Koalicija podpira obvezno testiranje na droge, v Levici zadržani

Poslanec največje koalicijske stranke SDS Andrej Poglajen je v izjavi za medije dejal, da predlog podpirajo, saj meni, da ima javnost pravico videti, v kakšnem stanju funkcionarji opravljajo svojo funkcijo. Testiranje funkcionarjev je tudi del koalicijske pogodbe, je spomnil.

V SDS podpirajo, da bi poslance testirali tudi na konopljo, ki po zdajšnjem predlogu ne šteje za prepovedane droge. Ali bodo to predlagali, Poglajen še ne ve, bodo pa o tem sprejeli odločitev, ko bodo predlog prejeli na mizo.

Bolj zadržan do tega, da bi v predlog vključili konopljo, je vodja poslanske skupine Demokrati Tadej Ostrc. Kot je dejal, so uporabo konoplje v medicinske namene uzakonili v prejšnjem sklicu DZ. Predlog po njegovih besedah sicer Demokrati podpirajo, saj ljudje od politike pričakujejo odgovornost, integriteto in zaupanje. "Če imamo za druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih," je dejal. Dodal je, da predlog sicer ne sme posegati v osebno svobodo posameznika.

Na vprašanje, ali bi morali za poslance uvesti tudi alkotest, pa je Ostrc, ki velja za najbolj verjetnega bodočega ministra za zdravje, dejal, da je "alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana". Verjame, da zna vsak poslanec pri alkoholu najti mejo.

V NSi, SLS in Fokusu so za STA pojasnili, da predlog podpirajo, niso se pa o njem podrobno opredelili.