovarjali tudi o imenovanju generalnega direktorja Policije, pojasnila je podal tudi uradniški svet. "Stvari še zdaleč niso tako enostavne ali enoznačne, kot se jih v javnosti prikazuje," je dejal in ocenil, da minister Poklukar ni zagrešil ničesar narobe. Meni, da imajo vsi opozicijski manevri zadnjih dni en sam cilj, in sicer destabilizacijo vlade. "Stranka Levica je zvesta koalicijska partnerica in seveda na take provokacije ne bo pristajala," je zatrdil Mesec. Na tnalu opozicije se je namreč v teh dneh znašla tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki se sooča s predlogom za njeno razrešitev. Koalicijski partnerji, kot zatrjujejo, na tajnem glasovanju o njenem obstoju na čelu DZ presenečenj ne pričakujejo.