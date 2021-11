Minister je izjavil tudi: "Še enkrat, jaz kot minister nisem imel nikoli neposredne vloge v Termah Čatež, imeli so KAD in SOD, očitek in konstrukt je, da so meni očitali kakršno koli vpletanje v to poslovno funkcijo . " Prav tako pa je izjavil tudi: "Je bilo moje prizadevanje zaščititi državno lastnino in ohraniti podjetje v državni lasti na način, da uspešno posluje."

Prvi mož KPK: Takšen človek ne bi smel zasedati javne funkcije

A je ob vsem slišanem jasen prvi mož KPK Robert Šumi: "V kolikor je posnetek avtentičen, je nesprejemljivo, nedopustno in vsekakor obsojanja vredno in takšen človek, v kolikor je to dokazano, nikoli ne bi smel zasedati javne funkcije." A ker minister ne namerava odstopiti, Šumi pravi: "Če posameznik ni dovzeten za to, da sam pokaže neko stopnjo integritete in odstopi ali pa samozavedanje, da je nekaj narobe, so na potezi drugi. V tem primeru je vlada, predsednik vlade in pa vsi kompetentni. " Koalicija pa ob novih dejstvih za zdaj še molči.