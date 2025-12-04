Svetli način
Slovenija

Koalicija o kandidatih za ustavne sodnike še ni enotna

Ljubljana, 04. 12. 2025 15.22 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA , K.H.
Koalicija se bo o kandidatih za ustavne sodnike uskladila do ponedeljka, je po posvetovanju o ustavnih sodnikih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejala vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič. Toda SD imen takrat ne bo imela, saj še niso opravili pogovorov s kandidati. V Levici so naklonjeni dvema med kandidati Pirc Musar.

"Iščemo najboljše možne kandidate, ki pa morajo dobiti v državnem zboru 46 glasov. To je vse, kar lahko rečemo," je v izjavi za medije dejala vodja največje koalicijske poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič. Poleg favoritov predsednice republike je po njenih besedah še nekaj dobrih kandidatov, ki pa jih ni želela razkriti.

Toda vodja poslanske skupine SD Meira Hot je v izjavi za medije po posvetovanju pri predsednici zatrdila, da v SD imen kandidatov v ponedeljek še ne morejo ponuditi. Šele v torek bodo namreč z njimi opravili pogovore.

Meira Hot je sicer poudarila, da so kandidati izjemni, vsak strokovnjak z različnih področij. To je pomembno, saj ustavno sodišče obravnava zadeve z različnih področij. V tem trenutku so vsi primerni, je dejala, da pa pridejo do najožjega izbora, je treba opraviti z njimi pogovore.

Ustavno sodišče-3
Ustavno sodišče-3 FOTO: Miro Majcen

V Levici, kjer so to že storili, so med kandidati, ki jih je v ožji izbor uvrstila Nataša Pirc Musar, naklonjeni dvema, čeprav je vseh pet imen po besedah vodje poslanske skupine Mateja Tašner Vatovca kakovostnih.

Pri tem je Vatovec dejal, da so odprti za nadaljnje pogovore o drugih imenih. Računa sicer, da bo koalicija usklajena do naslednjega tedna.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v zvezi z imeni kandidatov za nove ustavne sodnike gosti poslanske skupine, z izjemo SDS, ki je sodelovanje zavrnila.

Med 16 prijavljenimi je Pirc Musar oblikovala ožji nabor kandidatov, kamor je uvrstila Tamaro Kek, Barbaro Kresal, Marka Novaka, Marka Starmana in Tatjano Steinman ter o tem tudi obvestila poslanske skupine.

Avšič Bogovičeva je danes v izjavi povedala, da si v poslanski skupini Svoboda želijo, da bi do konca mandata poiskali tudi novega varuha za človekove pravice in guvernerja Banke Slovenija, saj da je "to tudi naša odgovornost".

Navedla je, da sta instituciji brez predstojnikov že dolgo, zato meni, da se morajo "končno prešteti in te ljudi imenovati".

Verjame, da bodo našli dobrega kandidata za varuha. Se pa s kandidati za to funkcijo še niso pogovarjali, začeli bodo naslednji teden, je dejala.

Tudi v Levici si bodo po besedah Tašner Vatovca v naslednjih dveh tednih prizadevali poiskati kandidata za varuha človekovih pravic.

Za obe funkciji je predsednica jeseni sklenila razpis ponoviti. Prvi ponovljeni poziv se je že iztekel, za drugega pa se rok za zbiranje prijav izteče v ponedeljek.

Vera in Bog
04. 12. 2025 16.13
Bo spet metelkova?
Slovenska pomlad
04. 12. 2025 16.11
Samo,da je Janša!
frenk7
04. 12. 2025 16.06
+0
V Novi sestavi US sodišča ne sme biti prostora za janšistične vojščake, kakršna sta Jaklič in Šorli, za katera se je že vnaprej vedelo, kako bosta glasovala, tudi kadar je šlo za procesno vprašanje,... ali je dovoljen referendum na zakon, ki odpravlja neustavnost, na primer, ampak tudi v tem primeru nista premogla toliko integritete, da bi glasovala ZA, ampak sta glasovalla PROTI, ker je pobudo dal klerojanšizem.
frenk7
04. 12. 2025 16.03
+1
Samo dr. Barbara Kresal ustreza profilu ustavne sodnice, kakršnega US nuno potrebuje, sodnice s široko afiniteto do človekovih pravic s poudarkom na delavskih in socialnih pravicah. Novak in Starman stara janševca, ki si že dolgo, desetletje in več, želita visokih funkcij, tudi političnih, pripadata pa skrajni desnici. Menim, da bodo poslanci morali izbirati tudi med ostalimi prijavljenimi, ker sicer ne bodo mogli izvoliti tri sodnike. Med ostalimi je tudi dr. Jože Kozina, ki je prvi med tožilci, ki je preganjal gospodarski kriminal.
