Koalicija na Brdu o davčni in šolski reformi

Vlada, ki napoveduje, da bo leto 2023 leto reform, se bo danes na koalicijskem vrhu sestala tretjič letos. Na prvih dveh srečanjih so obravnavali izhodišča zdravstvene reforme in reformo plačnega sistema.

Danes sicer konkretnejših rešitev, ki jih bo prinesla davčna reforma, še ni pričakovati, koalicijski partnerji se bodo po napovedih seznanili z analizo stanja, določiti si želijo tudi časovnico.

To pričakuje tudi gospodarski minister Matjaž Han. "Seveda pa imamo tudi mi na našem ministrstvu svoje poglede, svoje ideje, kako bi mogoče ne samo z obremenitvami, ampak tudi s kakšno razbremenitvijo pomagali bodisi gospodarstvu, bodisi turizmu ali pa tudi športu," je dejal v ponedeljek ob robu podpisa pogodb o sofinanciranju investicij v lesnopredelovalno industrijo.

"Če se bomo o usmeritvah uspeli dogovoriti in jaz upam, da se bomo, ker izhodišča so nam enkrat že bila predstavljena, potem bo to zagotovo uspešen koalicijski vrh," pa je ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Tudi podrobnosti šolske reforme v vladnih vrstah še ne razkrivajo.