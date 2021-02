V koaliciji razmišljajo o rekonstrukciji vlade

Konkretnejši je bil vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat, ki si želi, da bi se v primeru neuspeha nezaupnice koaliciji s podpisom sporazuma o sodelovanju pridružili poslanci DeSUS. Tako bi lahko po Horvatovem mnenju ohranili vse položaje, ki jih ima DeSUS v vladi in v DZ, sicer pa ne. Po njegovih besedah spoštujejo odločitev stranke DeSUS glede izstopa iz koalicije, a stranka DeSUS je eno, poslanci drugo, je dejal Horvat. Dodal je, da so s poslanci DeSUS v zadnjem letu veliko naredili prav za upokojence. "DeSUS za upokojence največ doseže, če je v naši družbi, in to brez Erjavca," meni Horvat.

O očitkih glede neustreznega obvladovanja epidemije je Horvat dejal, da jim je težko za vsakega umrlega v epidemiji. "Težko pa nam je tudi poslušati očitke, da smo morilci,"je pripomnil. Vladna koalicija si je prizadevala, da bi ublažili posledice epidemije, čim bolj preprečili širjenje okužb.