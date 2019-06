Koalicija podpira Šabedrovo strategijo krajšnja čakalnih dob

Premier Marjan Šarec je na novinarski konferenci po srečanju koalicije dejal, da se je treba odločiti, ali bomo zaupali ministru, ali pa se bodo zapletli v politične debate. "Če hočemo imeti krajše čakalne dobe, je treba izkoristiti vse možnosti, vendar ne pod krinko trajne privatizacije," je posvaril Šarec. A prav pred slednjo so v odzivu na Šabedrove napovedi posvarili v Levici, ki se bodo sicer z ministrom sestali v sredo in zatem komentirali njegove predloge.

Minister Aleš Šabeder je na širšem koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju predstavil stanje v zdravstvenem sistemu ter ključne prioritete. Te se nanašajo na zakonodajo, kjer izpostavlja zakon o dolgotrajni oskrbi, upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in skrajšanje čakalnih dob. Pri najbolj akutnih dobah bo treba po ministrovih navedbah verjetno izkoristiti vse resurse na trgu. Sicer pa je minister ukrepe za rešitev težav v zdravstvu že predstavil nekaterim poslanskim skupinam, druge pa ga še pričakujejo.

Glede ukrepov v zdravstvu pa je izpostavil še pomen stroke. "Ni vse pri politiki. Slednja lahko prek proračuna zagotovi dovolj denarja, stroka pa mora te zadeve procesirati," je prepričan. Tudi v SMC podpirajo Šabedrov predlog in so zadovoljni, da je predložil določene ukrepe. Na ministrstvu je bilo namreč eno leto prostega teka, nič se ni dogajalo, Šabeder pa je relativno dobro poprijel za težave, ki jih mora urgentno rešiti, ocenjuje vodja poslancev SMC Igor Zorčič .

Da to nima veze s privatizacijo, je poudaril tudi vodja poslancev SD Matjaž Han , ki opozarja, da je problem s čakalnimi vrstami na določenem segmentu dejstvo. Kot je dejal, je treba dati denar ter poskrbeti za organizacijo. Najprej je treba pri tej težavi "na polno" zaposliti javne zavode, zatem koncesionarje, in če to ne bo dovolj, naj se v to vključi še zasebnike, je dejal podobno kot Golubović. Čakalne vrste je treba namreč po Hanovih besedah spraviti na normalno raven, da bolniki na poseg ne bodo čakali leto ali dve.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je v današnji izjavi ugotavljal, da Levica večkrat pretirava. Po njegovih navedbah je namreč dolžnost države, da za reševanje problema nedopustnih čakalnih dob aktivira vse možne vire. Seveda je po njegovih navedbah na prvem mestu javna mreža, a če ta ni dovolj, je treba vključiti koncesionarje, po potrebi pa začasno tudi zasebnike, je poudaril Golubović. V tem ne vidi težav in prav tako zatrjuje, da ne gre za privatizacijo, pač pa za urejanje razmer v zdravstvu.

Vključitev zasebnikov - poleg javnih zavodov in koncesionarjev - v skrajševanje čakalnih dob je ena od rešitev, se strinja. Vendar obenem opozarja, da je treba sproti preverjati učinkovitost skrajševanja čakalnih dob, da ne bi v javne zavode le dajali denar, dobe pa se ne bi skrajševale.

Tudi v DeSUS, kjer poleg čakalnih vrst izpostavljajo še zakon o dolgotrajni oskrbi, se strinjajo, da je treba za skrajševanje akutnih čakalnih dob uporabiti vse vire na trgu. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je na nekatere očitke, da gre za privatizacijo, odgovoril, da je to vprašanje odvisno od tolmačenja, kaj so koncesionarji. Po njegovem mnenju so sestavni del javnega zdravstva. Podobno kot drugi pa je izpostavil, da je treba najprej izkoristiti kapacitete javnih zavodov.

"Preprosto moramo skrbeti za to, da bomo državljanom zagotovili zdravstveno varstvo. Narediti moramo vse, da to lahko tudi realiziramo," je dodal Jurša. Minister Šabeder bo sicer predlog svojih ukrepov predstavil tudi opozicijskim strankam.

V SDS ga pričakujejo prihodnji teden, je pojasnila poslanka SDS Jelka Godec. Kaj je minister mislil z izjavo glede koriščenja vseh virov na trgu pri skrajševanju čakalnih dob, Godčeva ne ve natančno, zato težko komentira. Spomnila pa je, da so se v SDS že večkrat zavzeli za to, da bi se na razpise za zdravstvene programe prijavljale tako javne kot zasebne institucije.

Tudi v NSi menijo,"da je potrebno vzpostaviti takšen sistem, kjer ima vsak bolnik dostop do najbolj kakovostnih storitev v dopustnem času in to pri najboljših izvajalcih: ne sme biti ključno, ali je ta izvajalec javni zavod ali zasebnik," je navedla poslanka Iva Dimic. V NSi se bodo z ministrom sestali predvidoma v začetku julija.