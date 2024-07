Koalicijski partnerji zadovoljni s sestankom, vrh bo konec poletja

Koalicijski partnerji so z izplenom sestanka zadovoljni, po koncu so ga označili za vsebinskega. Delo za jesen bodo začrtali na koalicijskem vrhu konec poletja, še pred začetkom parlamentarnih počitnic pa se obeta interventni zakon, s katerim bo vladna koalicija poskušala reševati razmere na upravnih enotah. Odmeva tudi napoved že druge interpelacije ministrice Emilije Stojmenove Duh, v koaliciji so s komentarji skopi.

Vodstva koalicijskih Gibanja Svoboda, SD in Levice so na današnjem popoldanskem sestanku razpravljala o aktualnem političnem dogajanju in načrtih dela za jesen. Delo v drugi polovici leta bodo začrtali na koalicijskem vrhu konec avgusta oziroma v začetku septembra, je dogovor koalicije po sestanku sporočil predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han. Do takrat pa bodo po njegovih besedah generalni sekretarji pripravili tematike, pomembne za pripravo zakonodaje. Danes so sicer partnerji pretresali tudi zakonodajo, za katero so ocenili, da je smiselno izhodišča sprejeti še pred parlamentarnimi počitnicami. Konkretnih predlogov in tem, ki bodo na agendi vlade, sicer v koaliciji danes niso želeli podrobno razkrivati. Han je ocenil, da bodo med temami, ki se jim ne bodo mogli izogniti, zagotovo sprejemanje proračuna in referendumske teme, saj da morajo spoštovati voljo volivcev na nedavnem glasovanju. Podpredsednik vlade in minister za delo Luka Mesec je medtem med aktualnimi temami izpostavil reševanje problema stavk in čakalnih vrst na upravnih enotah. "Pričakujte interventni zakon glede tega," je napovedal. Slednji bo po navedbah Mesca šel v smeri reševanja vrst in nerazrešenih primerov na upravnih enotah.

Seja vlade FOTO: Bobo icon-expand

"Danes je bil super prijazen, korekten dogovor ljudi, ki znajo dobro sodelovati s skupnim ciljem. Moram reči, da sem s sestankom in konstruktivnostjo in konkretnostjo zelo zadovoljen," pa je po današnjem srečanju koalicije ocenil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic. Napovedi in obljub, kaj bo še na sporedu parlamentarcev do odhoda na poletni oddih, pa se je vzdržal, saj da je bila vladna koalicija v preteklosti deležna očitkov o napovedanih obljubah. "Delali bomo do 20. julija, do takrat je še veliko časa in vse, kar je v dobro državljank in državljanov te države, bomo tudi postorili," je zatrdil. SDS bo z interpelacijo Emilije Stojmenove Duh poskusil še drugič Delo koalicije sicer v zadnjih dneh zaznamujejo ugotovitve računskega sodišča v revizijskem poročilu realizacije lanskega proračuna, ki vključuje tudi nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani in nakup 13.000 prenosnih računalnikov. Slednji je bil tudi povod za današnjo napoved SDS o vnovični interpelaciji ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Premier Golob se danes o podpori ministrici ni izrekal, saj da je informacijo o interpelaciji prejel šele v času zasedanja sveta vlade za Slovence v zamejstvu. Tudi koalicijski partnerji so v prvih odzivih za zdaj še zadržani s komentarji, previdni so tudi v izrekanju politične podpore ministrski kolegici. Prvak SD Matjaž Han je tako dejal, da bodo interpelacijo lahko komentirali, ko se bodo seznanili z njeno vsebino. "To ni politični, ampak realni odgovor," je dodal. Ob tem je poudaril, da je revizijsko poročilo računskega sodišča, ki mu je sledila napoved interpelacije, še v fazi osnutka, zato je zdaj vsaka politična beseda lahko prehitra, o podpori pa bodo nato ob zagovoru ministrice v DZ odločali poslanci.

"Ni dosti za reči, zelo pričakovano," je napoved še ene interpelacije zoper Stojmenovo Duh komentiral šef poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Po njegovih besedah je ministrica politično odgovornost že sprejela, ko je pripravila zakonsko podlago za razdelitev računalnikov. "Nauk zgodbe je, da se na tak način seveda ne dela javnih naročil oziroma razpisov," je dodal. Tako je prepričan, da je bila to tudi tako za ministrico kot preostalo ministrsko ekipo lekcija, da je treba biti pri sklepanju poslov previden, predvsem z vidika javnih financ. "Pričakujem, da od ministrice ne bomo več gledali takšnih šlamastik," je sklenil. Koalicijski partnerji so po sestanku drug za drugim sicer zatrjevali, da teh tem na današnjem usklajevanju niso odpirali. Vodja največje poslanske skupine Sajovic pa je glede podpore ministrici dejal, da je bilo več kot 3600 računalnikov že razdeljenih, težava pa da ni v tem, da računalnikov ne bi mogli razdeliti, temveč da administrativni sistemi, ki to omogočajo, še niso dokončno izdelani. Zakonska podlaga, ki jo je za razdelitev računalnikov pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo, je po besedah Sajovica to omogočila.