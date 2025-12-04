Koalicija o kandidatih za ustavne sodnike še ni enotna

Meira Hot je sicer poudarila, da so kandidati izjemni, vsak strokovnjak z različnih področij. To je pomembno, saj ustavno sodišče obravnava zadeve z različnih področij. V tem trenutku so vsi primerni, je dejala, da pa pridejo do najožjega izbora, je treba opraviti z njimi pogovore.

Toda vodja poslanske skupine SD Meira Hot je v izjavi za medije po posvetovanju pri predsednici zatrdila, da v SD imen kandidatov v ponedeljek še ne morejo ponuditi. Šele v torek bodo namreč z njimi opravili pogovore.

"Iščemo najboljše možne kandidate, ki pa morajo dobiti v državnem zboru 46 glasov. To je vse, kar lahko rečemo," je v izjavi za medije dejala vodja največje koalicijske poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič . Poleg favoritov predsednice republike je po njenih besedah še nekaj dobrih kandidatov, ki pa jih ni želela razkriti.

V Levici, kjer so to že storili, so med kandidati, ki jih je v ožji izbor uvrstila Nataša Pirc Musar, naklonjeni dvema, čeprav je vseh pet imen po besedah vodje poslanske skupine Mateja Tašner Vatovca kakovostnih.

Pri tem je Vatovec dejal, da so odprti za nadaljnje pogovore o drugih imenih. Računa sicer, da bo koalicija usklajena do naslednjega tedna.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v zvezi z imeni kandidatov za nove ustavne sodnike gosti poslanske skupine, z izjemo SDS, ki je sodelovanje zavrnila.

Med 16 prijavljenimi je Pirc Musar oblikovala ožji nabor kandidatov, kamor je uvrstila Tamaro Kek, Barbaro Kresal, Marka Novaka, Marka Starmana in Tatjano Steinman ter o tem tudi obvestila poslanske skupine.

Avšič Bogovičeva je danes v izjavi povedala, da si v poslanski skupini Svoboda želijo, da bi do konca mandata poiskali tudi novega varuha za človekove pravice in guvernerja Banke Slovenija, saj da je "to tudi naša odgovornost".

Navedla je, da sta instituciji brez predstojnikov že dolgo, zato meni, da se morajo "končno prešteti in te ljudi imenovati".

Verjame, da bodo našli dobrega kandidata za varuha. Se pa s kandidati za to funkcijo še niso pogovarjali, začeli bodo naslednji teden, je dejala.

Tudi v Levici si bodo po besedah Tašner Vatovca v naslednjih dveh tednih prizadevali poiskati kandidata za varuha človekovih pravic.

Za obe funkciji je predsednica jeseni sklenila razpis ponoviti. Prvi ponovljeni poziv se je že iztekel, za drugega pa se rok za zbiranje prijav izteče v ponedeljek.