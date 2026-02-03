Naslovnica
Slovenija

Kje je zakon, ki bi pomagal otrokom? 'Družine prisiljene v zbiranje sredstev'

Ljubljana, 03. 02. 2026 16.10 pred 12 dnevi 3 min branja 10

Avtor:
STA M.V. M.P.
3-letni Aleks za katerega se zbira 600.000€ za zdravljenje z novim genskim zdravilom

V Društvu Viljem Julijan so poslanke in poslance ponovno pozvali k sprejemu predloga zakona o skladu RS za redke bolezni še v tem mandatu. Menijo, da bi sklad omogočil dostop do najnovejših zdravil za redke bolezni in da družinam in staršem ne bi bilo več treba zbirati velikih zneskov za zdravljenje svojih otrok. Medtem v SD pravijo, da je vlada naklonjena sprejemu zakona in razpravi pred koncem februarja.

Predsednik Društva Viljem Julijan Nejc Jelen je opozoril, da predlog zakona še vedno čaka in ni niti uvrščen na nobeno od sej v državnem zboru. "V bistvu je samo še ta mesec čas, da se zakon sprejme, saj so potem volitve, nova sestava parlamenta in se bodo stvari ponovno pozabile in bodo ti otroci ponovno pozabljeni," je povedal.

V društvu apelirajo na poslanke in poslance, da vidijo in prisluhnejo otrokom z najtežjimi boleznimi in "naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bo zakon sprejet v tem mesecu". Dodal je, da imajo ti otroci najbolj krute napredujoče bolezni, a nimajo časa. "Hkrati pa je v tujini na voljo zdravljenje. Ravno prejšnji mesec so prišli tudi novi rezultati kliničnih študij denimo za gensko terapijo elevidys za Duchennovo mišično distrofijo, ki je klinično dokazala, da ta genska terapija učinkuje," je povedal.

7-letni Teo, za katerega se zbira 2,5 milijona € za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA
7-letni Teo, za katerega se zbira 2,5 milijona € za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA
FOTO: Društvo Viljem Julijan

Po Jelenovih besedah pričakujejo tudi nekatera dopolnila zakona, med drugim da bi omogočili tudi zdravljenje z najnovejšimi zdravili, ki še niso na voljo v EU in jih Evropska agencija za zdravila (Ema) še ni odobrila, jih je pa denimo odobrila Ameriška agencija za zdravila (FDA). Želijo si tudi financiranja kliničnih študij in vključitev tujih strokovnjakov v odločanje.

Ustanovitelj društva Gregor Bezenšek je poslance opozoril, da ne odločajo o številkah, ampak o ljudeh in o njihovih življenjih. Tudi starši otrok z redkimi boleznimi, za katere v društvu zbirajo denar, so poslance pozvali, da zakon podprejo. "Apeliram na vlado in poslance, da nam v tem boju pomagajo, da se ne rabimo sami izpostavljati in prositi ljudi," je dejala mama dečka Aleksa Tina Drobnjak.

Zakon so v začetku oktobra v DZ vložili poslanci SD, v prvi obravnavi konec oktobra pa so poslanci ocenili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. V začetku decembra so nato v DZ opravili javno predstavitev mnenj o predlogu, kjer je večina sodelujočih sklad pozdravila, strokovnjaki pa so pozvali k dopolnitvam. Predlog zdaj čaka na obravnavo na odboru DZ za zdravstvo.

Poslanka SD Meira Hot je danes v ločeni izjavi dejala, da je koalicija soglasna, da želijo zakon sprejeti. Predvidoma bo sklicana izredna seja v tretjem tednu februarja, še prej bo obravnava na odboru DZ za zdravstvo, že danes pa predlog obravnava pristojna komisija DS.

9-letni Jaka, za katerega starši zbirajo za zdravljenje z novim genskim zdravilom v ZDA
9-letni Jaka, za katerega starši zbirajo za zdravljenje z novim genskim zdravilom v ZDA
FOTO: Društvo Viljem Julijan

Dodala je, da so odprti za dodatne dopolnitve, med drugim je napovedala dopolnitev strokovnih konzilijev s strokovnjaki iz tujine in vzpostavitev sklada v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ponovila je, da bi sklad financiral tista zdravila, ki so opravila prvi krog potrjevanja, nimajo pa še končne potrditve Eme, ob tem pa jih je potrdila FDA ali druga država, ter za katere je strokovni konzilij ocenil, da so primerna.

sklad zakon redke bolezni otroci
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Important notice
03. 02. 2026 20.36
Vsak iz vladnih vrst (spredaj, zadaj, na sredini, po ministrstvih, uradih, agencijah....) naj nakaže 5 €. Bo denarja dovolj za Aleksa in še za koga drugega.
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
03. 02. 2026 20.34
Ja halo, ampak ta zdravila niso potrjena na ravni EU. To so večinoma testna zdravila ane, ok, se strinjam, zakaj ne naredite ene kampanije na ravni EU, da se sprejme testna zdravila za take stvari?? Jaz ne verjamem, da gremo lahko čez pravni red EU, a veste, to je bilo 2006, ko ste se strinjali masovno, da vam vlada kapitalski center Bruselj... Povežite se mogoče s Kovačevo, ona ima vpliv v EU parlamentu, da se financirajo take stvari iz evropskega proračuna, če imamo za UA, pa imejmo še za to !
Odgovori
+2
2 0
Important notice
04. 02. 2026 12.06
Ko je otrokovo stanje kritično, si pripravljen naresti vse. Tudi sprejeti testna zdravila in ga vključiti v raziskave.
Odgovori
0 0
zmago56
03. 02. 2026 20.34
Na pobudo levice so ustanovili sklad za umetnike, ki plešejo plese, ki to niso, skladu za otroke, ki so resnično bolani pa nasprotujejo.
Odgovori
+4
4 0
Petur
03. 02. 2026 20.20
v Švici je denarja na pretek za pomoč otrokom in tudi ostalim..le po njega bi bilo treba...
Odgovori
+2
2 0
natas999
03. 02. 2026 19.34
to je slika lažnjive in nesposobne koalicije
Odgovori
+4
4 0
Omreznina2024
03. 02. 2026 19.22
Denar za Ukrajino in Palestino, za otroke pa ne je treba zamaške zbirat.
Odgovori
+6
6 0
EU Dig. Cenzura
03. 02. 2026 18.41
Ja to je sedaj aktualna tema za politike, bo Golob sprejel pred volotvami zakon da drzava placa!!! Svinjarija to bi moglo biti samoumevno da se takim placa iz proracuna! FUJ!!!
Odgovori
+4
4 0
periot22
03. 02. 2026 18.39
Ves denar ki ga je vlada zmetala v Ukrajino ga naj spravi nazaj in problem bo rešen!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
4 0
zmago56
03. 02. 2026 16.59
Še dobro, da jim ankete slabo kažejo, sicer nebi mnenja spremenili, saj so še malo nazaj bili proti.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
