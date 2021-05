Koalicija naj bi imela dovolj glasov, da zruši Igorja Zorčiča

Potem ko koalicija pred tedni ni zbrala dovolj glasov, da bi s stolčka predsednika Državnega zbora zrušila Igorja Zorčiča – za njegovo razrešitev je glasovalo 45 poslancev – ima po naših informacijah zdaj dovolj glasov, to je 47. In prav toliko glasov ima tudi za novega predsednika DZ Jožefa Horvata. Kdo sta ta dva glasova, ki sta ključna in sta marca zmanjkala?

Igorju Zorčiču naj bi najprej ponudili častni umik. FOTO: Bobo Neuradno smo izvedeli, da naj bi koalicija zbrala 47 glasov, da glasuje za odstop trenutnega predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča in nato izglasuje novega predsednika – to naj bi postal Jožef Horvat, vodja poslanske skupine NSi. Koalicija naj bi že jutri s temi glasovi seznanila Zorčiča in mu ponudila tudi nek časten umik, torej da njegova razrešitev sploh ne gre na glasovanje, ampak sam odstopi – kar so sicer od njega pričakovali že, ko je ta prestopil v opozicijo. Zorčič se zdaj na naše klice ni odzval, nazadnje, ko so poslanci glasovali o njegovi razrešitvi, pa sta koaliciji zmanjkala dva glasova. Tokrat naj bi vse svoje glasove prispevali poslanci Desusa, vendar te informacije še nismo uspeli preveriti. Sicer pa naj bi glasovanje o novem predsedniku parlamenta izvedli v najkrajšem možnem času.