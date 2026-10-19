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Slovenija

Koalicija ne razkriva načrtov o izvedbi posvetovalnih referendumov

Ljubljana, 19. 10. 2026 17.29 pred 14 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA M.V.
Glasovanje na referendumu

V koaliciji še ne razkrivajo načrtov o izvedbi treh posvetovalnih referendumov ali morebitnem umiku. Prvak Demokratov Anže Logar je dejal, da bo to "stvar koalicijskega usklajevanja", prvak NSi Jernej Vrtovec pa, da je "lahko na mizi veliko stvari". Oba menita, da je pred referendumom ključno zlasti informiranje volivcev o interventnem zakonu.

Koalicijske stranke so namreč na dan, ko so pobudniki zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije v DZ vložili podpise za njegov razpis, predlagale še tri posvetovalne referendume, in sicer o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih.

Izvedbo teh so sprva napovedali sočasno z referendumom o interventnem zakonu. Ta bo 6. decembra, a v zadnjih dneh so se pojavili tudi razmisleki, ali bo koalicija na ta datum priključila tudi tri posvetovalne referendume.

V SDS so v petek napovedali, da bo vse jasno prihodnji teden, a so bili danes v koaliciji skopi z izjavami glede časovnice izvedbe vseh referendumov, možnosti umika ali njihovi izvedbi na ločen datum.

Minister za gospodarstvo in podpredsednik vlade Anže Logar je v izjavi pred začetkom redne seje DZ dejal, da bo koalicija odločitev sprejela na podlagi daljše razprave. "Zaenkrat se še pogovarjamo, nismo imeli še širšega koalicijskega usklajevanja," je navedel. Po njegovih besedah pa so Demokrati, glede možnosti "odprti".

Še manj konkreten je bil minister za infrastrukturo in podpredsednik vlade Jernej Vrtovec, ki je na novinarsko vprašanje, ali imajo na mizi tudi možnost umika teh referendumov, odvrnil, da je "na mizi lahko veliko stvari".

Ministri Janševe vlade
Ministri Janševe vlade
FOTO: Aljoša Kravanja

Tako Logar kot Vrtovec sta obenem poudarila, da je glede na vsebino, ključno odločanje o interventnem zakonu in še pred tem seznanjanje volivcev z njegovo vsebino. Prav poslanci njunih strank so sicer skupaj s poslanci Resnice ta zakon vložili v parlamentarni postopek še pred oblikovanjem aktualne vlade.

"V času referendumske razprave želim predvsem zelo poglobljeno vsebinsko razpravo, tudi sam se bom aktivno vključil v zagovarjanje interventnega razvojnega zakona. Prvič v zgodovini Slovenije imamo možnost, da odločimo o nižjih davkih in o tem, da se sprosti boljše gospodarsko okolje za naše gospodarstvo, s tem pa tudi za delavce," je danes poudaril Logar.

Ocenil je tudi, da je v slovenskem političnem prostoru trenutno preveč politične demagogije, kar se je po njegovem videnju najbolje izkazalo na nedavnem zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi, kjer je bil "argument nasprotnikov zakona nasproten temu, kar je zakon prinesel".

Vrtovec pa je prepričan, da je prihajajoči referendum o interventnem zakonu napaka pobudnikov, saj prinaša mnogo več, "kot si mislijo sindikati, pa nevladne organizacije, ki gredo skupaj z opozicijo in vidijo samo rušilni element proti vladi, brez da bi pogledali, kaj so lahko posledice za prihodnost države". Izpostavil je, da bi lahko nekateri ukrepi, kot je denimo nižji davek na nekatere energente, že veljali, če uveljavitve ne bi blokiral referendum.

Predsednika dveh koalicijskih strank pa sta danes sicer zanikala, da nekateri razmisleki v koaliciji o izvedbi posvetovalnih referendumov sledijo izidom ali neuspehu na nedavnih štirih referendumih. "Sploh ne bi rekel, da je neuspeh. Razlika nekaj sto glasov pri enem od referendumov, pomeni predvsem neuspeh za nacionalno televizijo. Mislim, da si morajo deležniki tu postaviti več vprašanj, kot si jih mora koalicija," se je Logar obregnil ob tesen izid glasovanja o ukinitvi rtv-prispevka.

Vrtovec pa meni, da je koalicija zmagala dva pomembna referenduma, na katerih so volivci večinsko podprli pogojevanje denarne socialne pomoči in odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah. "Tukaj smo prepričljivi zmagovalci, zdaj bo treba za ti dve ključni vprašanji prilagoditi tudi zakonodajo. Koalicija bo tukaj složna," je zatrdil Vrtovec. Zakon, ki je državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah odvzel volilno pravico, je sicer koalicija sprejela že pred izrekanjem volivcev o tem vprašanju na posvetovalnem referendumu.

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referendum interventni zakon koalicija

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KOMENTARJI5

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zvoneti
19. 10. 2026 17.49
Jah, dojeli so, da bo težko nate...gniti 70% prebivalcev, saj je bistvo tega referenduma ropanje revežev za mastne davčne odpustke bogatim.
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-1
0 1
prfox
19. 10. 2026 17.52
Kaj je interventni zakon? Zakon predvideva znižanje DDV za osnovna živila in nekatere energente, spremembe pri normiranih samostojnih podjetnikih, uvedbo socialne kapice na socialne prispevke, nižjo obdavčitev najemnin, odpravo prepovedi dela zdravnikov pri zasebnikih, spremembo dvojnega statusa upokojencev ter odpravo njihovega plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo.
Odgovori
0 0
zvoneti
19. 10. 2026 17.53
Prfox: Razvojna kapica učinkuje na približno 1,2% zavezancev, inž., ki dosegajo take plače ni, dvig praga pri normirancih na 150.000€ ne pomaga malemu podjetniku, ker ima 72% normirancev prihodke pod 50.000€, znižanje davka na najemnine smo že imeli 2022 v prejšnji Janševi vladi in seveda se najemnine niti malo niso znižale ampak so rapidno rastle, nižji davek za 12 artiklov bodo požrli trgovci kot v Avstriji in Hrvaški.....skratka prodajanje megle, za Janezove sponzorje in za tiste upokojence, ki imajo že sedaj dobro plačana delovna mesta (poslanci, doktorji, profesorji) in bodo tam ostali do smrti, ker jim bo Janez dal zraven še pokojnino za navadno parazitiranje na našem proračunu.
Odgovori
0 0
prfox
19. 10. 2026 17.43
Ali lahko ukinere Ninamedijo (v karero smo vplačali 3.194.991,28 €) in uvedete vzporedne elektronske volitve
Odgovori
+1
1 0
prfox
19. 10. 2026 17.48
V Bosni so pred nami: glasovnice oddane v scaner-skrinjo,optično prebrane in rezultati iz mašin ob 19.01 izpisani.Nato odprejo boxe in kontrolno vse še ročno preštejejo
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+1
1 0
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