Koalicija ne razkriva načrtov o izvedbi posvetovalnih referendumov

Še manj konkreten je bil minister za infrastrukturo in podpredsednik vlade Jernej Vrtovec , ki je na novinarsko vprašanje, ali imajo na mizi tudi možnost umika teh referendumov, odvrnil, da je "na mizi lahko veliko stvari" .

Minister za gospodarstvo in podpredsednik vlade Anže Logar je v izjavi pred začetkom redne seje DZ dejal, da bo koalicija odločitev sprejela na podlagi daljše razprave. "Zaenkrat se še pogovarjamo, nismo imeli še širšega koalicijskega usklajevanja," je navedel. Po njegovih besedah pa so Demokrati, glede možnosti "odprti" .

V SDS so v petek napovedali, da bo vse jasno prihodnji teden, a so bili danes v koaliciji skopi z izjavami glede časovnice izvedbe vseh referendumov, možnosti umika ali njihovi izvedbi na ločen datum.

Izvedbo teh so sprva napovedali sočasno z referendumom o interventnem zakonu. Ta bo 6. decembra, a v zadnjih dneh so se pojavili tudi razmisleki, ali bo koalicija na ta datum priključila tudi tri posvetovalne referendume.

Koalicijske stranke so namreč na dan, ko so pobudniki zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije v DZ vložili podpise za njegov razpis, predlagale še tri posvetovalne referendume, in sicer o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih.

Tako Logar kot Vrtovec sta obenem poudarila, da je glede na vsebino, ključno odločanje o interventnem zakonu in še pred tem seznanjanje volivcev z njegovo vsebino. Prav poslanci njunih strank so sicer skupaj s poslanci Resnice ta zakon vložili v parlamentarni postopek še pred oblikovanjem aktualne vlade.

"V času referendumske razprave želim predvsem zelo poglobljeno vsebinsko razpravo, tudi sam se bom aktivno vključil v zagovarjanje interventnega razvojnega zakona. Prvič v zgodovini Slovenije imamo možnost, da odločimo o nižjih davkih in o tem, da se sprosti boljše gospodarsko okolje za naše gospodarstvo, s tem pa tudi za delavce," je danes poudaril Logar.

Ocenil je tudi, da je v slovenskem političnem prostoru trenutno preveč politične demagogije, kar se je po njegovem videnju najbolje izkazalo na nedavnem zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, kjer je bil "argument nasprotnikov zakona nasproten temu, kar je zakon prinesel".

Vrtovec pa je prepričan, da je prihajajoči referendum o interventnem zakonu napaka pobudnikov, saj prinaša mnogo več, "kot si mislijo sindikati, pa nevladne organizacije, ki gredo skupaj z opozicijo in vidijo samo rušilni element proti vladi, brez da bi pogledali, kaj so lahko posledice za prihodnost države". Izpostavil je, da bi lahko nekateri ukrepi, kot je denimo nižji davek na nekatere energente, že veljali, če uveljavitve ne bi blokiral referendum.

Predsednika dveh koalicijskih strank pa sta danes sicer zanikala, da nekateri razmisleki v koaliciji o izvedbi posvetovalnih referendumov sledijo izidom ali neuspehu na nedavnih štirih referendumih. "Sploh ne bi rekel, da je neuspeh. Razlika nekaj sto glasov pri enem od referendumov, pomeni predvsem neuspeh za nacionalno televizijo. Mislim, da si morajo deležniki tu postaviti več vprašanj, kot si jih mora koalicija," se je Logar obregnil ob tesen izid glasovanja o ukinitvi rtv-prispevka.

Vrtovec pa meni, da je koalicija zmagala dva pomembna referenduma, na katerih so volivci večinsko podprli pogojevanje denarne socialne pomoči in odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. "Tukaj smo prepričljivi zmagovalci, zdaj bo treba za ti dve ključni vprašanji prilagoditi tudi zakonodajo. Koalicija bo tukaj složna," je zatrdil Vrtovec. Zakon, ki je državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah odvzel volilno pravico, je sicer koalicija sprejela že pred izrekanjem volivcev o tem vprašanju na posvetovalnem referendumu.