Slovenija

Koalicija podpira obvezno testiranje na droge, v Levici zadržani

Ljubljana, 26. 05. 2026 17.17

Avtor:
STA M.S.
Državni zbor

Koalicijski SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode pa se do njega še niso opredelili.

Poslanec največje koalicijske stranke SDS Andrej Poglajen je v izjavi za medije dejal, da predlog podpirajo, saj meni, da ima javnost pravico videti, v kakšnem stanju funkcionarji opravljajo svojo funkcijo. Testiranje funkcionarjev je tudi del koalicijske pogodbe, je spomnil.

V SDS podpirajo, da bi poslance testirali tudi na konopljo, ki po zdajšnjem predlogu ne šteje za prepovedane droge. Ali bodo to predlagali, Poglajen še ne ve, bodo pa o tem sprejeli odločitev, ko bodo predlog prejeli na mizo.

Bolj zadržan do tega, da bi v predlog vključili konopljo, je vodja poslanske skupine Demokrati Tadej Ostrc. Kot je dejal, so uporabo konoplje v medicinske namene uzakonili v prejšnjem sklicu DZ. Predlog po njegovih besedah sicer Demokrati podpirajo, saj ljudje od politike pričakujejo odgovornost, integriteto in zaupanje. "Če imamo za druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih," je dejal. Dodal je, da predlog sicer ne sme posegati v osebno svobodo posameznika.

Na vprašanje, ali bi morali za poslance uvesti tudi alkotest, pa je Ostrc, ki velja za najbolj verjetnega bodočega ministra za zdravje, dejal, da je "alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana". Verjame, da zna vsak poslanec pri alkoholu najti mejo.

V NSi, SLS in Fokusu so za STA pojasnili, da predlog podpirajo, niso se pa o njem podrobno opredelili.

Koalicija na čelu z Janezom Janšo podpira predlog zakona, ki predvideva obvezno testiranje funkcionarjev na droge.
FOTO: Aljoša Kravanja

SD ne vidi težav, v Svobodi se še niso pogovorili

Tudi opozicijska SD s predlogom po besedah poslanca Darka Ratajca nima težav, če je ta zakonit. Ocenil je, da sicer ni tako, denimo pri sankcijah v primeru pozitivnega testa. "Predsednik vlade bi moral odstopiti, poslanci ne. Vprašanje, če je to v skladu z veljavno ureditvijo," je dejal Ratajc, ki je dodal, da bi dopolnilo, s katerim bi vključili konopljo, morda podprli.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je dejal, da se bodo poslanci o predlogu pogovarjali v kratkem, je pa "zagotovo vprašanje, kje postaviti meje". Sajovic sicer zaupa, da poslanci nimajo težav s takšnimi ali drugačnimi odvisnostmi. Vključitev konoplje je po besedah Sajovica "stvar osebne percepcije". Kot je navrgel, bi morda nekateri konopljo izključili, vključili pa bi fugo ali obratno.

V Levici zadržani

Do predloga so najbolj zadržani v Levici in Vesni. Kot je dejala poslanka Tina Brecelj, bi "bolj kot testiranje na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla".

Povedala je, da v poslanski skupini nimajo težav s testiranjem in ga niti ne potrebujejo. Ne vidijo potrebe, da bi v predlog vključili testiranje na konopljo, saj je glede tega že bil referendum, v medicinske namene pa je že dopustna.

Dodala je, da bi bolj kot zakon o testiranju na droge potrebovali zakon, ki bi pravnomočno obsojenim osebam preprečeval kandidiranje na volitvah. "Prepričana sem, da bi takšna ureditev odpravila marsikatero težavo, s katero se danes sooča državni zbor," je navrgla Brecelj.

Poslanska skupina Resnica je v DZ vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila, in konoplja.

KOMENTARJI35

Bella Ciao1
26. 05. 2026 17.49
Desni so za to, da so kriminalni obsojenci lahko poslanci, predsedniki...vse. Lahko kar nehajo govoriti...zdaj vemo vse.
Odgovori
0 0
zajfa
26. 05. 2026 17.47
Ustava pravi, da je lahko vsakdo izvoljen, ne glede na osebne okoliščine, raso, spol, premoženjsko stanje itd. Ni to džabe v Ustavi, ker je oblast lahko pokvarjena in najde načine, da se nekoga reši. To tile totalitarci, dobro vedo pa se delajo neuke in primitivne. Doma pa se Poglajen in Mahnič bašeta s čokolado in pudingi, za najbolj nevarno drogo vseh drog, sladkor pa še nista slišala.
Odgovori
+0
1 1
mejacrnikal
26. 05. 2026 17.46
beli Mesec
Odgovori
-1
1 2
Bella Ciao1
26. 05. 2026 17.46
Najnevarnejša droga za Slovence je katoliški talibanize. .zadnjih 30 let pod Novo Zavezo. Ti in to nam namerno rušijo mir, blagostanje in prihodnost od vekomaj.
Odgovori
+2
3 1
supergigi
26. 05. 2026 17.45
V Levici so vsi zadeti. Od prvega do zadnjega lol
Odgovori
+2
4 2
Nidani
26. 05. 2026 17.43
Ma dobr...desnica je proti, da obsojenci ne bi smeli v parlament, kaj pa to?!
Odgovori
+1
4 3
Holy50
26. 05. 2026 17.43
Vključiti tudi konopljo, če so medicinski razgledi ima vsak potrdilo zdravnika. Testirati vse nenapovedano.
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
26. 05. 2026 17.43
Prva javna afera o beli črtici je bil podmladek SDS.Dobro jutro otroci.
Odgovori
+1
4 3
FreedomMan
26. 05. 2026 17.43
Testirajte poslance na korupcijo, mene ne moti če kdo kadi ali smrka.... moti pa me če krade denar od države in podjetij.
Odgovori
+2
2 0
detect
26. 05. 2026 17.43
lepo si napisal
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
26. 05. 2026 17.48
Tega nikoli ne bodo sprejeli, saj se pridno menjajo pri državnih koritih.
Odgovori
0 0
gggg1
26. 05. 2026 17.48
Mene pa zelo moti, da o moji usodi in usodi države odločajo ljudje ki niso prispevali zdravi in svoji pameti.
Odgovori
0 0
zajfa
26. 05. 2026 17.43
To bo vse padlo na Ustavnem sodišču, sploh pa jasno, da jih ne bodo testirali na konopljo, ko si še mesece po "kajenju" pozitiven ... In alkohol je kar sprejemljiv, hhaha. Ne more biti selekcije ... Po dejanjih te bodo sodili, ne to kar si pravi že Sveto pismo. Naj se raje ukvarjajo z utajo davkov in šikaniranjem delavcev na delovnih mestih, pa skrivanjem dobičkov.
Odgovori
0 0
tech
26. 05. 2026 17.43
Kaj so pri družini Ostrc sami alkoholiki, da uživajo ob pitju tako kot ob hrani?
Odgovori
+2
2 0
BrkoBrki?
26. 05. 2026 17.42
V SDS bi bolj rabili IQ testiranje, saj se je kar nekaj njihovi članov izkazalo, da ne dosegajo niti praga za vpis v šola za osebe s posebnimi potrebami
Odgovori
-5
2 7
Nidani
26. 05. 2026 17.44
Test s tako nizkimi nivoji ne obstaja...
Odgovori
+1
1 0
bik123
26. 05. 2026 17.41
baje se bo levica preimenovala v bele smrkce
Odgovori
+6
8 2
bik123
26. 05. 2026 17.41
fotopub smrkci so proti hahahah
Odgovori
+8
10 2
Endless
26. 05. 2026 17.40
V levici zadržani 🤣🤣 .. a bejž
Odgovori
+9
11 2
Artechh
26. 05. 2026 17.39
Fotopub je proti? Cela leva stran je za droge travo zelijo celo legalizirati
Odgovori
+11
13 2
tech
26. 05. 2026 17.39
"alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana" ta pa tudi ni pri pravi in to mogeče kandidat za ministra za zdravje. Mogoče bi mu moral kdo počasi razložit koliko negativnih vplivov ima alkohol na zdravje in ga primerjat s hrano je skrajno neodgovorno.
Odgovori
+3
5 2
zibertmi
26. 05. 2026 17.39
Nekdanja ministrica Aleksandra Pivec, ki je priznala krivdo za pomoč pri goljufiji na škodo EU, se je pojavila na sprejemu novih članov SDS ob Zvonku Černaču. Njeni poslovni prihodki so sicer lani eksplodirali. 📈 ❓ Kdo ji odpira vrata? ❓ Kdo so njeni poslovni partnerji? ❓ In kako je po političnem bankrotu spet prišla do stotisočev evrov prihodkov? 👉 Preberite na Necenzurirano. Link v profilu in prvem komentarju.
Odgovori
+0
3 3
zibertmi
26. 05. 2026 17.38
in kdaj bo politika enakopravna z drugimi državljani,tudi čistilkami v parlamentu,da je za nastop zaposlitve potreben dokument o nekaznovanju in poravnanih obveznostih do države,vsak s.p.mmora to predložit,da dobi obrtno dovoljenje,še v pokoj ne more,če ni pokril vseh obvez do države
Odgovori
+2
3 1
