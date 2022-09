Zaradi prijav o kršitvah pravice do stavke na RTVS inšpekcijski nadzor

Inšpektorat za delo na Radioteleviziji Slovenija opravlja nadzor, povezan s ponedeljkovo stavko tamkajšnjih zaposlenih. V Sindikatu novinarjev Slovenije so namreč na inšpektorat podali predhodno prijavo zaradi kršitev pravice do stavke. Koalicija je medtem napovedala, da v oddajah o noveli zakona o RTVS in prihodnosti javnega zavoda v času zbiranja podpisov za razpis referenduma ne bodo sodelovali. Poudarjajo, da je nujna čimprejšnja uveljavitev novele, idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS pa so opustili, saj bi bila takšna poteza v nasprotju z zakonodajo.

Več informacij o nadzoru na inšpektoratu zaenkrat še ne morejo podati. So pa v Sindikatu novinarjev Slovenije potrdili, da so na inšpektorat podali predhodno prijavo zaradi kršitev pravice do stavke. Kot so pojasnili, je bilo v času ponedeljkove stavke prijavljenih več kršitev, zato njihov seznam še dopolnjujejo, uradno prijavo pa bodo predvidoma oddali danes. Novinarji na RTVS, združeni v koordinaciji novinarskih sindikatov zavoda, so namreč v ponedeljek izpeljali celodnevno opozorilno stavko, s čimer so opozorili na vse slabše razmere v javnem zavodu, šikaniranje zaposlenih ter grožnje z disciplinskimi postopki.

Stavkajoči pa so med drugim opozorili, da je tehnična služba na zahtevo generalnega vodstva dnevni urednici onemogočila urejanje spletne strani MMC. Predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković pa je na večernem shodu poudarila tudi, da je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija z blagoslovom generalnega direktorja in s pomočjo odgovorne urednice informativnega programa na dan stavke prevzel urejanje Poročil, Dnevnika in Odmevov, s tem pa prevzel stavko in jo oviral. Koalicija opustila idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS Vodje poslanskih skupin Gibanja Svoboda Borut Sajovic, SD Jani Prednik in Levice Matej Tašner Vatovec so medtem v današnji izjavi za medije poudarili, da se koalicijski partnerji oddaj, namenjenih razpravi o stanju na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in noveli zakona o RTVS, v času zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu ne bodo udeležili, saj da ne želijo sodelovati pri zlorabi javnega servisa za (pred)referendumsko kampanjo. Kot nujno so ob tem izpostavili, da novela zakona o RTVS čim prej zaživi. V vmesnem času so tehtali tudi idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS, a poudarjajo, da si takšne poteze ne morejo privoščiti, saj bi ravnali v nasprotju z zakonodajo. "Čeprav bi to ta trenutek mogoče izgledalo kot ena od možnih rešitev, bi bil to vprašljiv, neodgovoren tek na kratke proge," je ob tem izpostavil Sajovic. Vodje koalicijskih poslanskih skupin so ob tem še izrazili podporo zaposlenim na RTVS, ki so v ponedeljek stavkovne aktivnosti zaostrili s celodnevno stavko.

icon-expand Shod v podporo javni RTV FOTO: Bobo

"RTVS je kot mogočna slovenska lipa z izjemnimi koreninami naroda in s krošnjo, ki more zaščititi vse, ne pa tiste, ki so aktualno politično na oblasti," je ob tem ponazoril Sajovic. Opozoril je tudi, da nikakor ne držijo zavajanja, da novela zakona prinaša višanje RTV-prispevka. "Enostavno si želimo televizijo, na katero smo ponosni, ta pa da dela neodvisno, avtonomno, in nam je vsem skupaj v srcu, kot narodov simbol, naš ponos," je še dodal. Prednik pa je poudaril, da je javna RTV eden izmed najpomembnejših medijev v državi, ki mora ostati neodvisna. Tudi zato je DZ julija sprejel novelo zakona o RTVS, ki pa jo, kot kaže, zdaj čaka referendumska presoja, je spomnil. "Na žalost lahko ugotovimo tudi to, da je pretekla vlada želela le razgradnjo javnega zdravstvenega in šolskega sistema, želi pa tudi razgradnjo javnega RTV servisa in tu bo koalicija naredila vse, da se to ne bo zgodilo," je napovedal.