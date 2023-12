Koalicija namerava odpraviti rez v dolgotrajne bolniške odsotnosti

"S koalicijo smo dosegli dogovor o črtanju člena. Nesprejemljivo bi namreč bilo, da v času, ko z napotnico "zelo hitro" 40 odstotkov pacientov na prvi pregled čaka več kot 90 dni, varčujemo na najranljivejših skupinah," ocenjujejo.

Dodali so, da so s koalicijo vložili amandma, ki te določbe 35. člena črta, ohranja pa kapico na najvišje možno bolniško nadomestilo (ki bi bilo v tem letu 5059,75 evra bruto). "Javno zdravstvo moramo narediti bolj dostopno, zato že pripravljamo vrsto ukrepov, ki bodo to zagotovili, med drugim prenos obveznega zdravstvenega prispevka v solidarno in pravično dajatev," so še zapisali.

Ministrstvo za zdravje pri obvladovanju dolgotrajnega bolniškega staleža v letu 2020 ni bilo učinkovito, v reviziji, objavljeni prejšnji teden, ugotavlja računsko sodišče. Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila in podalo priporočila za učinkovitejše obvladovanje dolgotrajnega bolniškega staleža. Rekorder v izplačilu je denimo prejel 21.494 evrov bolniškega nadomestila, medtem ko je najdaljša bolniška odsotnost dolga 11,5 leta.